Mai noi ori mai vechi? Despre un marinar de apă dulce și un pianist… de apă sărată [VIDEO]

Ziua bună! Nici n-am simțit că ar fi trecut deja o săptămâna de la cele mai recente recomandări pe care le-am făcut în materie de filme și muzică. Sperând că v-au plăcut, iată că și pentru această săptămâna am pregătit o selecție, cred eu, adecvată. 😉

Filmul mai vechi este o bijuterie a cinematografiei clasice, de pe vremea când la Hollywood chiar se turnau filme bune. Cei doi protagoniști: Humphrey Bogart (Oscar pentru rol) și Katherine Hepburn (nominalizare la Oscar) nu mai au nevoie desigur, de nicio prezentare. Pelicula a fost realizată în Congo (pe atunci colonie belgiană) în condiții deosebit de grele. Toată echipa de filmare s-a îmbolnăvit de dizinterie, cu excepția lui Bogart și a regizorului John Huston care nu au consumat deloc apă ori mâncare locală. Bogart avea să declare ulterior, într-un interviu realizat după înmânarea Oscarului: „Am mâncat doar fasole și sparanghel conservate și am băut doar scotch. Orice muscă ne-a mușcat, pe mine sau pe Huston, a căzut moartă!”

Filmul mai nou reprezintă o primă realizare hollywoodiană, în limba engleză, a regizorului Giuseppe Tornatore; peliculă ce adună împreună o suită de artiști de excepție, de la actori și până la muzicieni titanici precum Ennio Morricone. Trebuie remarcat și actorul Pruitt Taylor Vince, vizibil suferind de o afecțiune oculară rară, denumită “nistagmus” (mișcări repetitive și necontrolate ale retinei, în plan orizontal) care intepretează, alături de marele Tim Roth, un rol absolut memorabil. Și ca să spulber orice urmă de îndoială, nici Tim Roth și nici Clarence Williams III nu au intepretat ei înșiși, la pian, piesele din film; revenindu-i această îndatorire dificilă dar remarcabilă talentatei pianiste italiene Gilda Butta.

Filmele:

Filmul mai vechi: The African Queen (Regina africană); An: 1951; Regia: John Huston; Cu: Humphrey Bogart, Katherine Hepburn; Gen: Acțiune, Romance, Război.

Filmul mai nou: The legend of 1900 (Legenda lui 1900); An: 1998; Regia: Giuseppe Tornatore; Cu: Tim Roth, Pruitt Taylor Vince, Clarence Williams III; Gen: Dramă, Romance, Muzică.

Melodia mai veche este o piesă de excepție a francezului de origine algeriană Enrico Macias. Melodia recomandată astăzi este specială și pentru că o dedicăm artistei pe care am pierdut-o de curând, pe data de 16 Ianuarie 2023. Este vorba despre actrița și cântăreața italiană Gina Lollobrigida, care dealtfel este și protagonista acestui clip adaptat (“dansul Esmeraldei” – secvență din filmul “Notre Damme de Paris” din 1956). Până la venerabila vârstă de 95 de ani, Gina Lollobrigida a fost deținătoarea următoarelor distincții de recunoaștere a înaltei valori artistice și a promovării culturii, distincții ce au fost acordate de-a lungul carierei, de către țări precum Italia și Franța: Ordinul de Merit al Republicii Italia, Legiunea de Onoare a Republicii Franceze, Ordinul Artelor și Literelor al Republicii Franceze.

Melodia mai nouă este deasemenea o piesă de “inimă albastră” ce aparține cântăreței mexicane Guadalupe Piñeda; melodie acompaniată aici tot de un clip adaptat, realizat de fapt înainte de apariția melodiei, de chiar regizorul Giuseppe Tornatore (Legenda lui 1900), pentru o renumită casă de modă din Italia. La fel ca și mai sus, deși vorbim în principal despre melodii, nu este totuși cazul, ca protagoniștii ori realizatorii clip-urilor să fie neglijați 😊.

Melodiile:

Melodia mai veche: Zingarella (Țigăncușă) ; Artist: Enrico Macias; An: 1989; Gen: Șansonetă

Melodia mai nouă: Historia de un amor ; Artist: Guadalupe Piñeda; An: 2015; Gen: Bolero.

Vizionare ori/și audiție plăcută!