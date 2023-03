De ce mă bucur că la Ploiești nu vom avea târg de Paște. Vă dați seama cum ar fi arătat?

Mai mulți prieteni mi-au trimis știri din diverse orașe unde autoritățile locale organizează târguri de Paște. ”Ai idee dacă la Ploiești se face ceva?” a fost întrebarea la care am răspuns ca în titlul acestui text.

Târgul de Paște din Timișoara a început cu un gest superb

La Timișoara, târgul de Paște a fost deschis vinerea trecută, momentul fiind marcat de un eveniment interesant, reflectat astfel de ”Best of Timisoara”:

”De Buna Vestire, doamnelor și domnișoarelor care au trecut la orele amiezii prin centrul orașului li s-au oferit crini de către fetițe costumate în îngerași, ca simbol al speranței. Arhanghelul Gavriil este reprezentat în iconografie ca purtând în mână o floare de crin alb, pe care îl oferă Fecioarei Maria, ca simbol al purităţii, al bucuriei şi binecuvântării, pentru că el aduce vestea cea bună a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Momentul a coincis cu deschiderea Târgului de Paști, care va fi deschis până în 18 aprilie”

La Sibiu, organizatorii promit o oază de verdeață în mijlocul orașului

Potrivit oradesibiu.ro, Târgul de Paște de la Sibiu va avea loc în perioada 7 – 18 aprilie și va reuni 45 de expozanți din țară, care vom comercializa ouă vopsite manual, cozonac cu nucă și stafide, pască tradițională, dulciuri, jucării, articole de artizanat și suveniruri tematice de Paști. În cadrul târgului, vor fi organizate și alte activități interactive, cum ar fi ateliere de creație pentru copii și o vânătoare de ouă, cu premii.

„Atracția din acest an o va reprezenta o terasă de relaxare amenajată pe o suprafață generoasă de iarbă verde, cu mese și locuri de petrecut timpul citind o carte, ascultând muzică relaxantă sau potrivit pentru a face câteva poze de trimis celor dragi”, a precizat, pentru Ora de Sibiu, Andrei Drăgan, organizatorul târgului.

La Craiova, tema târgului de Paște 2023 este „Alice în Țara Minunilor“

După ce a dat lovitura cu târgul de Crăciun, care a fost la fel de lăudat ca cel de la Sibiu sau Brașov, Primăria Craiova promite că târgul de Paște și mai frumos.

Astfel, potrivit adevarul.ro, târgul de paște va începe la Craiova la 1 aprilie, iar tema va fi „Alice în Țara Minunilor“.

Vor fi căsuțe pictate unicat, pălării și ceasuri gigant așezate în copaci, dar și o prințesă de aproape 5 metri.

„Am început deja pregătirile pentru Târgul de Paște, care va debuta în aprilie. Am creionat pentru acest an o ediție spectaculoasă, cu multe elemente noi, cu căsuțe inedite, într-un peisaj de poveste, în parcul Nicolae Romanescu. Mii de lalele, căsuțe și locuri de joacă de poveste, bărcuțe, iepurași vii și alte animale pe care copiii le pot îngriji, circuit de karting, dar și spectacole, o grădină zoo și un terariu – sunt doar câteva dintre surprizele pe care le pregătim craiovenilor și nu numai, pentru a le face cât mai frumoase Sfintele Sărbători“, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, pentru sursa citată.

De ce mă bucur că la Ploiești nu vom avea târg de Paște

Până acum, Primăria Ploiești nu a anunțat că organizează vreun târg de Paște. Sincer, nici nu îmi doresc. Motivul este cât se poate de simplu: la cum a arătat Orășelul Copiilor de la sfârșitul anului trecut, vă dați seama ce mândrețe de kitsch ar putea ieși?

Chiar și pentru actuala administrație ar fi prea mult să repete ”isprava” care a rămas în memoria colectivă drept cătunelul copiilor. Deși, mai știi? Mocheta aia oribilă sigur zace prin vreun depozit și poate fi refolosită, iar pe proprietarii de ”tiribombe”, aparate de dat cu pumnul și tarabe cu chinezării poți conta tot timpul, nu?

P.S. În cazul în care ați uitat, anul trecut am avut parte de câteva ornamente de Paște amplasate pe domeniul public din Ploiești, care au stârnit reacții controversate (FOTO AICI).