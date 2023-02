Reacţiile cititorilor la articolul despre căratul ghiozdanelor de către copii: De la „Bravo!” la „Articol de 2 lei!!”

Articolul de ieri, „Părinți lăsați-vă copiii să-și care singuri ghiozdanele…” a stârnit un val de reacții extreme. De la cei care au apreciat pozitiv mesajul articolului până la cei care s-au grăbit în a arunca „vorbe de duh”.

Pentru că, se pare, nu a fost destul de clar, revin cu anumite precizări.

Niciun moment nu s-a pus problema lăsării unui copil de 4-5 ani să meargă singur la grădiniță. Și, dacă se citește cu atenție, se observă asta. Dar da, s-a pus problema dusului în brațe de către părinte până la intrarea în grădiniță. Și oricine, orice ar spune, să duci un copil de 4-5 ani în brațe la grădiniță, atâta timp cât poate merge pe propriile picioare, este o grijă exagerată.

Un al doilea aspect este legat de ghiozdane. Au fost mulți care s-au exprimat dezaprobator, acuzând faptul că nu cunoaștem cât este de greu ghiozdanul unui copil. Pe aceștia țin să-i contrazic. Sunt părinte și știu cât cântărește un ghiozdan. Că nu este normal să cântărească atât, este o problemă a sistemului românesc de educație, dar asta nu înseamnă că trebuie să le cărăm ghiozdanele.

Dacă stau să îmi aduc aminte, și noi aveam destule cărți și caiete, plus culegeri, plus, unii dintre noi, penare de lemn, și alfabetar și abac, și lista poate continua. Nu, nici ghiozdanele noastre nu erau ușoare.

În urma discuției cu un medic ortoped, acesta este de părere că, atâta timp cât copilul este sănătos și își poartă corect ghiozdanul, nu există risc de cifoză, scolioză, etc. Dar condiția este să-l poarte corect: pe ambii umeri astfel încât greutatea să se distribuie uniform.

În plus, dacă orele de educație fizică sunt ținute corect, niciun copil sănătos nu ar trebui să pățească ceva din cauza greutății ghiozdanului. Da, este inconfortabil, este adevărat. Dar, în viață, multe lucruri și situații sunt inconfortabile și chiar nu le putem evita pe toate. Un disconfort pe care un copil îl resimte, nu îi provoacă nicio problemă de sănătate. Ci poate doar îl educă de timpuriu și îi arată că, în viață, nu este totul roz. Repet, este vorba de copii sănătoși care poartă ghiozdanul corect.

În ceea ce privește copiii cu probleme de sănătate, sau mai fragili, pentru ei există ghiozdanele tip troller. Dar să vă spun că inclusiv acelea sunt trase de către părinți? Dacă nu mă credeți, fac poze să vedeți!

Vor spune unii „Care este problema ei? Eu mă port cum vreau cu copilul meu și îl protejez cum vreau!”. Perfect de acord. Dar acel copil va fi, sau mai bine zis este deja, parte a aceleiași societăți din care fac parte și copiii mei. Și toți vor deveni adulți, unii independenți, alții asistați. Iar cei independenți se vor lovi în viața lor, invariabil, de cei asistați. Acesta este motivul pentru care educația nu se face individual, pentru că, până la noi ordine (sau până la noua ordine mondială așteptată încă de unii), trăim cu toții în aceeași societate.

Și acum las spre studiu câteva dintre reacțiile la articolul cu pricina:

„Doamna „jurnalist”, frumos sa fii „open-minded” și sa crezi ca la școală în România e la fel ca la școala „de afara”…

Dacă nu știți, copiii care învață „la stat”, cară zilnic în spate niște kg bune de caiete, manuale, culegeri, optionale, alternative, etc. În plus, în zilele cu ore de educație fizica, echipament+încălțări de sport.

Asa ca, doamna „jurnalist”, lasati-ne….”

„Pentru că în ziua de azi îi duc părinți cu mașina direct în fața școli și copii de azi nu sunt capabili să treacă strada sunt foarte răsfățați trebui să-i ducă cineva și săi ia cineva nu este că generația noastră care stăteam singuri acasă până veneau părinți”

„Fata mea a crescut cu cheia si telefonul in buzunar. Facea naveta cu autobuzul 15 minute, de casa, traversa 1 bulevard de 8 benzi si inca o sosea, tot asa de lata si nu a murit. Are25 ani si e intreaga. Si sunt mandra de ea. Nu puteam sa-mi las serviciul, nu aveam posibilitati !”

„Dar oare știți cam ce greutate are acel ghiozdan plin cu tot felul de caiete speciale, manuale caiete etc etc? Când eram elevă aveam un singur manual ptr ora de mate și nu am ieșit proști după băncile școlii. Acum se lucrează pe mai multe că nu este de ajuns manualul. În ziua de azi ghiozdanul a ajuns o corvoadă pentru copil. Știți asta?”

„Eu zic ca un copil trebuie supraveghiat de catre parinti pe traseul acasa scoala si invers de un parinte sau soferul autobuzului care ii transporta asta pana la varsta minima de 14 ani .. in alte tari mai civilizate iti iei amenda si poti ramane fara copil daca il lasi slobod ca ai incredere in el sa se duca singur ..”

„Articol de 2 lei!! Când ați pus mâna ultima oară pe ghiozdanul unui elev de clasa a VIII- a??”

„Când cântărește „o tona”, își termina coloana. Manual, culegeri suplimentare, caiete suplimentare, caiete normale, etc., etc. Despre ce vorbim?!”

„Baaaaai inteligentule! Ghiozdanul copilului meu cantareste cu 3kg mai putin decat el. Du-te singur la scoala pe jos cu ala in spate. Va credeti afara unde materialele sunt la scoala?!”

„Oare credeți ca mai sunt vremurile de acum 20ani,când aveam cinci cărți și cinci caiete șile bagam la cureaua pantalonilor?Acum un ghiozdan cu cărțile și caietele pentru o zi inseamna 5-8kg,asa ca lăsați-vă voi copii sa fie cocosati de la 15 ani.Acum 20ani câte mașini erau,cu ce viteza mergeau,cati drogati erau si cati sunt acum? Asa ca nu mai dați sfaturi,dacă nu și gândiți putin,la ce a fost acum 15-20 ani si la ce este acum!”

„Dacă și acele ghiozdane nu ar cântări 8-10bkg poate ca as fi de acord, dar ii pun să-și ia la școală manuale, culegeri, caiete speciale, caiete de scris. Băiatul meu a avut probleme de sanatate din cauza greutatii, a trebuit să-i iau troler.”

„Poate nu știți ce dezaxați sexuali se plimbă pe lângă școli…Poate nu știți ce greutate are un ghiozdan de elev din clasele mici…”

„Pe jos la gradinita, sa-i lăsați voi!

Inteleg unde doreste sa bata articolul, felicitări dar pe jos la gradinita……. il lasa cine vrea!

Are in drumul lui 4 cazinouri si 3 case de pariuri!!!

Pe zi ce trece, dacă nu plec din tara asta, șansele sa fac pușcărie cresc, sa l las eu singur la gradinita, inseamna ca nu știți ce va înconjoară:))”

„Anul trecut publicati articol cand cineva,in zona de la Galerii a incercat sa fure un copil care se afla cu bunica pe strada. Totii oamenii se uita, trăim intr-o societate bolnava, mai sunt vremurile cand ma duceam singur la scoala cu cheia la gat?”

„Bravoooo un sfat foarte bun de aceea sta la mami și tati pin la 35 ani și sunt f.obraznici NU???”