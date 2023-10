Am fost să donez sânge la Ploiești. Bătea vântul la Centru. Mergeți, oameni buni, și donați! Ce e atât de greu?

Am fost în cursul zilei de ieri să donez sânge la Centrul de Transfuzii de la Ploiești. De ce? Pentru că trecuseră 6 luni de zile de la ultima donare (adică s-au făcut prin septembrie 6 luni) și deja amânasem destul de mult.

De ce donez? Nu știu… pentru că așa m-am obișnuit, pentru că, probabil, „Când faci bine, te simți bine” (deviza celor de la Armata Salvării Ploiești) și, mai ales, pentru că știu că este nevoie permanentă și constantă de sânge.

Am avut ani de zile când nu am donat (eram o uscată care tot timpul avea hemoglobina mică sau era sub limita admisă de kilograme), așa că, după două respingeri, nici n-am mai încercat. Lucrurile s-au schimbat odată cu mutarea la Ploiești și cu „calificarea” mea în rândul donatorilor de sânge.

De ce este nevoie pentru a fi donator de sânge?

Ca o glumă, în primul rând ai nevoie de „sânge-n instalație”… și la propriu, și la figurat. Nu de puține ori frica de ac îi face pe mulți să nu meargă să doneze sânge, deși au o grupă de sânge rară sau chiar se califică pentru a fi donatori.

În al doilea rând este nevoie, în principiu, de o stare de sănătate bună. Am auzit de multe ori: „Eu nu donez pentru că n-am voie…”. Repet, de MULTE ori! „Păi cine zice că n-ai voie?” „Păi mi-au ieșit analizele prost…” Ce înseamnă „prost”, nu se mai știe…

Ideea este că, de multe ori, oamenii confundă niște analize de sânge depășite la unele valori cu analize de sânge „proaste”. Dacă te califici sau nu pentru donare, afli doar atunci când te duci să donezi. Atunci, analizele preliminare indică foarte clar dacă parametrii tăi sunt optimi pentru donare… inclusiv se face analiza preliminară a sângelui pentru a verifica nivelul hemoglobinei.

Îmi aduc aminte o fază din timpul pandemiei, când m-am dus să donez sânge și mi s-a spus: „Aveți hemoglobina cam mică. În mod normal nu v-aș lua sânge, dar este mare nevoie în această perioadă. Așa că vă voi lua, dar vă voi lua mai puțin decât în mod normal…”. Asta mi-a arătat și mai clar ce înseamnă nevoia de sânge.

Pentru femei recomandarea este să nu meargă la donare în perioada menstruației și nici dacă sunt gravide sau alăptează. În rest, dacă au peste 50 de kilograme, să meargă liniștite!

Mituri în ceea ce privește donarea de sânge

„Vezi că nu trebuie să mănânci înainte!”, „Vezi că n-ai voie să bei sau să fumezi!”, „Vezi să nu mănânci gras cu o seară înainte!”, și alte asemenea „Vezi că…” total neadevărate.

Ceea ce oamenii nu înțeleg este faptul că mergi să donezi sânge, nu să-ți faci glicemia sau trigliceridele! Așa că nu interesează pe nimeni ce și cum mănânci înainte de donare. Cel mai important este să mănânci BINE și să bei apă MULTĂ! Da, exact! Înainte de donare este recomandat să mănânci.

Cantitatea de sânge care se recoltează este, cu totul, cam jumătate de litru, așa că organismul trebuie să aibă resurse. Dacă nu are, există riscul să ți se facă rău, adică să te ia cu stare așa… de moliciune… Am experimentat o singură dată starea aceasta și nu a fost chiar de speriat. Personalul centrului știe clar ce să facă să-ți revii, așa că nu e niciun motiv de panică.

În ceea ce privește apa, este foarte importantă hidratarea pentru ca procesul de recoltare să se desfășoare mai rapid. „Curge sângele mai greu”, cum se spune, dacă organismul nu este hidratat corespunzător.

