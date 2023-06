Am fost să văd cum se lucrează la rețeaua de gaze pe Valea Slănicului. Ce mi-au spus oamenii

Obișnuit să nu cred până nu văd, am fost în această săptămână pe șantierul lucrărilor la rețeaua de gaze de care vor beneficia localitățile de pe Valea Slănicului. Proiectul, așteptat de 30 de ani, a fost demarat în martie de Consiliul Județean Prahova și este finanțat din bani europeni și fonduri proprii. Investiția are un termen de finalizare care mi s-a părut mult prea optimist pentru România: 31 decembrie 2023. Adică 9 luni pentru 300 de km de conductă de gaze.

Obișnuit cu ritmul de melc al lucrărilor care se fac, nu doar în Prahova, ci în întreaga țară și cu imaginea șantierelor abandonate la doar câteva zile după ce au fost începute, am plecat miercuri după amiază din redacție având convingerea că o să văd o adunătură de „Dorei” plictisiți, care au făcut mai degrabă dezastru decât lucruri bune.

Sincer, mă așteptam ca nimeni să nu mai lucreze după ora 16.00 și să mă întorc din teren cu o relatare a unei astfel de situații în stilul în care v-am obișnuit deja.Ei bine, nu a fost așa.

Și mă bucur că mica dezamăgire personală este de fapt un câștig al miilor de prahoveni privați timp de 30 de ani de un serviciu indispensabil pentru 2023: alimentarea cu gaze naturale.

Înainte să intru în detaliile văzute în fiecare sat unde se lucrează, vreau să aveți în minte un singur lucru: orașul Slănic, cunoscut în toată țara datorită Salinei Unirea, un oraș despre care conducătorii județului spun că ”și-a adus cu demnitate contribuția la punerea pe harta economică a țării județul Prahova”, NU are rețea de alimentare cu gaze.

Lucrările de alimentare cu gaze naturale au început aproape concomitent în toate satele din comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și orașul Slănic.

La finalul șantierelor, care au ca termen 31 decembrie 2023, vor fi introduși aproape 300 de kilometri de conductă, o lungime similară cu distanța dintre Ploiești și Constanța.

Am plecat din Ploiești și am avut prima oprire la Cocorăștii Mislii. Aici, muncitorii au terminat de îngropat 12,4 km de conductă, iar singurele urme ale trecerii lor prin comună pot fi văzute doar în dreptul traversărilor peste carosabil.

Mi-am continuat drumul spre Vărbilău unde, în zona centrală a satului, muncitorii lucrau pe marginea DJ 102.

„Sunt 18 șantiere pe toată Valea Slănicului. Ce e mai jos de Vărbilău, am cam terminat, iar acum acolo se mai lucrează doar pe străduțe”, mi-a declarat un angajat – responsabil de bunul mers la șantierului.

„Sunt și oameni nemulțumiți de disconfortul creat, dar alții se bucură atunci când ne văd că ajungem în dreptul porților lor. Poate mă ajutați să-i faceți pe oameni să înțeleagă că piatra pe care o văd acum așezată pe șanțurile unde am introdus conductă va fi excavată până la 30 de centimetri, vom turna beton și după vom asfalta” a precizat acesta.

Ce-i drept, disconfortul creat de lucrări este unul accentuat. Nori de praf sunt ridicați de fiecare mașină care trece în viteză, iar în dreptul multor porți au fost instalate punți pietonale.

Totodată, mulți localnici preferă în această perioadă să-și lase mașinile pe marginea drumului decât să se chinuie să le bage în curți.

De la Vărbilău am plecat spre Aluniș, Bertea și Ștefești, unele dintre cele mai îndepărtate comune cuprinse în acest proiect.

Din loc în loc, echipe de muncitori restricționau traficul cu semafoare, dar și cu indicatoare pentru a putea face săpături.

În satele comunelor menționate anterior, lucrările pe străzile principale erau aproape finalizate, iar singurele urme care indicau trecerea conductei gaze erau șanțul acoperit cu pietriș și câteva balize rutiere.

Hotărât să aflu cum stau lucrurile și în Slănic, mai ales că se făcuse deja ora 17.00, am plecat spre singurul oraș din Prahova fără rețea de gaze fără să mă mai opresc și în alte localități.

Spre surprinderea mea, nu am văzut niciun muncitor pe DJ 102, drumul care străbate orașul de la un cap la altul și am început să cred că „se lucrează în forță, dar doar până la cel târziu ora 17.00”, lucru care mi-a alimentat într-o oarecare mare măsură convingerea că proiectul nu o să fie finalizat la data avansată de Consiliul Județean Prahova.

După scurte discuții cu localnicii aveam să aflu că, din martie și până în prezent, muncitorii au intervenit pe majoritatea străzilor din oraș, urmând ca la final să intervină în zona centrală și pe DJ 102.

Așa am ajuns în dreptul unei case pe strada Primăverii, unde am un slănicean supraveghea atent modul în care se făceau lucrările.

„Sunt optimist-moderat. Promisiuni au fost multe. De ani de zile se tot promite și nu s-a întâmplat nimic” a declarat bărbatul, întrebat fiind despre cum privește data avansată de autorități pentru terminarea lucrărilor.

La ora 18.00 am plecat din Slănic spre Ploiești, cu gândul la oamenii cu care am stat de vorbă și la modul în care voi relata ceea ce am văzut, pentru că, vă spun drept, mă încercau sentimente mixte: pe de o parte eram parte eram impresionat avansul pe care îl aveau lucrările în locurile pe care le-am vizitat, iar pe de altă parte la, mă gândeam la miile de oameni care în ultimii 30 de ani au trăit fără să aibă acces la o infrastructură care în alte părți ale județului și a țării este ceva normal.

Ajuns la Dumbrăvești, am înclinat balanța în favoarea optimismului cu privire la termenul de finalizare a lucrărilor: la ora 18.30 excavatoarele săpau în continuare porțiunea de la marginea drumului, iar în urma utilajelor muncitorii așezau conducta în pământ.

„Nu am crezut că se vor ține de cuvânt, până nu au ajuns și în dreptul nostru. Am înțeles că anul ăsta vor să termine. Cu siguranță mă voi racorda la rețeaua de gaze” mi-a declarat un bărbat, care privea atent dintr-un scaun rulant ritmul lucrărilor.

Ceea ce am văzut în această săptămână pe Valea Slănicului mi-a schimbat percepția despre ”șantierele publice” și m-a făcut să revin peste alte câteva luni, când, teoretic, săpăturile ar trebui să fie finalizate peste tot.