Greva profesorilor și copiii noștri. Ce este și ce nu este corect…

Acum, pe final de an încărcat, cu multe schimbări și noutăți, a venit și greva profesorilor. Unii copii sunt fericiți pentru că nu fac ore, alții sunt triști. Am citit cu toții stresul unui elev de clasa a XII-a care nu știe dacă va da Bacalaureatul, am citit și nemulțumirile profesorilor… Fiecare are dreptate în felul lui…

Cu toate acestea nimeni nu poate nega faptul că cei care pierd sunt, în definitiv, copiii noștri. Nu pentru materia, care și așa este exagerat de multă, ci pentru că se văd în imposibilitatea de a-și face planuri, de a merge mai departe… nu pot merge mai departe pentru că nu știu ce se va întâmpla. Nimeni nu știe…

Aș publica orarul de săptămâna viitoare al unuia dintre copiii mei. Dar nu am acceptul lui, așa că nu o fac. Are câte 2-3 ore pe zi (profesori negreviști), cu găuri de ore întregi între ele. Nu poți să nu mergi, pentru că profesorii respectivi s-ar simți jigniți. Pe de altă parte, nu poți nici să mergi ca prostul și să stai degeaba între ore. Sau să te duci la școală, să pleci și apoi să te întorci…

Mulți ar spune: „Dar de ce să facă altceva? De ce să-și facă alt program? Oricum erau la școală în orele alea…” Da, dar NU SUNT!! De ce să plătească ei pentru greșeli care nu sunt ale lor? Nu vor plăti destul greșelile noastre de acum atunci când vor ajunge adulți?

La început, în primele zile de grevă, unii copii au fost nevoiți să asculte toate frustrările profesorilor, care intrau la ore, și își spuneau păsurile copiilor, de parcă aceștia erau vinovați că ei nu au salarii decente. Tot ei, copiii, erau nevoiți și să asculte amenințările cu înghețarea anului școlar. De ce?

Că tu, ca profesor, faci grevă, e treaba ta! E treaba ta și a statului! Nu e treaba copiilor noștri! Pe ei, și tu, și statul, ar trebui să-i protejați! Dacă nu o faceți, măcar nu-i mai terorizați psihic amenințându-i cu fel de fel, că nu la ei se află rezolvarea problemelor voastre!

Copiii noștri au pierdut suficient. În pandemie, după ce nu s-a făcut școală luni de zile, ați găsit metode și să salvați anul școlar și să dați examenele. Și au fost luni de zile pierdute! Acum, când mai este mai puțin de o lună până la încheierea anului școlar, amenințați că înghețați anul. Adică dați tot în copii!

Am tot respectul pentru dascăli. Mi-am învățat copiii cu același respect. Niciunul dintre ei nu a tratat un profesor altfel decât cu respect. Dar când vin și îmi povestesc amenințările pe care le aud la școală, din partea profesorilor, îmi vine să fac ce n-am făcut în viața mea până acum: să denigrez în fața copilului un cadru didactic! Nu este posibil așa ceva! Copiii ăștia au tras suficient în perioada pandemiei, trag suficient din cauza experimentelor diverșilor miniștri care schimbă legile după cum le convine, chiar merită și tratamentul la care sunt supuși acum?

Personal, am decis ca, indiferent dacă se țin 4 ore, sau deloc, să nu mai îmi las copiii la școală până nu se clarifică lucrurile. Nu este normal să se plimbe aiurea pe drumuri, nu este normal să audă ce nu trebuie ei, ca elevi, să audă. Am tot respectul pentru profesorii care aleg să-și țină orele, am tot respectul pentru profesorii care au intrat în grevă, dar prefer să-mi țin copiii departe de războaiele altora… pentru că și așa sunt victime colaterale.

În ceea ce privește absențele înregistrate în timpul grevei, am convingerea că se vor motiva „by default”. Nu de alta dar, ar fi o răzbunare stupidă pe cei care chiar nu au nicio vină.