Jurnalul ploieșteanului rămas fără apă caldă (și căldură). Vă era dor? Mie NU!!

Ce ziceam într-unul din episoadele anterioare? „Să vedem cât va ține…”. Păi a ținut mai puțin decât mă așteptam… Și nu pot să nu-mi aduc aminte de una din vecinele de bloc de astă vară care, îmi spunea cu voce de taină, că nu sunt șanse mari de apă caldă (pe atunci doar de asta se punea problema) că are o rudă care lucrează „la CET” și că, de fapt, CAF2 este praf, are nevoie de reparații capitale, că nu ține…

Iată că s-a pus în funcțiune și iată că a crăpat! Acum ca acum, că sunt 5-6 grade afară noaptea, dar ce facem când vin temperaturile negative?

Dar e un jurnal, așa că haideți să vă povestesc cum am trecut prima noapte fără căldură…

Pe la ora 18:00 am început să verific caloriferele. Reci. Spuneau că la 18:00 se dă drumul. Apoi au anunțat că la ora 22:00, așa că am dat drumul la caloriferele electrice, la toate!!! Trei la număr mai exact. Degeaba… S-o spunem pe aia dreaptă: nu fac față!!! Și dacă nu fac față la 5 grade, cum va fi la -5?

Ne-am învelit și ne-am băgat în pat. Am luat și pisica și am băgat-o sub pilotă ca să ne țină de cald. Era așa bine cu ea! N-a stat mult însă pentru că nu e învățată să doarmă cu noi. Așa că, atunci când ne era lumea mai dragă, ne-a fugit „radiatorul”.

La 6 dimineața, când ne-am trezit, caloriferele erau tot reci, și, Doamne, ce frig era în casă. Nici nu-mi venea să mă dau jos din pat să mă duc să-mi fac cafeaua. Am făcut-o în cele din urmă. Oare cum trăiau înaintașii noștri fără apă caldă și căldură? Nu știu dar, ceva îmi spune, că voi afla pe propria-mi piele și, mai mult, voi experimenta asta ceva vreme de acum încolo.

Dau să trezesc mezina să o duc la grădiniță și brusc realizez că nu e tocmai o idee bună. Grădinița pe care o frecventează este racordată la sistemul centralizat așa că, în mod sigur, nu au căldură.

Dau mesaj pe grup că nu duc copilul din cauza avariei. După mine, urmează și alte mesaje: „Nici eu nu îl aduc”. Acum… am o problemă. Ce fac cu copilul acasă? Mai avem și serviciu unii dintre noi… Îl iau cu mine? Sau nu? Oricum anulez toate deplasările programate pentru astăzi. La prânz trebuie să fiu acasă că nu am cu cine lăsa copilul. Câți alții mai sunt în situația mea?

Și mă apucă așa o stare de nervi și de revoltă. Măcar până în ianuarie speram să țină amărâtul ăla de CAF2! A crăpat mai devreme decât mă așteptam.

Acum cine e de vină? Cine nu a făcut reviziile temeinic la timp! Cine nu a reparat când trebuia! Cine a încasat bani pentru întreținerea cazanelor și nu a făcut-o!

Am văzut că la ora 2:00 AM primarul era în vizită la lucru la cazanul cu probleme. A și postat pe pagina lui de Facebook ca să vadă ploieștenii că el nu doarme, ci se preocupă de problemele lor.

Dar cine e de vină că, iarna Ploieștiul stă într-un singur cazan, CAF2? De ce nu există o rezervă? De ce CAF5 nu este funcțional? Și, într-un final, de ce, mama naibii, am ajuns să rămânem IAR fără apă caldă și căldură?

Probabil iar nu e vina nimănui și, prin primăvară, când vor considera aleșii că au rezolvat problema, se vor felicita unii pe alții că au contribuit la încălzirea globală și că a venit primăvara mai devreme și, astfel, ploieștenii au căldură… de la soare.