Beneficiile donatorilor de sânge

În afară de acele carduri cu aproximativ 60 de lei pe ele, care se dau, reducerea la transport și o zi liberă de la muncă, sunt de menționat celelalte care pot fi considerate cu adevărat „beneficii”.

Odată cu donarea, se scot aproximativ 500 de mililitri de sânge din organism, sânge care se reface, se împrospătează. Reîmprospătarea sângelui este benefică pentru organism.

Donatorii de sânge au cu 30% mai puține șanse de a suferi un accident vascular cerebral (AVC) sau un infarct miocardic.

De asemenea, beneficiază, la fiecare donare de un set de analize gratuit.

Cei care nu înțeleg ce se întâmplă cu sângele lor după donare și de ce nu contează prea mult alimentația, trebuie să afle că sângele recoltat, după ce este testat, se descompune și, practic, sunt folosite componentele lui (plasmă, globule roșii, trombocite, etc.)

De asemenea, trebuie spus că nu există un înlocuitor al sângelui și, de multe ori, o transfuzie este singura soluție pentru a salva viața unui om. Transfuziile de sânge sunt esențiale în caz de accidente grave și de intervenții chirurgicale majore cu pierderi mari de sânge și sunt adesea necesare pentru pacienții bolnavi de cancer.

Cifre legate de donarea de sânge

Ca fapt divers, statistica arată că la fiecare 2 secunde cineva are nevoie de sânge la nivel mondial. Un adult mediu are în organism 4,5 litri de sânge. La o donare se recoltează 450 de mililitri.

Pentru a se reface sângele donat ca volum, este nevoie de 24-36 de ore. Globulele roșii din sângele donat au termen de valabilitate de 42 de zile. Pentru trombocite, termenul de valabilitate este de doar 5 zile.

Perioada recomandată între donările de sânge este de 3 luni de zile. La nivel mondial procentul donatorilor de sânge este de 10%, în România doar 1,7% din oameni donează efectiv.

Sunt cifre, sunt date statistice dar care, la bază, dezvăluie o realitate cruntă: Sunt atât de puțini oameni în România cărora le pasă mult prea puțin de cei care au nevoie!

Majoritatea ajung la centrele de donare atunci când o rudă, sau cineva cunoscut, are nevoie de sânge. Este de înțeles, să zicem… Dar, odată ajuns, odată văzut că nu e mare inginerie să donezi, de ce nu continuă să vină regulat? Asta nu înțeleg…

Sunt mulți cei care donează doar la solicitare expresă. Sunt, din păcate, și mai mulți cei care spun din start: „A, nu, eu nu pot să donez!”, pentru că, unii, chiar au impresia că nu pot dona. Dar nici nu merg la un centru să le confirme cineva acest lucru. De ce? Poate pentru că de frică să nu cumva să-i contrazică cei de acolo…

Concluzii

La Centrul de Transfuzii de la Ploiești, ieri, 26 octombrie, la ora 9.30, „bătea vântul” aproape. Ne nimerisem pe acolo vreo 3-4 speriați și… cam atât. Nu știu ce-o fi fost dimineață, la prima oră, dar la 09:30 era de-a dreptul trist.

M-am bucurat să o revăd pe doamna doctor Hanganu și cred că și ea s-a bucurat să mă revadă. Probabil și datorită ei revin periodic pentru a dona sânge la Ploiești. Este omul care explică cel mai bine și din atitudinea căruia vezi clar câtă nevoie este de sânge tot timpul.

În concluzie, mergeți, fraților, și donați sânge! Donarea în afara campaniilor este cu atât mai importantă cu cât nevoia de sânge este zilnică. Sângele adunat în cantități mari, nu poate fi depozitat mult timp, așa că este mai bine să donați atunci când nu toată lumea se înghesuie să o facă. De ce? Pentru că atunci este cea mai mare nevoie!