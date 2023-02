Execuție publică a fotbalului românesc. Nu trebuie să îți placă Adrian Mititelu pentru a înțelege câtă nemernicie e în FRF

Comisia de disciplină a FRF a luat o decizie aberantă, una care dovedește că în conducerea fotbalului românesc este un sistem mafiot, nu unul care să susțină fotbalul. Este aceeași federație care nu a reușit nicio calificare la Mondiale sau Europene, dar care ”reușește cu succes” să îngroape și ultimele tentative de a finanța fotbalul.

Astăzi, Comisia de Disciplină a FRF a decis ca Universitatea Craiova 1948 să piardă la masa verde (0-3) meciul cu Sepsi, din cauza scandărilor xenofobe ale galeriei oltenilor.

Am să precizez din start că nu îmi place Adrian Mititelu. Ce om să fiu să îmi placă/să admir pe unul ca Mititelu? Nu îl cunosc personal, nici nu trebuie. Omul are o ”dileală”, pe care unii o numesc ambiție. Nu mă interesează nici cum și-a făcut banii, dar știu că o bună parte se duc în fotbal. Fără țăcăniți ca el sau ca ”evlaviosul cu zer” din Pipera, fotbalul românesc ar fi fost pa de mult timp. Mititelu nu doar că a încropit o echipă, dar a făcut una competitivă, care a demonstrat că poate să bată pe oricine, după ce ”CraiOlguța” a încercat să îl termine. Probabil știți povestea… Nu o reiau.

Revenind la sancțiunea de astăzi, trebuie să reamintesc că echipa lui Mititelu juca în deplasare, deci nu avea calitatea de organizator. Nu ai cum să îl faci responsabil de manifestările galeriei, culmea… una aflată în conflict cu el. Nu U Craiova avea calitatea de organizator, ci Sepsi Sfântu Gheorghe. În cazul unor derapaje, organizatorii aveau obligația ca împreună cu forțele de ordine să evacueze publicul care se consideră că nu respectă legea. Consider că pentru a nu afecta niște sportivi care pentru asta muncesc, să câștige cinstit pe teren, corect ar fi fost ca partida să fie reluată/rejucată, iar eventualele măsuri să îi vizeze strict pe cei care se fac răspunzători de încălcarea legii. O fi un subiect sensibil cel etnic, dar nu au făcut altceva decât să pună paie pe foc cu măsura de azi.

De ce să sancționezi o echipă, niște sportivi care nu au nicio vină? Este galeria echipei, cel puțin pretinsa galerie, dar galeria nu este o entitate angajată la club. Poți avea o relație bună cu galeria sau nu, dar sportivii nu trebuie să suporte consecințele unor acțiuni pe care nu au cum să le controleze. Nici acționarul nu este responsabil în cazul de față, repet, neavând calitatea de organizator. I-a instigat Mititelu? Nu. Putea să îi oprească în vreun fel legal? Nu. Despre ce vorbim?

Că se numește Mititelu sau orice alt investitor, oamenii aceștia fac afaceri. Bagă bani ca să facă profit, el având în plus și o motivație de ordin personal, unii spun că de orgoliu mai mult sau mai puțin prostesc. Dar, fără ei, fotbalul ar fi murit. E și așa jalnic la nivel internațional, iar asta este o situație cauzată de gașca de incompetenți în frunte cu Burleanu.

Presupunând că măsura luată astăzi de FRF ar fi una care să descurajeze manifestările rasiste din tribune, nu este evident că fix asta nu se va întâmpla? Doar nu vă imaginați că cei din galerie sunt speriați acum și vor înceta. Din contra, ei tocmai asta își doresc, să îl termine pe Mititelu. Deci… măsura FRF nu își atinge scopul, ba chiar a născut un precedent extrem de periculos pentru existența tuturor echipelor din fotbalul românesc. Sancționează-i pe cei care au greșit, nu o terță parte, care nu poate controla fenomenul.

Cum decizia de astăzi poate să încurajeze, spre exemplu, investitorii să se apropie de Petrolul? Orice om de afaceri va bate în retragere, văzând cum o decizie arbitrară îi riscă investiția. Da, știu… ”suntem acoperiți de regulament”, suntem fermi, dar făcuți grămadă sau pur și simplu nemernici, adică rău intenționați.

Și eu sunt suporter, îmi place acest sport, dar am minima decență să înțeleg că atât timp cât nu investesc sume considerabile în acest sport nu pot avea pretenția să decid. E drept că de acum știu că dacă vreau să fac rău pot să strig ”nasoale” și alții să plătească pentru mine. Zic că totuși nu e corect, oricât de pătimaș aș fi ca suporter. Să nu mă trezesc într-o zi că nu mai am pe cine să susțin, asta cu largul concurs al stupizilor de la minifotbal, aka Burleanu &Co..