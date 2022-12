De ce nu primesc cu colindul anul acesta și nici nu-mi las copiii să meargă la colindat

Mai știți iernile de demult cu zăpada mare care nu lipsea aproape în niciun an în preajma Crăciunului? S-au dus…

Mai știți colindătorii de demult care urau în casele oamenilor pentru colaci, covrigi, turtă dulce și mere? S-au dus…

Mai știți colindătorii din urmă cu 20 de ani care se întreceau în colinde care mai de care mai frumoase și mai acompaniate de chitare sau alte instrumente portabile? S-au dus…

Ce avem acum? Avem colindo-cerșetorii, pe care îi vezi peste tot: prin gări, prin mijloacele de transport în comun sau prin blocuri, care răcnesc din toți rărunchii ceva ce numai ei înțeleg și apoi sunt foarte nedumeriți de ce nu le dai bani.

Ai încercat să dai unui asemenea grup mere, covrigi sau biscuiți? Păi te înjură și te spurcă de nici apa sfințită nu te mai spală. Am încercat eu acum doi ani să dau un șir de covrigi în fața Gării de Sud. M-au întrebat dacă n-am să le dau bani. Le-am zis că nu. Drept pentru care m-au trimis „cu Domnul” cu covrigii mei cu tot… La propriu așa mi-au zis!

De ce nu deschid ușa „colindătorilor”

Sunt ani buni de când nu mai deschid ușa colindătorilor. De ce? Simplu… pentru că nu îmi place ce aud. Și am încercat să ascult repertoriul mai multor categorii, de la copii până la tineri în toată firea. Nici versurile nu le știu cum trebuie, se opresc, se poticnesc și râd, indiferent de vârstă. Nu mai spun că învață un colind și… cam atât.

Am observat că se poartă așa. Indiferent de mărimea grupului, noii „colindători” știu un colind, maxim două. Intră în câte un bloc, urcă la ultimul etaj și încep să bată la uși: „Primiți cu colindul?”. Cei care deschid au parte de un spectacol de răcneli cu versuri încurcate și cu tonalități din ce în ce mai sparte. Asta în cazul în care duc la capăt un colind pentru că, de obicei, se opresc după primele două strofe. Și așteaptă apoi…

Cei care bat la uși nu au curaj să să trimită pe nimeni „la Domnul”, ei primesc ce le dai, dar nu înseamnă că sunt mulțumiți cu colaci și fructe. Toți vor bani.

În schimb anul trecut am văzut altceva: un grup de trei băieți, cam la 7-8 ani, sunau la interfon ca să intre într-un bloc: „Primiți cu colindul?”, întrebau când le răspundea cineva de la vreun apartament. Numai că lumea nu prea era amatoare, așa că nu deschidea. După al treilea care le-a închis, au luat la picioare ușa blocului și au început să înjure de te mirai cum de știu atâtea la vârsta respectivă. Păi este normal așa ceva?

Altceva… La noi se mai întâmplă situația în care mai cunoaștem pe câte cineva care vine „cu colindul”. Ok, aș deschide, dacă ar fi acele 1-2 persoane cunoscute, pentru că am o anumită sumă bugetată, pe lângă bomboane și mere.

Dar când știu că vin 1-2 persoane și mă trezesc de fapt cu un grup de 6-7, automat trebuie să modific suma și asta nu mai îmi convine. Și atunci nu mai deschid, sau, dacă le deschid unora, nu mai deschid altora.

Ce m-a deranjat întotdeauna a fost faptul că, deși în scările de bloc este cald, deși toți când intră în bloc se deschid la haine, nu am văzut pe niciunul vreo ie, vreun port tradițional, nimic… Nu, acesta chiar nu mai e colind, este tot o formă de cerșetorie. Nu fac nici măcar minimum de efort să învețe textele. Știți că anul acesta se poartă textele pe telefon?

Din aceste motive nu mai deschid ușa colindătorilor.

De ce nu îmi las copiii să meargă cu colindul

Anul ăsta, mai mult ca în alți ani, am fost complet împotriva mersului copiilor mei cu colindul. În fiecare an au insistat, că ei vor, că se distrează, etc. și m-au înduplecat până la urmă, chiar dacă nu mi se părea normal să meargă de distracție. Recunosc, este și vina mea că nu am făcut suficiente eforturi să le explic ce înseamnă tradiția și de ce se merge cu colindul și acesta a fost și motivul pentru care nu am protestat vehement ci doar m-am mulțumit să îmi arăt dezacordul.

Noi în familie aveam bugetat în fiecare an colindătorii. Anul acesta însă, pe fondul scumpirilor generale, nu prea ne mai dă mâna, cum se spune, să bugetăm colindători. Mă gândesc că, așa cum gândim noi, gândesc mulți. Mi se pare un efort financiar prea mare și, tocmai pentru că mi-au spus copiii „…păi mergem la cutare și la cutare, etc.”, nu vreau să-i las. Ei știu colinde, cântă frumos, dar nu vreau să pună presiune pe nimeni pentru că, în situația actuală, sunt puțini oameni cărora le mai arde de colindători.

Am ajuns în final la o înțelegere cu ei:ei nu merg cu colindul, noi nu mai deschidem colindătorilor și, la finalul perioadei, dacă ne iese, noi le dăm lor banii pe care i-am fi dat colindătorilor. Și, uite așa, îngropăm de tot tradiția. Trist, dar adevărat…

Să fim sinceri însă, la oraș mai crede cineva în colindători? Mai crede cineva că vin colindătorii ca să le ureze de bine și nu pentru bani. Iar colindătorii… mai e vreunul care merge din bloc în bloc pentru tradiție și nu pentru bani? Acum sincer? Este sau nu așa?

Așa că, până nu vor veni vremuri mai bune, eu nu îmi voi mai lăsa copiii să meargă cu colindul și sper din suflet că și alți părinți vor proceda la fel.

În loc de concluzii…

La final aș vrea să vă povestesc cum am fost „certată” acum trei ani, de către o amică pe motiv că: „Bine, măi, a venit ăla mic (care avea vreo 15 ani la vremea respectivă și era cu un cap mai înalt ca mine) la voi să vă colinde și nu i-ați deschis?”. Nu m-a întrebat dacă eram acasă, dacă voiam să primim colindători, dacă mai aveam ce să dăm după cele patru ture anterioare de colindători… Doar am fost dojenită. Pentru că da, se întâmplă și așa ceva…

Eu, când era copil, știam așa: Trei, maxim patru copii mergeam la colindat cu minim o chitară și un repertoriu de minim cinci colinde, care ne ajungeau de la etajul 10 al unui bloc și până la parter. Nu sunam la uși, nu băteam, coboram încet. Cine voia să dea, dădea, cine nu, nu.

Nu de puține ori deschideau oameni și ne chemau în casă să îi colindăm. Știam că asta însemna minim încă un colind pe lângă cel început pe scară. Nu plecam niciodată cu mâna goală și da, majoritatea ne dădeau bani.

Nu mi se pare normal să mergi într-un bloc, să bați la ușă și să strigi „Primiți cu colindul?”. Nu, nu așa se procedează… Dar, nah… așa e acum. Nu știu cum va fi peste 10-20 de ani. În opinia mea, la cum au ajuns colindele și colindătorii acum, mai bine să nu mai fie deloc peste 10-20 de ani, decât așa…

Personal, anul acesta sunt hotărâtă, dacă aud colinde pe scară acompaniate de un instrument și nimeni nu-mi va suna la ușă, să deschid, să ascult și să-i las să mă colinde. Altfel nu. Nu am în buget colindele anul acesta decât dacă sunt… adevărate.