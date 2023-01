Mai noi ori mai vechi? Despre un portofel furat și tortul de zăpadă [VIDEO]

Nu-mi amintesc un început de an mai de ciudat din punct de vedere meteorologic decât cel care tocmai a început și tocmai de aceea m-am gândit să vă aduc în atenție două filme la fel de neobișnuite ca vremea de afară.

De la dragoste, la condescendență și înapoi

Filmul mai nou este o radiografie a unei țări, o radiografie a unei națiuni, o satiră a libertinajului cultural, a socialismului mascat din spatele sistemului de guvernare suedez. Veți observa în acest film cum este abordată atât chestiunea emigranților din țările Europei răsăritene, printre care și foarte mulți etnici romi care își duc traiul exclusiv din cerșetorie dar și problemele cu care se confruntă însăși societatea scandinavă în contextul multicultural, cosmopolit și aparent relaxat în care este abordată, în această parte de lume, problema celor proveniți din alte culturi ale lumii, fie ei copii sau adulți. Aveți de-a face cu un film profund de sincer, care uneori te face să lași privirea în jos în fața unor comportamente atât de caraghioase și a unor practici atât de excentrice. La noi, acestea cel mai probail ar fi privite hâtru și ar fi considerate de-a dreptul hilare. Detaliul de aici este rolul remarcabil pe care îl face actrița americană Elisabeth Moss, cunoscută din serialul “Povestea slujitoarei”. De remarcat deasemenea partitura șocant de realistă a actorului și cascadorului francez Terry Notary imitând până la transpunere, o primată.

Filmul mai vechi este o producție canadiano-britanică și este atât de atipică pentru o peliculă turnată peste ocean încât nici nu-ți vine să crezi că a fost făcută chiar acolo. Îți revii ușor din visare imediat ce remarci distribuția de zile mari și rolurile pe care le fac acești mari actori, pe care îi știm mai degrabă dintr-un blockbuster exploziv decât dintr-un astfel de film independent, cu parituri de compoziție, solicitante. Apare în această peliculă, pe langă regretatul Alan Rickman (Die Hard, Robin Hood, Harry Potter, etc.) ori Carrie-Anne Moss (seria Matrix, etc.) o Sigourney Weaver (Alien, Avatar, Ghostbusters, etc.) într-o formă de zile mari, făcând aici un rol. Acest fapt ne confirmă încă o dată că un actor de Hollywood nu este degeaba cotat atât de bine atunci când după un casting solicitant este ales să apară în filmele de acțiune cu încasări de sute de milioane de dolari despre care vorbeam. Un film cu aer de comedie neagră dar de un romantism modern debordant, cu gaguri amare, bine punctate și ironii dramatice fine, plantate frumos în cadența clasică a poveștii. Detaliul de aici este acela că pentru o cât mai realistă interpretare a acestui rol dificil, Weaver a fost coordonată îndeaproape de către o suferindă de aceeași tulburare, ce este binecunoscută ca autoare de prelegeri și tratate în domeniu.

I-au iubit femeile…

Melodiile de astăzi sunt două duete magistrale. Două “evergreen”-uri care trebuie și este necesar să ne reamintească tuturor faptul că viața nu este deloc precum vremea de afară și că acest lucru este valabil în orice anotimp.

Melodia mai nouă ni-i aduce în prim plan pe alți doi titani ai scenei. Doi intepreți consacrați, care deși vin din lumi diferite, ca si cei de mai înainte, pe ambii îi unește un factor comun, muzica de calitate și dragostea pentru reprezentantele sexului frumos.

Melodia mai veche aparține unui fost portar de fotbal la Real Madrid care într-o zi, în urma unui accident a descoperit muzica și ulterior faima mondială. Duetul de astăzi este intepretat de acești “donjuani”, pe de o parte asumați în viața personală și deopotrivă magnifici cântareți pe scenă; doi protagoniști care astăzi ne aduc aminte de faptul că viața merită trăită așa cum este ea, unică și irepetabilă.

Filmele:

Filmul mai nou: The square (Pătratul); An: 2017, Regia: Ruben Ostlund; Cu: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Gen: Satiră, Social, Comedie

Filmul mai vechi: Snow cake (Tort de zăpadă); An: 2006, Regia: Marc Evans; Cu: Sigourney Weaver, Alan Rickman, Carrie-Anne Mos; Gen: Comedie, Dramă, Indie.

Melodiile:

Melodia mai veche: To all the girls I’ve loved before ; Artist: Julio Iglesias & Willie Nelson; An: 1984; Gen: Pop

Melodia mai nouă: I’ve got you under my skin ; Artist: Bono & Frank Sinatra; An: 1993; Gen: Pop.

Vizionare ori/și audiție plăcută!