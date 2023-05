Bă, sunteți și proști, și nesimțiți! Hai sictir!

De la 7.15 minute am tot avut de făcut drumuri care necesitau o traversare a centrului orașului Ploiești. Așa am putut să constat pe pielea mea ce înseamnă organizarea ”zilelor” unui oraș condus de proști și nesimțiți. A fost un haos de nedescris, cu nervi întinși la maxim în ceea ce putea să fie ”o superbă dimineață de mai”.

Să nu mă înțelegeți greșit: nu am avut întâlniri în zona centrală, ci am avut trasee gen de la nord la sud, și de la est, la vest. Dacă aș fi avut treabă în centru, chiar mi-ar fi făcut plăcere să merg pe jos pe vremea asta superbă.

Cum a trebuit să fac cu minimum 30 de minute în plus pentru orice destinație, am avut suficient timp să meditez asupra vieții cotidiene în acest oraș la care mulți chiar ținem. Inevitabil am ajuns la aceeași concluzie: suntem conduși fie de proști, fie de nesimțiți care nu dau doi bani pe noțiuni gen respect față de cetățean.

Să mă explic: de diseară începe chilomanul numit ”Zilele Ploieștiului” pentru că, nu e așa?, bizonul hrănit cu un mic, o bere și niște refrene de succes devine brusc fericit. Se știe că el uită că a stat doi ani și ceva în apartamente transformate în peșteri de un primar incompetent.

La fel, e dovedit științific de către experții în prostit mulțimea că acestea uită că a trebuit să navigheze printre maldărele de gunoaie și găștile de șobolani de cartier ca să-și ducă odraslele la școală, sau la locul de joacă. Îi dai circ moca, și toată lumea e fericită – îl votează pe ăla care ”i-a dat”.

E o fațetă a democrației, pe care o pot înțelege și accepta. Ce nu pot înțelege și tolera este prostia sau nesimțirea organizatorului. În speță a primăriei și consiliului local, pentru care am o întrebare colectivă: nene, dacă tot ați binevoit să-i dați poporului circ și panaramă, chiar era necesar să blocați orașul de vineri, de la ora 7.00?

Am aflat și cine a fost mintea luminată care a decis acest program. Este personajul colectiv ”primarul și Comisia de Circulație”. Pe primarul supercompetent Andrei Volosevici, îl cunoașteți.

E domnul acela cumsecade, nevinovat și inocent care, printre alte mizilicuri, ne-a lăsat printre gunoaie și șobolani, fără căldură și apă caldă, și ne-a pierdut 200 de milioane de euro fonduri europene.

Este timpul să îi cunoașteți și pe domnii din Comisia de Circulație care a avizat programul și care au transforma în coșmar traficul din oraș aici: Cine a luat decizia închiderii traficului rutier în centrul Ploieștiului? Membrii comisiei de circulație din primărie [DOCUMENT]

În ceea ce mă privește, stând ca bovina la volan și rumegând la morți și răniți în timp ce dădeam mesaje gen ”Scuze, o să întârzii, traficul…”, am avut o epifanie: ăstora nu le poți vorbi decent, pentru că, pur și simplu, nu mai reacționează.

Ei înțeleg doar cuvinte transmise clar și fără echivoc, motiv pentru care țin musai să le transmit opinia mea sinceră despre competența lor, poate nu mai repetă mizeria: bă ăia care ați luat decizia să închideți centrul Ploieștiului vineri, la 7.00 dimineața, sunteți și proști, și nesimțiți! Hai sictir!

Dacă tot voiați să-i puneți… moț, nu puteați începe așa, pe la 17.00, să zicem?