Poate face primarul Volosevici ceva semnificativ în ultimul an de mandat în Ploiești? Da, pentru că e an bisect și are timp :)

Votat și intrat în cel de al doilea mandat al său ca o speranță pentru schimbarea în bine a Ploieștiului, primarul Andrei Volosevici a dezamăgit o bună parte a electoratului său. O spun și cei care îi comentează postările, dar cel mai bine o spunea realitatea Ploieștiului de astăzi, un oraș care niciodată nu a arătat mai rău.

Trei ani de mandat din patru. Trei sferturi ale unui nimic în plus. Trei ani în care datoria Ploieștiului a crescut considerabil. Chiar dacă refuză sistematic să prezinte cifrele reale ale datoriilor făcute pe spatele contribuabililor, deși consilierii locali solicită constant această situație reală, este evident că datoria s-a majorat, atât timp cât primăria a contractat noi împrumuturi.

Facturi neachitate către diverși prestatori și operatori de servicii publice, rate neachitate la timp la bănci și solicitări de reeșalonare, datorii istorice și fabuloase către foști operatori de servicii. Dar, ca să pară că totul este în ordine, primarul Volosevici se filmează penibil în ultima zi a anului, la Termo Ploiești, dând asigurări că totul este în ordine și că a mers acolo ca să se asigure că cei racordați la sistemul public de termoficare nu vor avea probleme. Pe ceilalți… dă-i în facturile lor.

Cum să prezinți ca pe o mare realizare furnizarea de agent termic în baza unui nou împrumut pentru achiziția de gaze?

Primarul Volosevici are atitudinea lui nea Gheorghe, care, deși nu are bani, se împrumută la bancă, își ia ditamai TVul 4K și smart, mai ia o caserolă cu mici și o bere de ce-i rămâne, apoi se bate pe burtă, minunându-se de cât de bine trăiește și ce mare șmecherie a făcut.

Necazul vine din luna următoare, când are de plătit prima rată din multele care urmează. Și nea Gheorghe e cam pârlit și nu are de unde să achite, apoi începe jelania. O mică-mare diferență este între nea Gheorghe și nea Volo… noi, toți ploieștenii plătim rata lui Volo, nu el. El doar beneficiază de subvenția pentru agent termic, deși are oficial peste 20.000 de lei/lună. E performat, merită, de aia are…

Primarul Volosevici a renunțat la proiecte bune, depuse de fostul primar Adrian Dobre. El nu are niciun proiect, dar de ce să le finalizeze măcar pe ale altora?

A motivat că a fost pandemie și de aceea nu a putut să depună la timp diverse documente care să ducă la finalizarea proiectelor.

Oare la alții nu a fost pandemie? Te uiți la Oradea și constați că a fost, dar asta nu a împiedicat cu nimic primăria să își facă treaba pentru cetățeni. Munca de atunci se vede acum. În doar o zi au fost inaugurate 7 pasaje rutiere, care au făcut ca traficul rutier să nu mai fie un coșmar. A fost o perioadă de disconfort pentru orădeni, dar a meritat. Oamenii au înțeles că și acum se bucură de o realizare de proporții. În plus, termenul de finalizare era în august 2024, iar lucrarea a fost gata în decembrie 2023. Și nu este singura realizare.

Ce s-a inaugurat la Ploiești? NIMIC!!! Nici măcar termenul de finalizare a Bulevardului Independenței nu a fost respectat în decembrie. Ca sa nu mai spunem inutilitatea lucrării, în condițiile în care cele mai multe străzi din Ploiești au probleme grave.

Străpungerea de la Podul Înalt a fost abandonată, Șoseaua Mihai Bravu a fost ”reabilitată” în bătaie de joc, strada Mircea Cel Bătrân a fost distrusă într-un proiect dubios, pe care dacă nu-l dezvăluiam ar fi continuat la fel de dubios, străzile și trotuarele ciuruite pentru a îngropa doar o parte dintre cabluri. Și câte alte ”realizări” din actualul mandat…

Spital Municipal sau Spital de Pediatrie, actualul funcționând într-o clădire cu risc de prăbușire la seism?

S-au găsit sute de mii de lei pentru studii de ”oportunitate/prefezabilitate”, de parcă ar fi fost necesar să știm ceea ce și copiii știu fără dubii… chiar avem nevoie de spital. Primarul a venit cu rețeta ”servită”… împrumut la Banca Mondială. Alt împrumut? Asta în condițiile în care nu este în stare să plătească nici ratele actuale?

De proiecte primarul Volosevici nu a auzit. De accesări de fonduri nici atât. Cum de alți edili pot și el nu???

Așteptăm o actualizare a situației școlilor care nu au autorizație de securitate la incendiu, dar în care copiii se vor întoarce în aceste zile. Și sunt multe alte instituții care lucrează cu publicul în condiții similare. Și știți foarte bine cu ce tragedie s-a încheiat anul în Prahova. Ziceți că nu e posibil? Din nefericire s-a dovedit că e posibil orice, însă revenim cu detalii pe această temă, cu date concrete.

E convenabil să dai vina pe consilierii locali, să dai vina pe adversarii politici. Nu sunt nici ăștia ușă de biserică, unii nu au ce să caute în zonele în care activează. Sunt printre ei și oameni capabili, care au habar de administrație, dar decizia nu este la ei.

Nu te lasă consilierii sau opoziția să faci proiecte? Atenție, proiecte, nu împrumuturi pe bandă rulantă, pentru că împrumuturi poate face și nea Gheorghe! Orice incompetent se poate împrumuta și poate genera falsa iluzie că a rezolvat o problemă, când, în fapt, a generat altele mult mai grave și pe termen lung. Da, consilierii au întârziat decizia de a aproba bugetul pentru ”luminițele” de sărbători, pentru că au cerut mai întâi să le fie prezentată situația datoriilor.

