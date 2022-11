Cum mi-a scumpit Orange abonamentul: ”Pentru a putea menține o calitate ridicată a serviciilor”

Sunt client Orange încă din 2003, dar acum mă gândesc serios să trec la o companie concurentă.

Cu abonamentul Orange ”expirat” încă din primăvară, am preferat să mai aștept pentru că serviciul ”ofertare” nu a reușit până acum să mă convingă să-l prelungesc. Pe scurt, oferta lor era mai proastă și mai scumpă decât ce aveam.

Lunile au trecut, iar aseară am avut parte de (încă) o surpriză neplăcută.

Consultând în aplicația MyOrange factura pe luna în curs, pentru a o plăti online am constat că aceasta a crescut față de anterioara cu 5,5 lei.

Nu suma în sine m-a deranjat, ci faptul că nu am primit o explicație, măcar un anunț: ”fraiere, vezi că te ardem cu un euro că e război în Ucraina sau ceva”.

Așa că am sunat la call center. După ce am evitat prin apăsarea de mai multe taste să ”vorbesc” cu ”asistenta virtuală Gia” am reușit să discut cu un OM.

Operatoarea mi-a spus că trebuia să citesc cu atenție factura pe luna octombrie, unde, pe a a doua pagină eram notificat că, citez din documentul consultat ulterior:

”Pentru a putea menține o calitate ridicata a serviciilor pe care ti le oferim, în contextul creșterii constante a costurilor de furnizare a serviciilor mobile si fixe, din data de 15 Noiembrie 2022 valoarea abonamentului tău va fi majorata cu 1 euro (TVA inclus)”

Am întrebat-o pe doamna operator de call-center ce înseamnă în românește asta și mi-a spus că a crescut inflația.

Cu această ocazie am aflat și că ”începând cu aceeași dată, cursul de schimb valutar la care se va face facturarea este reprezentat de valoarea cursului de vânzare ING Bank anunțat pe site-ul băncii, în secțiunea dedicată cursului valutar (standard) pentru persoane fizice, in ziua lucrătoare anterioara zilei emiterii facturii, la ora 15:00”.

În cazul facturii mele, emisă pe 16 noiembrie, cursul a fost de 5,0046 lei/euro. În schimb, cursul valutar la BNR în aceeași zi a fost de 4.9209 lei/euro.

Cum șansele de a mai rămâne client Orange sunt minime, ce operator de telefonie mobilă îmi recomandați ca fiind ok calitate/preț?