Mai noi ori mai vechi? – VIDEO

Ziua bună! Rubrica de astăzi este dedicată unui tânăr actor american, extrem de talentat. Numele său este Giovanni Ribisi și probabil că îl cunoașteți din unele producții cinematografice. Este unul dintre puținii actori ai noului val hollywoodian care a confirmat în absolut fiecare rol pe care l-a interpretat.

Cel bun, cel rău și cel metodic…

Ribisi interpretează de fiecare data la fel de bine, personaje pozitive (ex. Flight of the Phoenix; Ted) sau negative (ex. Avatar; Gone în 60 seconds) dar face și roluri de compoziție (ex. The other sister; Heaven) și se vede cu ochiul liber că este un stanislavskian convins.

Filmul mai vechi este o producție internațională, în care Ribisi face un rol ce i se potrivește “mănușă”. Chiar dacă nu este un vorbitor fluent de italiană deși provine dintr-o familie de emigranți italieni în SUA, acesta și-a luat, ca de obicei, rolul foarte în serios, făcând parțial dialogurile în limba lui DaVinci și astfel creând acest personaj complex, alături de o altă mare actriță de la Hollywood: Cate Blanchett.

Detaliile acestui film sunt acelea că pe lângă faptul că tot în această peliculă îl puteți revedea cu plăcere pe celebrul actor italian din seria “Caracatița”, Remo Girone, jucând aici rolul tatălui protagonistului nostru, mai trebuie să știți că producția cinematografică de față a fost filmată în Torino și superbele-i împrejurimi. Mai trebuie menționat faptul că scenaristul filmului, Krzysztof Kieślowski își propusese să realizeze o trilogie, Heaven (Paradis?) fiind primul din serie, urmând Hell (Iad) și Purgatory (Purgatoriu), însă după lansarea primei părți, acesta s-a stins din viață, proiectul fiind astfel abandonat.

Filmul mai nou este o superbă producție americană, ce îi are ca protagoniști, alături de Ribisi, pe alți mari actori de la Hollywood: Holly Hunter, Woody Harrelson și regretatul Robin Williams. Este, dacă vreți, cea mai neagră comedie pe fond alb! Ribisi este enervant de enervant, la modul că este magnific în rolul pe care-l face, Williams este atipic de timid, pasiv-agresiv și malign de inocent, Woody Harrelson șochează total într-un impecabil rol de bădăran perfect iar miniona Holly Hunter te face să izbucnești în râs, doar prin simpla-i apariție.

Detaliul de aici este acela că, mulțumită filmului, comunitatea Teritoriului Yukon (aflat la granița dintre Alaska și British Columbia) cu puținii săi locuitori a beneficiat, datorită producției de față, de investiții și venituri totale de peste un milion de dolari; deoarece atât scenele exterioare cât și figuranții (peste 200) au fost deopotrivă și în totalitate de origine locală.

Filmele:

Filmul mai vechi: Heaven (Paradis?); An: 2002, Regia: Tom Tykwer; Cu: Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, Remo Girone; Gen: Romantic, Thriller.

Filmul mai nou: The big white (Marele alb); An: 2005, Regia: Mark Mylod; Cu: Robin Williams, Giovanni Ribisi, Woody Harrelson, Holly Hunter; Gen: Comedie neagră.

Blues-uri pe-întuneric…

Pentru astăzi vă propun două melodii care sper să va încânte auzul și amintirile și să vă facă să visați în prag de iarnă leneșă, la momente frumoase din viață, lângă de o cană de ciocolată fierbinte.

Melodia mai veche aparține formației The Cars și este una dintre acele puține și superbe balade intrate în galeria pieselor clasice ale tuturor timpurilor. Este o piesă romantică ce, cândva aprindea multe îndrăgosteli în timp ce stingea la fel de multe lumini prin sufrageriile unde era dansată la bairamuri😊.

Detaliul de aici este acela că videoclipul piesei a fost filmat de binecunoscutul actor Timothy Hutton care era vecin cu managerul formației și auzise întâmplător piesa de la fereastra sa, impresionându-l. Deasemenea, mai trebuie spus și faptul că protagonista din videoclip, actrița și modelul Paulina Porizkova a devenit ulterior șoția compozitorului piesei, Ric Ocasek, liderul formației The Cars.

Melodia mai nouă aparține lui Peter Gabriel și este interpretată chiar de către acesta, alături de talentata Kate Bush, într-unul dintre cele mai frumoase videoclipuri care au fost realizate vreodată. Melodia este despre optimism și despre îndemnul de a nu ceda niciodată în față dificultăților.

Detaliul de aici este acela că Gabriel i-a propus inițial artistei Dolly Parton să-i fie parteneră în acest duet, însă aceasta a refuzat, fiind ocupată cu alte proiecte. În final, prietena acestia, Kate Bush a acceptat să facă duetul cu Gabriel și bine a facut! Doresc să mai adaug doar faptul că, anul acesta, Kate Bush a avut parte de o revenire în atenție de-a dreptul fulminantă, datorită unei piese de-a sa mai veche, piesă ce a apărut pe coloana sonoră a serialului fenomen Stranger Things. Fanii din generația “Z” ai serialului dar și părinții acestora știu la ce mă refer😉.

Melodiile:

Melodia mai veche: Drive ; Artist: The cars; An: 1984, Gen: Rock

Melodia mai nouă: Don’t give up ; Artist: Peter Gabriel ft. Kate Bush; An: 1985; Gen: Pop

Vizionare ori/și audiție plăcută!