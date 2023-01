Sistemul de sănătate românesc: Vrem să auzim despre experiențe pozitive pentru a ne păstra speranța în mai bine

Sistemul nostru de sănătate evoluează, din punctul meu de vedere, în bine! Eu, personal, așa cum spuneam și în articolul despre experiența de la Boldescu, încă am încredere în medicii noștri.

Vrem să citim lucruri frumoase, vrem să auzim lucruri bune, ne plac laudele, ne hrănim cu lucruri pozitive… cam asta este concluzia care răzbate din impactul a ceea ce scriem asupra cititorilor noștri.

O știre pozitivă, o faptă bună, o realizare, o mulțumire, o experiență pozitivă sunt articole cu „priză la public”, să spunem așa… Și ăsta este un semn bun, este un semn că prahovenii, și nu numai ei, au o doză de optimism, uneori ascunsă, dar care, din când în când, răzbate la suprafață.

Experiența de la Boldescu, povestită ieri, a adunat atât de multe comentarii pozitive încât ne-a surprins pe toți. Mulți oameni au simțit nevoia să-și arate mulțumirea față de personalul medical de la acest spital. Au existat, în cadrul comentariilor, mulți care au povestit în câteva cuvinte cât au fost de mulțumiți de medicii de acolo, cât bine le-a fost făcut. Au simțit să facă asta și să arate că și la noi, în Ploiești, există mult bine în relația cu sistemul de sănătate.

Citește și: Am născut natural după două cezariene la Maternitatea din Ploiești și consider că am făcut o alegere bună

După toate poveștile de groază de la Județean sau de la Maternitate sau de la Pediatrie, avem și povești frumoase, de la Văleni, de la Boldescu, de la Câmpina și, uneori, chiar și de la cele două amintite mai sus. Și sunt mulți oameni care vin să confirme aceste povești.

Cu ani în urmă, înainte să crească salariile în sistemul de sănătate, nu concepea nimeni că poate merge „la doctor” cu mâna goală. Pentru orice…

Acum, apar din ce în ce mai multe exemple de medici dedicați, profesioniști, care nu cer și nu iau „șpagă”. Înainte nu erau, sau, dacă erau, se considerau rarități. Într-un fel, acum, raportul s-a inversat… și nu, nu exagerez.

Știu cât m-a „costat” o naștere acum 15 ani și cât m-a costat (adică NU m-a costat) acum 5 ani. Niciun medic, nicio asistentă nu a acceptat nimic acum 5 ani. Acum 15 ani, veneau la marginea patului și, pe față, își deschideau buzunarele! Ar fi bine dacă am vedea și schimbările acestea. Ne-ar face bine tuturor și ne-ar mai întări încrederea în medici.

Nu zice nimeni, există și excepții de medici „old school” care, în continuare, își deschid buzunarele în fața pacienților sau aparținătorilor. Dar sunt din ce în ce mai puțini și numărul lor scade pe an ce trece, pe măsură ce ies din activitate medicii din generația „șpagă”.

Există pozitivism mult dacă stai să analizezi mesajele oamenilor. Din păcate, puțini sunt cei care își fac timp să povestească altora cât de mult bine le-a fost făcut. Într-un fel e firesc: „De ce să povestesc despre un medic că mi-a făcut bine? Este normal să facă bine! Asta este meseria lui!”

Citește și: Trei ore de coşmar în UPU de la Spitalul Judeţean Prahova

Nimic mai adevărat! Dar, în condițiile în care sistemul românesc de sănătate vine după „perioada șpagă”, povestind altora că nu mai este chiar așa, restabilim încrederea în medici și le dăm și lor o motivație suplimentară de a face bine în continuare.

De curând m-am convins că sistemul românesc de sănătate este mult mai bun decât în alte țări mai bine cotate. În Statele Unite, de exemplu, contează ce valoare ai pe polița de asigurare. Acolo, te poți trezi că, deși muncești cu acte în regulă, polița ta de asigurare nu acoperă nici măcar o amărâtă de fractură.

Alt exemplu, în Canada… Acolo medicii de familie nu dau trimiteri pentru analizele curente, de prevenție, decât o dată la 2 ani dacă nu există suspiciuni. Cu alte cuvinte, dacă îți ies acum analizele bune, mai ai dreptul să le repeți gratuit abia peste 2 ani.

Și exemplele de acest fel pot continua. Da, într-adevăr, dacă ajungi într-un spital de acolo, ai cu totul alte condiții decât la noi. Dar… ajungi? Asta este întrebarea…

Una peste alta, cu bune și cu rele, sistemul nostru de sănătate evoluează, din punctul meu de vedere, în bine! Eu, personal, așa cum spuneam și în articolul despre experiența de la Boldescu, încă am încredere în medicii noștri. Deși au mai existat derapaje în ceea ce privește relația medic – pacient, experiențele mele pozitive sunt net superioare celor negative. Și sunt convinsă că așa va fi în continuare.

P.S. Pentru cei care au crezut că experiența de la Boldescu a fost scrisă „din interior”, atașez dovada că nu a fost doar „o poveste”. Nu am dat numele medicilor pentru că încrederea trebuie să fie în tot personalul medical, nu numai punctual. Cel puțin asta este părerea mea…

Galeria foto cuprinde doar câteva dintre sutele de mesaje de apreciere îndreptate spre cadrele medicale de la Spitalul Boldescu: