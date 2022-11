Abureala lui Volo nu poate să încălzească Ploieștiul. Nu e nici măcar abur tehnologic

Dragă Volo, pentru că se poartă…, constat că apari în chip de Zelenski, dar cu apucături de Putin. Cumva, fără să ne dăm seama, ai dus Ploieștiul într-un război al nervilor, motivând că ”oculta locală” are ceva cu tine, cu binele pe care vrei să îl faci orașului.

Să recapitulăm: Ajungi primar în al doilea mandat, pe un capital de simpatie din primul mandat. Foarte bine! Ploieștenii au crezut că tu ai fost singurul care a administrat orașul, că toate realizările din primul mandat ți se datorează. Așa să fie, cum au crezut ei. Măcar am sperat că vei continua, cu un mic amendament, pe care chiar tu l-ai subliniat: ”Sunt alt om, mai matur, mai puțin coleric, dispus să lucreze în echipă, nu să se certe permanent cu ea.” (n.r. Redarea este aproximativă, ideea este că omul susținea să a înțeles din greșelile trecutului și le-a corectat)

E drept că am crezut că nu mai strigi la toți colaboratorii, că nu îi mai jignești și ameninți. Nu spun că unii nu meritau un tratament ceva mai sever, în limitele legii, aceasta să fi fost unica soluție pentru a-i pune la treabă. Dar uite că nu a fost așa. Dușmani ți-au devenit toți cei care au avut curajul să îți spună că nu tot ce vrei să faci este acoperit de lege, că nu este cazul să pui în pericol UAT-ul pe care îl conduci cu decizii greșite. Nu trebuie să fi fost rea intenție, ci poate doar o abordare eronată, asupra cărora ”au îndrăznit” să îți atragă atenția. Urmarea: i-ai văzut ca pe niște dușmani și i-ai terfelit public (vezi AICI cazul directorului economic din Primăria Ploiești). Sunt multe alte exemple relevante. Poate prea multe.

Bine, e cum spui tu! Lumea îți vrea răul și complotează să îți strice imaginea

Te-ai întrebat vreodată dacă nu e ceva în neregulă cu tine? Consider a fi o întrebare pe care orice om de bun simț și-ar pune-o, atunci când constată că a intrat în conflict cu toată lumea. Te-ai gândit vreodată că nu toți sunt niște marionete, niște ”sclavi”, așa cum îți place să îi numească anturajul tău? Dacă oamenii aceștia nu sunt cum crezi? Dacă își permit și chiar au cu ce să gândească și să exprime opinii, să le argumenteze? Și fiind atât de mulți care te critică de ceva timp, te-ai gândit cumva că problema e la tine și nu la ei? Așa ar face un om rațional. Măcar pentru o clipă ar trebui să se gândescă la propriile abordări. Poate sunt în regulă, dar dacă nu sunt?

E cineva cu care nu ai intrat în conflict? Pe foștii colegi și prieteni (credeau ei!…) din Consiliul Local ți i-ai pus în cap. Poate nu toți sunt sclavi pe la partide. Pe cei din aparatul administrativ ai Primăriei ți i-ai pus în cap. Or fi și incompetenți printre ei, or fi și indivizi mai puțin bine intenționați, dar te mai întreb o dată: toți sunt în neregulă și tu ești ok?

Ameninți presa care are de spus ceea ce nu îți e pe plac și chiar o dai în judecată. (vezi AICI… sau AICI… sau AICI). Impresionant! Ne-am speriat… Atât de tare ne-am speriat, încât, uite, că nu îndrăznim să îți mai spunem ce credem și să demonstrăm cu hârtii ceea ce nu îți place să vezi și să auzi. Ai prins ironia asta? Ai prins-o, pentru că îți place ironia și faci abuz de ea, doar că îți place exclusiv cea făcută de tine. Și dacă parte din presa locală, care nu îți cântă în frig, zici că e aservită, de ”România, te iubesc!” ce mai zici? (în caz că ați uitat, vedeți AICI). Nici ei nu sunt în regulă, nu?

Împacă-te cu ideea că poți să lovești în unul, în doi, în mai mulți, dar niciodată nu o să reușești să le închizi gura tuturor. Nimeni nu a reușit, unii fiind împărați sau faraoni. Nu și-au imaginat că toate au o limită, că nimeni nu e etern pe vreun scaun și nu poate să o țină tot într-o teroare. Măcar faraonii chiar aveau putere. Un primar are un pix, iar în baza lui poate să semneze sau să nu semneze una-alta și astfel să se răzbune pe cei care nu-i fac pe plac sau colaborează cu cei care nu-i spun ce-i convine. Vezi tu, Volo, lumea înseamnă ceva mai mult decât puterea pixului tău, care în cel mai nefericit caz se consumă în maxim doi ani, dar lasă urme. Am trecut noi prin vremuri mai grele…

Dar să lăsăm vremurile care deja nu ne mai privesc și să revenim la vremurile ploieștenilor. Cam friguț, nu? Și nenorocitul ăla de CAF 2 face probleme. Te-o fi sabotat cineva? Iar e cineva de vină? Iar îți vor răul? Am văzut că ai fost în miez de noapte să te asiguri că se repară. Foarte frumos, reușit liveul. Încă e frig la ora asta, în case nu afară. Se va repara, adică se mai face o cârpeală și iar o să cedeze undeva. Știu, asta nu e vina ta și ar fi aberant ca cineva să îți pună în cârcă starea acelei vechituri. Dar mi-am amintit că spuneai, la începutul crizei apei calde, că nu o să ai somn până nu o rezolvi. Ai grijă la oboseală, că nu face bine!

Și uite de ce cred că nu ești vinovat că s-a stricat CAF 2, dar ești vinovat pentru că nu ai alternative, deși puteai: ”Avaria de la Termo Ploiești putea fi evitată. ”Primăria a tergiversat preluarea celorlalte cazane”

Și mi-am mai amintit că au existat primari care nu au aruncat vina pe alții pentru problemele pe care au dovedit că sunt capabili să le rezolve, neconsiderându-le ”niște prostii”, așa cum le consideri tu, Volo. Nu au avut somn până nu și-au mobilizat echipele din administrație și nu au făcut proiecte, în urma cărora UATurile lor stau acum liniștite. Tu? Ce ai făcut? Încă mai e în funcție directorul de la relații internaționale, cel care a ratat șansa unor sume impresionante din proiecte și mai ales utile ploieștenilor? Pe el nu te-ai supărat? Cu proiectele deja aprobate din mandatul lui Dobre ce ai făcut? Vezi, nu vorbim iar despre matrapazlâcul din prelungirea contractului cu BCR de cofinanțare pentru proiecte, modalitate de prelungire care acum le pune în pericol. Am scris oricum AICI, pentru cei interesați.

Despre abureala asta vorbim. Despre abureala care nu ține de cald, ba chiar îngheață apele. Poate ține la puținii pe care îi mai ai în jur, care te susțin aproape necondiționat și aproape dezinteresați. Ai trecut și tu prin viață și știi că azi sunt, cât ești acolo, mâine nu mai sunt. Unii chiar au prostul obicei să devină dușmani. Dar asta este deja problema ta. Pe noi ne interesează să te comporți ca un primar, unul care se exprimă coerent în aparițiile publice, unul care este ironic unde vrea el, dar nu pe fotoliul plătit de ploieșteni, unul care are soluții nu scuze pentru orice, unul care știe să se facă apreciat, care își câștigă respectul prin ceea ce face, nu prin amenințări. Dacă cerem prea mult, ne scuzi, dar oamenii te plătesc pentru asta și nu faci o favoare nimănui viețuind prin primărie și scriind toată ziua plângeri sau dând telefoane sau trimițând mesaje, în loc să faci proiecte utile comunității.

Dacă noi, cei care acum te criticăm, greșim cumva, demonstrează-ne că ne-am înselat, că nu au trecut degeaba doi ani de mandat, cu câteva cârpeli trecute la capitolul realizări. Dar grăbește-te, că e cam friguț, un friguț pe care începem să îl plătim în facturi! Știi cum e… îi arzi pe oameni la bani, nu te aștepta să te trateze cu simpatie. Îți pasă?