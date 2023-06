Reacțiile cititorilor la articolul ”Încă o palmă pentru litoralul românesc”. Experiențele lor explică de ce sunt de peste 3 ori mai mulți români pe litoralul bulgăresc

Realitatea acestor zile de minivacanță, precum și ceea ce s-a întâmplat anul trecut, când stațiunea Mamaia a fost mai goală ca niciodată, reprezintă consecințele a peste 30 de ani de lăcomie, lipsă de viziune de ansamblu și investiții serioase.

Articolul ”Încă o palmă pentru litoralul românesc. În minivacanță sunt 50.000 de conaționali cazați aici, iar la bulgari au ajuns de peste 3 ori mai mulți” arată o realitate deloc încurajatoare pentru operatorii din turismul românesc.

Nu este nici pe departe îmbucurător, pentru că adevărata bucurie ar fi fost ca sumele cheltuite în vacanțe să circule în economia românească. Totuși, partea bună este că operatorii din turismul românesc nu mai au încotro și trebuie să își revizuiască modul în care își tratează afacerile.

Prețuri aberant de mari la noi pentru servicii mult sub ce găsești la bulgari, la prețuri acceptabile

Și în Bulgaria, Grecia sau Turcia, destinațiile preferate de români, prețurile au crescut. Este în bună măsură justificat, dată fiind evoluția economiei în întreaga lume. Da, au crescut puțin, dar calitatea serviciilor a rămas în general bună în raport cu prețurile, oricum peste ceea ce ai noștri s-au arătat dispuși să ofere.

După dezastrul din sezonul estival de anul trecut, încercând să salveze ceea ce se mai putea, am văzut reacții palide, cu reduceri de prețuri ca la obor, cu acțiuni de PR în care nici copiii nu cred, un marketing făcut anemic, lipsit de profesionalism. În spatele marketingului oricum nu se umblase la calitatea serviciilor în mod esențial, astfel încât turistul român să-și cheltuiască banii aici.

O observație corectă: ”Dacă bugetarii nu aveau tichete de vacanță, dezastrul era și mai mare”

Neputând să le folosească în afara țării, cei care lucrează în sistemul public au fost nevoiți să le utilizeze aici. Ce au primit în schimbul lor? Orice, ceva, o cheie de la cameră, o masă… Nu a contat ce li se oferă, pentru că oricum nu aveau prea multe alternative.

Așadar, fără teama de a greși, am putea spune că tichetele de vacanță au făcut mai mult rău turismului autohton. Scopul era să-l resusciteze, dar a fost insuficient de bine gândit, astfel încât să nu fie încurajator pentru speculanții și indolenții din turism.

Cu mențiunea că în turismul românesc au existat și agenți economici de bună credință, care chiar au făcut eforturi să ofere servicii de calitate și la prețuri corecte, ar fi de spus că sunt prea puțini, caz în care le-a fost și încă le este imposibil să schimbe imaginea de ansamblu.

Reacțiile cititorilor/turiștilor:

Adrian M.: ”Mi-e o milă de ei… cam cu le-a fost lor de bugetul meu de vacanță…”

Ionuț P.: ”Nu ajuți România, ajuți niște patroni nesimțiți, care vor să se îmbogățească peste noapte, având servicii jalnice, atitudine la fel, nu știu să se poarte cu clienții. Țara nesimțirii, fiecare alege unde dorește să-și cheltuiască bugetul. Eu nu mai vreau sa aud de litoralul românesc.”

Cristina C.: ”Extrasezon, șezlongul undeva la 30-70 ron. Mancare execrabilă la preturi de 5*. Cazare la preturi de Seychelles. Mizerie, improvizații, etc. Pentru mine litoralul românesc nu își merita banii deci nu va exista pe lista cu vacante.”

Dorin P.: ”Acum, cei de la noi culeg roadele lacomiei si jafului practicate in ultimii ani. Abia m-am intors din Bulgaria si pot confirma serviciile si preturile decente practicate acolo. Nu mai sunt cele din anii trescuti, au crescut, dar nu se compara cu cele din Romania. Iar despre calitatatea serviciilor nici nu are rost sa discutam. In Balchik, in restaurante si magazine, esti intampinat in limba română si chiar poti plati…in lei la unele terase! Nu ezit sa merg acolo si nici macar nu mai incerc sa caut ceva pe litoralul romanesc… Cu parere de rau….asta este situatia! Lacomie, hotie su mizerie…”

Sebastian T.: ”Am nimerit în Bg ca în paradis, totul inclus și pe plaja.”

Steluța N.: ”La noi sunt bugetarii care încă mai au vouchere de vacanță, altfel, nu se justifică să susții din bani proprii “luxul” de pe litoralul nostru.”

Florin C.: ”Se vor duce bugetarii cu voucher-ele de vacanta, se vor caza la 4* și vor face ciorba în camera (*unii)! Mărturie de la o receptionera din Mamaia. Din cauza lor au crescut preturile la cazări! Cei mai săraci, mergem la bulgari sau la greci!”

Mihai T.: ”Suntem prea săraci să ne permitem vacanțele litoralului românesc. Românii mai modești se duc în Bulgaria, Grecia, Turcia…”

Angel M: ”Din 2010 am jurat ca nu mai finantez nici macar cu un leu mizeria numita ” litoral romanesc” . Mi am incalcat juramantul anul trecut din 5 zile am rezistat cu greu doar 3 . Nu regret pentru ca nu am pierdut nimic. Promit sa testez din nou litoralul romanesc dupa 7- 10 ani.”

Desigur, sunt și păreri pro litoralul românesc. Sunt însă mult mai puține comparativ cu celelalte. Un lucru este cert: fiecare este liber să decidă unde își cheltuiește banii de vacanță. Alegerile ne aparțin, chiar dacă avem standarde diferite. Atât timp cât ai muncit pentru acei bani este firesc să îți pese unde și cum îi cheltuiești.

Ar mai fi de menționat că turismul românesc din zonele montane se află pe un drum bun. Multitudinea de oferte, păstrarea tradițiilor și locurile pitorești au dus la o dezvoltare diferită de zona litoralului. Concurența din zona montană obligă, iar operatorii din acest segment par să fi învățat mult mai bine lecția.