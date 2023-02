Noua panică a românilor: Nu mai vine războiul peste noi, vine cutremurul. Ce putem face?

În ultimele zile, în contextul catastrofei care a lovit Turcia și Siria, tot mai mulți dintre noi începem să ne întrebăm ce putem face în cazul unui cutremur. Și… ne panicăm.

Dincolo de „Doamne ferește!”, prezent în comentariile de pe toate rețelele de socializare, este bine să ne asigurăm că știm cum trebuie să reacționăm în cazul unei asemenea catastrofe. Adică trebuie să știm concret ce măsuri trebuie să luăm și cum să ne ferim pe cât posibil. Atât!

Acum, nimeni nu poate fi acuzat că și-a luat în apartament într-un bloc șubred, care nu rezistă unui seism de asemenea amploare. Prețul dictează și unii chiar nu-și permit decât o locuință într-un bloc cu risc seismic.

Știu oameni care locuiesc în blocuri așa-zise „cu bulină”, blocuri despre care se crede că se vor prăbuși la primul cutremur. Dar mai știu și oameni, mai ales în București, care și-au luat apartamente în blocuri din ansambluri rezidențiale noi și care acum se întreabă dacă priveliștea de la etajul 14, pe care o văd în fiecare dimineață, nu le va fi fatală în cazul unui seism puternic.

A intervenit o angoasă în rândul tuturor, ne întrebăm, fără să vrem, dacă am scăpa cu viață din așa ceva. Nu discutăm aici de purul ghinion: deși stai la casă sau într-un bloc rezistent, la momentul producerii cutremurului te afli în vizită la un prieten care stă la etajul 7 al unui bloc „cu bulină”. Discutăm de problemele pe care și le ridică unii în ceea ce privește propria locuință.

Am observat, peste tot pe unde merg, un soi de panică: „Ce facem dacă se întâmplă și la noi???”. Cu riscul de a exagera puțin, am impresia că sentimentul care domină este asemănător cu cel de anul trecut, când toată lumea era speriată că vine războiul peste noi. Acum nu mai vine războiul, vine cutremurul… Și tot ne panicăm, deși chiar nu prea depinde de noi. Adică nu e ca și cum am putea controla așa ceva. Nu rezolvăm absolut nimic făcându-ne o mulțime de griji și trăind în teroare. Am observat că mai ales persoanele vârstnice au această tendință…

Ce trebuie făcut, adică ce putem noi face, este să fim atenți la simulările care se fac periodic pentru cazul unui incendiu, să ne învățăm copiii să ia în serios exercițiile de simulare care se fac în instituțiile de învățământ și, nu în ultimul rând, să avem încheiată o poliță de asigurare a casei care să includă și despăgubiri în caz de cutremur. Și… cam atât.

Trebuie să înțelegem că sunt situații posibile care nu depind de noi și, dacă panica se va instala, nu vom rezolva absolut nimic.

Pot să stau într-un apartament la etajul 7 în blocurile de pe Jianu, dar mă prinde cutremururl când sunt cu familia pe plajă, la mare.

Reversul, pot să stau într-o casă, la curte, dar mă prinde cutremurul în apartamentul prietenului care locuiește într-un apartament dintr-un bloc „cu bulină”. Aceste situații nu pot fi prevăzute și, dacă le analizăm prea mult, vom avea parte doar de stres suplimentar și tot nu vom rezolva nimic.

În concluzie: atenție sporită la instrucțiunile autorităților și simulările în caz de cutremur, asigurare valabilă la casă și… „Doamne ferește!”. În rest chiar trebuie să înțelegem că nu putem face nimic.