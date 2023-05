Țeapă BCR: Cum schimbă banca unilateral contractul de card de credit și cum te trezești cu alte condiții decât cele inițiale

Ca fiecare român care călătorește, cardul de credit este o necesitate, mai ales în condițiile în care, în străinătate, nimeni nu-ți închiriază mașină dacă nu ai card de credit.

- Publicitate -

După ce am încercat diverse bănci, după ce am studiat mai multe oferte, m-am oprit, în iarna anului trecut, la cardul de credit IKEA de la BCR. De ce? Simplu… Sistemul de rate la cumpărăturile IKEA este foarte avantajos, dar nu acesta a fost determinant în luarea deciziei.

Motivul principal pentru care am optat pentru acest card de credit a fost faptul că orice cumpărătură de la 200 de lei în sus putea fi eșalonată în 3 rate. Cum se putea face asta? Simplu, după orice cumpărătură, venea un sms prin care erai informat că, dacă doreai eșalonarea, trebuia să răspunzi cu un cod la acel sms. Era cel mai avantajos card de credit din toate cele studiate, nicio altă bancă nu oferea această facilitate.

Și totul a fost ok până alaltăieri, 27 mai 2023… În urma unei cumpărături de aproape 500 de lei, nu am primit sms-ul de eșalonare. Am crezut că este o eroare de sistem și am mai așteptat… poate nu mai vine instant, m-am gândit. Am intrat în aplicație să văd dacă o pot eșalona de acolo. Nu era nimic.

- Publicitate -

Când nici după o oră nu am primit sms-ul, am sunat în call center. Timpul de așteptare a fost foarte scurt și am fost preluată imediat de un operator. După obișnuiții pași de identificare, i-am comunicat problema mea, cum că nu am primit sms-ul pentru eșalonarea ratelor. Răspunsul operatorului m-a lăsat mască: „Știți, de la începutul lunii s-au modificat condițiile și suma minimă pentru eșalonare este acum de 600 de lei!”. Nu mi-a venit să cred!

Adică eu am optat pentru acest card de credit tocmai pentru că suma minimă de eșalonare era de 200 de lei, altfel nu optam pentru el. Erau bănci unde suma era (și este în continuare) mai mică decât 600 de lei, cât a ajuns modificată la BCR.

Operatorul mi-a spus că s-au trimis informări din sistem pentru toți clienții legat de această modificare. Am verificat mailul, nu am primit nimic. Am verificat mesageria din aplicație, nu am primit nimic. Și chiar dacă aș fi primit… firesc mi se pare, atâta timp când s-au schimbat condițiile, să fiu întrebată dacă le accept, nu?

- Publicitate -

În plus, normal este să opereze modificări pentru clienții noi, nu pentru cei vechi, clienți care au încheiat contractele de card de credit pentru anumite facilități oferite. Este ca și cum ar modifica o dobândă fixă fără să anunțe.

L-am întrebat pe operator ce pot face dacă nu-mi convine situația. S-a blocat la telefon. M-a informat că pot depune o plângere online

Nu știu cum se va finaliza toată situația, dar, în ce mă privește, am de gând să achit cât mai repede tot ce am la BCR și să închid relația cu ei. Am peste 10 ani de relație contractuală cu ING-ul, de exemplu, am cunoștințe care au relații de peste 10 ani cu Raiffeisen, de exemplu, dar niciodată nu s-a întâmplat să se modifice unilateral condițiile așa.

- Publicitate -

Acum o lună, dacă eram întrebată ce bancă recomand, răspundeam clar BCR. Din toate punctele de vedere mi se păreau foarte avantajoși. Abia am depășit un an de relație contractuală și nu știu, în acest moment, cum să scap mai repede de ei. Probabil voi face un efort, voi achita tot în câteva luni, și voi fugi mâncând pământul.

Nu este posibil să schimbi din mers regulile jocului! Nicio bancă serioasă nu face asta!

Așa cum noi, ca și clienți, indiferent de fluctuațiile de venituri, ne asumăm riscul și plătim ratele din contract, tot așa și băncile, își asumă riscuri atunci când stabilesc anumite plafoane. Și n-au decât să le modifice pentru contractele nou încheiate, nu pentru cele vechi.

Deși nu cred că am mari șanse de izbândă (conform obiceiului, sigur în contract există stipulată o clauză cu litere mici, prin care își rezervă dreptul de a schimba regulile în timpul jocului), voi sesiza ANPC-ul cu privire la situația expusă. Apoi, voi încerca să fiu corectă și să plătesc tot ce mai am de plată la BCR, și, cât mai curând, voi încheia relația contractuală cu ei… corect, cu acordul părților.