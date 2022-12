Probleme cu căldura și apa caldă în Ploiești. Primăria tace mâlc

Calorifere aproape reci in bariera Bucuresti, apa calda dupa aproximativ jumatate de ora de curs in gol, apa pe care o platim cu pret de apa calda, desi temperatura ei nu o recomanda ca fiind calda. Si toate astea in conditiile in care vremea este inca buna si temperaturile sunt pozitive. Ce se va intampla cand afara vor fi sub 0 grade? Sa ne spuneti daca trebuie sa ne pregatim si sa ne debransam in masa si sa ne montam centrale, astfel incat sa nu mai depindem de un sistem care nu functioneaza la parametrii normali din cauza incompetentei multora