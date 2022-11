Unii ploieșteni se plâng că e prea cald, alții că e prea frig. Nu e bine nici cu căldură, nici fără. Ce e de făcut?

Ploieștenii se plâng: unii că încă nu au apă caldă și căldură (cei mai îndreptățiți), alții că au dar, de fapt, nu au, iar alții că au prea multă. Cam așa stau lucrurile pe la noi, prin urbea lui Caragiale…

E luna noiembrie dar, după temperatura din termometre nu s-ar spune. Ne bucurăm de o toamnă caldă… atât cât va mai ține.

După ce am scăpat de criza apei calde și căldurii (deocamdată), au început să apară alt gen de reclamații.

Unii ploieșteni se plâng de faptul că la ei în zonă încă nu s-a reluat distribuția agentului termic. Alții se plâng că, deși s-a reluat, administratorii sau președinții asociațiilor de bloc nu dau drumul la căldură și, noaptea, este frig în apartamente.

Alții se plâng că la ei este prea cald. Adică, pentru că afară sunt atâtea grade pe plus, nu se justifică agentul termic furnizat în calorifere. Oamenii acuză, într-un fel pe bună dreptate, că plătesc o încălzire care nu le este necesară.

Acum, analizând situația la modul general, fiecare are partea lui de dreptate. Ce te faci însă dacă unii se simt bine când e mai cald, alții când e mai răcoare? Aceeași temperatură unora li se pare prea mică, altora le place. La fel și în cazul unei temperaturi mai ridicate, unora li se pare prea cald, altora le este bine.

În ceea ce privește traiul la bloc, lucrurile nu sunt niciodată ideale. Din punct de vedere al agentului termic, fiecare ar trebui să își poată regla singur temperatura: atât la robinet, cât și la calorifer. Pentru asta, ideal ar fi ca toți să avem centrale termice de apartament. (Nici atunci nu e chiar ideal. Să zicem, de exemplu, că am apartamentul de sub mine nelocuit. Din acest motiv, iarna, am podeaua rece, deoarece în acel apartament centrala termică este ținută pe minim sau oprită. Ce să fac? Să îi dau omului în cap că nu își încălzește apartamentul nelocuit?).

Nici legislația actuală și nici costurile ridicate nu fac ușoară montarea unei centrale în apartamente. Din păcate, până când nu vom ajunge toți să ne putem regla individual apa caldă și căldura, nu sunt soluții și ne plângem degeaba că e prea cald.

În ceea ce privește decizia luată de unele Asociații de proprietari de a nu da drumul căldurii, aceasta ar fi fost normal să fie luată după o eventuală ședință cu toți locatarii și să se țină cont de votul majorității. Este cea mai echitabilă variantă.

Știu persoane care sunt încântate de faptul că, deși e cald afară, au totuși căldură în calorifere. Este vorba în general de persoane cu copii mici sau de persoane în vârstă.

Știu, de asemenea, persoane care sunt nemulțumite că au căldură pe care o vor plăti deși nu le este necesară.

Mai știu și persoane care se simt bine la o temperatură mai ridicată în apartamente, dar ar prefera să-și pună o haină în plus pe ele și să plătească mai puțin „la întreținere”.

Cum ar putea fi mulțumită toată lumea? Greu de spus… Cred că ar fi bine, pentru fizicul și psihicul fiecăruia, dacă nu există posibilitatea montării unei centrale termice de apartament (legal nu ai cum sau nu te ține buzunarul), să privească puțin situația de ansamblu: am aceeași căldură eu, la etajul 2, cu cel de la parter. Mie mi-e prea cald, lui îi e bine. Deschid eu geamul și, cu ocazia asta aerisesc, și ne este bine tuturor.

Dacă într-un bloc însă, sunt mai mulți pentru oprirea căldurii, atunci administratorul ar trebui să o oprească. Dacă sunt mai mulți care vor căldură, atunci să o pornească.

Ar fi bine ca fiecare să înțeleagă faptul că nu există situație ideală în cazul „traiului în comun” și că, uneori, trebuie făcute compromisuri. În acest fel poate vom privi și viața de zi cu zi mai… optimiști. 😉