La ce rateuri a dat primăria cu ”Cătunelul copiilor” în 2022 și la ce alte mizerii organizatorice a făcut în situații similare, este firească reticența în a aproba fără să vezi exact ce are de gând să mai facă.

Nu era normal să știe consilierii dacă în cârca ploieștenilor se mai pune o cheltuială pe care nu o pot duce? Nu era normal ca primarul să vină din timp cu un proiect, așa cum Olguța de la Craiova a venit încă din toamnă? Da, da… Olguța cea neplăcută și contestată (tot de la PSD). Nu era firesc ca Volosevici să se agite din timp pentru un buget, pentru sponsorizări? A fost mai bine să facă ceva pe genunchi, chiar în prejma sărbătorilor, apoi să iasă iar cu un live penibil în care să dea vina pe alții. Probabil că nici măcar nu realizează că jignește inteligența ploieștenilor sau nu îi pasă de acest aspect.

Un oraș fără Plan Urbanistic General, cu blocuri care răsar haotic printre case, cu autorizații date pentru clădiri de birouri care ”se transformă” în locuințe

Un PUG făcut în bătaie de joc și pus în dezbatere publică, neactualizat conform realităților din prezent. O tărăgănare intenționată, menită tocmai să păstreze haosul actual, cel în care fiecare poate să facă ce vrea cu aspectul Ploieștiului.

Primăria Ploiești a demarat în decembrie rezilierea contractului încheiat în 2014 cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București pentru realizarea Planului Urbanistic General.

În lipsa acestui document, Urbanismul Primăriei Ploiești funcționează după un PUG din 1999, prelungit în 2009, iar rezultatul se vede: în ultimii ani au apărut în oraș blocuri în zone de case și cartiere noi pe aceeași infrastructură depășită de drumuri și utilități.

Aroganță, lipsă de educație, mania persecuției, probleme comportamentale grave?

Mai mult sau mai puțin din fiecare, dar manifestate constant în toate aparițiile publice. Zeflemitor în abordarea discuțiilor cu ceilalți, încercând astfel să își aroge un aer de superioritate, care însă nu poate ascunde ceea ce administrativ s-a dovedit incapabil să facă.

Nu de puține ori l-am auzit jignind consilierii. Buni sau răi, din poziția de edil nu ai voie să ai abordări care derapează spre mitocănie. Angajații din primărie sunt terorizați de urlete și jigniri. Unii au fost la un pas să cedeze psihic, doar pentru că nu au fost obedienți. Alții au fost dați afară, vezi cazul directoarei economice. E drept că, în mod constant, este concediată, apoi câștigă în instanță și este repusă în funcție, dovedind că motivul concedierii este ilegal. E greu să nu vrei să cedezi presiunilor… De plătit, tot noi plătim salariile neîncasate și daunele, în plus plătind și salariile celor puși în loc, dar de la care nu se mai recuperează banii.

Când ai o problemă cu cineva, poate că ai dreptate. Când ai probleme cu toată lumea, ceva e în neregulă cu tine. Urletele nu țin loc de argumente, ofensele nu înseamnă replici argumentate profesional, ironiile ieftine nu pot masca ceea ce este evident pentru toată lumea.

Este păcat de halul în care a ajuns Ploieștiul, dar pot spune cu mâna pe inimă că ne-am făcut-o singuri

Unii au votat cu speranță și acum regretă. Oricine poate să greșească. Alții nu l-au votat, dar nici nu se bucură de marele rateu administrativ, pentru că și ei au de suferit. Trăiesc însă cu o oarecare satisfacție că nu au greșit. Dar toată lumea este acum inertă. Mai e ceva de făcut în ultimul mandat? Am glumit în titlu, când am spus că da, pentru că 2024 este an bisect, așa că are o zi în plus… deci timp suficient.

Este an electoral. Încă în PNL pentru că legea nu i-ar permite să își păstreze mandatul dacă din proprie inițiativă schimbă partidul, dar asumat oficial de PSD pentru a candida pentru un nou mandat, Andrei Volosevici va arunca o serie de fumigene administrative și politice, ca să nu se mai vadă mizeria de oraș care a ajuns Ploieștiul.

Veți vedea tot felul de spoieli, veți asista la tot felul de acuzații, veți auzi și promisiuni. Dar, dincolo de toate, vom călca în aceleași gropi, vom avea de plată toate boacănele administrative, vom avea de decontat toate găurile negre din societățile falimentare ale municipalității, conduse de sinecuriștii obedienți edilului.

Ar fi putut fi altfel, dar nu există niciun proiect serios. Și dacă apare vreunul, vor trece ani până când se va realiza, dacă se va realiza. Pentru asta va cere un nou vot. Sincer, îl mai credeți capabil să facă ceea ce a dovedit că nu a reușit în cei trei ani din al doilea său mandat? Cine mai crede că un tip individ atât de conflictual, de superficial și de neserios (câte partide a schimbat?…) va fi capabil să se echilibreze peste noapte și să îi trateze cu respect și profesionalism pe cei care l-au votat, pe colaboratori dar și pe adversarii politici. Toate acestea țin de educație, de anumite trăsături de caracter, pe care le avem sau nu.

E cam târziu să mai credem în minuni și mult prea târziu să mai acceptăm experimente similare. Rezultatul poate fi mult mai rău decât cel din prezent, pentru că întotdeauna se poate și mai rău…