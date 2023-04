Jurnalul ploieșteanului rămas fără… căldură. Doamne, bine că măcar avem apă caldă!

27 aprilie 2023. Deși legal nu sunt îndeplinite condițiile pentru sistarea furnizării de agent termic, ploieștenii, și așa vitregiți o iarnă întreagă, au fost anunțați că rămân fără căldură în calorifere.

Azi noapte au fost 3 grade!!! Am zis că înțepenim în casă. Pe la 2 AM am dat drumul caloriferelor electrice din dotare ca să ni se mai încălzească nasurile sub pilote. Dimineață termometrele arătau 6 grade. Dar măcar era soare, nu ca zilele trecute când a fost și rece, și întuneric, și ploaie, și umezeală. Și, în aceste condiții, Termo Ploiești a luat decizia de a opri căldura în Ploiești!

Azi dimineață, când am ieșit din bloc, m-am întâlnit cu o vecină de la etajul 2 care, bineînțeles, m-a luat la întrebări cu privire la căldură. „De ce or fi oprit-o? E frig rău afară. Azi-noapte a fost tare rău în casă, dar nu am dat drumul la încălzitorul electric că consumă mult…”, mi-a vărsat dintr-o răsuflare oful ei.

I-am zis că au oprit-o pentru că au fost îndeplinite condițiile de temperatură pentru a putea face acest lucru. „Unde au fost îndeplinite? (a început ea să se certe cu mine…) Că a fost frig tare zilele astea. Da, ziua puteau să o oprească și să dea drumul doar noaptea. Dar ei au oprit-o de tot!”, se plângea supărată vecina…

Aha, deci nu eram doar eu aia nebună care a resimțit temperaturile scăzute de afară și care nu vedea niciun motiv să se oprească furnizarea de agent termic pe perioada nopții.

Alții însă se bucură de decizie. „E bineeee. Plătim mai puțin la întreținere începând din luna mai…”. Oricum ai da-o, în Ploiești nu e bine nicicum.

Cât a fost căldură, oamenii se plângeau că e căldură prea multă. Când nu a fost căldură din cauza avariilor, oamenii se plângeau că îngheață în case. Acum s-a oprit căldura „de la stăpânire” și nimănui nu pare să-i convină.

Eu mă bucur că măcar avem apă caldă. Sper din suflet să-și rezolve problemele tehnice și să nu se mai sisteze apa caldă menajeră. Lipsa căldurii o mai compensez cu un calorifer electric, dar apa caldă, mai ales la vară, brrrrr, nici nu vreau să mă gândesc. Am mai trecut și vara trecută prin faza de dușuri cu sticla, spălat la lighean, sticle la încălzit pe balcon, și alte din astea. Nu mai vreau!

Dar să ne întoarcem la căldură…

După cum spun meteorologii, nu se anunță o încălzire bruscă în următoarea perioadă, așa că vom mai avea de rezistat nopților reci și vom mai consuma multă energie electrică să ne încălzim.

Da, poate am devenit sensibili, fițoși și comentatori. Am auzit în perioada asta replici ca „Ehe, pe vremea lui Ceaușescu cum era?… și nu mai comenta nimeni că stăteam în frig și pe întuneric…”

Alooo, vă aduc aminte că, în primul rând, nu mai suntem pe vremea lui Ceaușescu și, în al doilea rând, dacă ar fi să fim complet sinceri… pe Ceaușescu l-am împușcat și pentru că stăteam în frig și pe întuneric! Deci nu am comentat, l-am împușcat, da?

Revenind în zilele noastre, știu că nu se mai poate da drumul la căldură odată ce s-a oprit oficial, dar poate că anul care vine vor lua în calcul să nu o mai oprească atâta timp cât afară este rece și oamenii noaptea tremură în case. Zău că nu mai vrem să împușcăm pe nimeni! 😉