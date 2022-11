Mai noi ori mai vechi? – VIDEO

Deși nu au jucat niciodată într-un film împreună cei doi protagoniști din filmele de astăzi sunt niște legende vii ale cinematografiei mondiale. Pe amândoi îi desparte doar oceanul și cinci ani din vârstă. Ambii au jucat în nenumărate producții și pe foarte multe chiar le-au regizat. Este vorba despre nimeni alții, decât Clint Eastwood și Alain Delon.

“În umba marilor arbori…”

Filmul mai vechi este o capodoperă a supra-realismului italian de la începutul anilor 1960. Alain Delon, care acum două zile a împlinit venerabila vârstă de 87 de ani, se afla atunci, abia la al șaptelea sau rol într-un lung-metraj, neștiind că această producție franco-italiană îi va aduce de fapt consacrarea internațională. Deși actorul din rolul principal este marele Renato Salvatori, tânărul „aproape” debutant Alain Delon, face o figură atât de bună, încât uneori lasă impresia că domină pelicula de la început și până la final. Filmul este despre condiția socială a unei familii sărace plecată din sudul Italiei în căutarea unei vieți mai bune, în nordul mai bogat și mai industrializat al țarii, la Milano. Dramele prin care trec membri acestei familii sunt de fapt dramele oamenilor de pretutindeni care întâmpină astfel de neajunsuri. Tocmai de aceea filmul este oarecum atemporal iar jocul lui Delon, spun criticii este atât de flexibil și fragil încât pare că-și joacă rolul propriu.

Detaliul acestui film este acela că, în timpul filmărilor, pelicula a fost confiscată de către Guvernul italian iar regizorului Visconti i s-a cerut să renunțe la scenele în care sunt prezentate „în mod mult prea realist”, siluirea și uciderea personajului Nadia. Visconti a fost reabilitat ulterior, printr-o o hotărâre judecătorească din 1966. Unul dintre motivele invocate de către apărătorul său la proces a fost acela că, cei doi actori care intepretau scenele respective (marii Renato Salvatorii și Annie Girardot) au devenit între timp (1962), soț și soție. Deh, ce să-i faci, anii ’60 ai secolului trecut 😊.

Filmul mai nou este o producție americană în care Clint Eastwood, aflat în acea epocă în plină consacrare artistică îl are că partener, într-un rol de compoziție pe foarte tânărul pe atunci Jeff Bridges. Că și în exemplul de mai sus, novicele Bridges, pare că uneori îi eclipsează pe titanii alături de care joacă. Și joacă atât de bine încât va fi nominalizat la premiul Oscar pentru rol secundar. Aici este nemijlocit și meritul actorilor gigantici cărora le dă replică în această pelicula. Este un film de acțiune, turnat în nordul Americii, printre superbele peisaje din Montana dar într-o țară aflată atunci din păcate în plină criză economică, zbucuimată, săracă și plină de vicii. Accentele comice, întâlnite sporadic în film, reprezintă de fapt amprenta pe care Eastwood și-o lasă în fiecare dintre filmele sale, mai ales în cele care uneori par exagerat de sobre, tăioase și implacabil de dramatice.

Detaliul legat de acest film este acela că Eastwood, nu a dorit să filmeze mai mult de trei, patru duble la niciuna dintre scene, motiv pentru care pelicula a fost realizată în nu mai puțin de 47 de zile. Jeff Bridges avea să povestească mai târziu, amuzat: „De fiecare dată când mergeam la Mike (regizorul Michael Cimino) și îi spuneam: <Cred că aici aș mai putea să trag o dublă. Am o idee nouă>, Mike răspundea: <Tre’să-l întreb pe Clint!>. Iar de fiecare dată, Clint replica: <Mai da-i puștiului o dublă!>”. Charles Okun, regizorul asistent al filmului, își amintește: „Clint era singurul tip care putea vreodată să spună: <Nu> iar Cimino să-i răspundă cu: <OK, asta a fost dubla a patra, hai totuși să mai tragem măcar una!> iar Clint să-i replice imediat: <Nu, am tras destule. Gata!>. Iar de fiecare dată când lui Cimino îi lua prea mult timp să se pregătească pentru următoarea dublă, Clint îi arunca scurt: <A fost bună asta. Trecem mai departe!>”.

Actorii și muzica

Doar unul dintre cei doi actori ai zilei, și anume Alain Delon a cochetat la un moment dat și cu muzică, el intepretand un celebru duet alături de marea cântăreață de origine egipteană Dalida. Asta nu înseamnă că actorul celălalt, de peste ocean, nu și-a lăsat și el amprenta pe una dintre melodiile celebre ale începutului de mileniu III. Veți afla în continuare despre ce este vorba… 😉.

Melodia mai veche sau mai bine spus distinsul duet pe care vi-l recomand eu a avut un imens succes la apariția sa, atât în Franța cât și pe plan internațional, în special în Japonia și Mexic, devenind rapid unul dintre cele mai recognoscibile cântece franțuzești ale tuturor timpurilor.

Detaliul aici este acela că primul videoclip oficial al piesei lansate în 1973 (cel pe care vi-l propun și eu astăzi) a apărut abia în 2019, la nu mai puțin de 46 de ani de la lansarea cântecului.

Melodia mai nouă aparține trupei britanice Gorillaz și ea se numește…ei, cum credeți? Cum altfel decât “Clint Eastwood”? Ei bine, da, „Clint Eastwood” este numele melodiei lansate de aceștia în 2001 și este denumită astfel datorită asemănării primelor acorduri ale acesteia cu acordurile melodiei de pe coloana sonoră a cunoscutului western al lui Eastwood, “Cel bun, cel rău și cel urât”.

Filmele:

Filmul mai vechi: Rocco și frații săi (Rocco e i suoi fratelli); An: 1960, Regia: Luchino Visconti; Cu: Renato Salvatori, Alain Delon, Annie Girardot; Gen: Social, Romantic, Dramă.

Filmul mai nou: Thunderbolt and Lightfoot (Pe urmele banilor); An: 1974, Regia: Michael Cimino; Cu: Clint Eastwood, Jeff Bridges, George Kenedy; Gen: Acțiune, Comedie, Dramă.

Melodiile:

Melodia mai veche: Paroles, paroles ; Artist: Dalida & Alain Delon; An: 1973, Gen: Pop

Melodia mai nouă: Clint Eastwood ; Artist: Gorillaz; An: 2001; Gen: Alternative/Indie, HipHop

Vizionare ori/și audiție plăcută!