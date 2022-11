Am primit prima factură de curent după cinci luni de la încheierea contractului cu Hidro Electrica. De ce nu m-am enervat

Zilele trecute am primit prima factură de curent de la Hidro Electrica, companie la care am migrat încă din luna iunie. Nu pot fi supărat pentru simplu motiv că are cel mai mic tarif pentru populația care nu se încadrează în plafonul guvernamental de subvenționare.

În luna iunie am decis să renunț la Furnizare Electrica după ce am constatat că am depășit plafonul de consum raportat, absurd, la anul 2021, până la care tariful este plafonat.

Așa cum a povestit recent și colega mea, Corina Matei, procesul de ”migrare” la Hidro Electrica a fost unul cât se poate de simplu.

Detalii aici: M-am mutat de la Electrica Furnizare la Hidroelectrica pentru un tarif mai mic. A fost simplu, rapid și fără bătăi de cap

Am completat online un formular, mi-am încărcat documentele necesare și am primit pe mail contractul cu noul furnizor.

Am fost scutit astfel de drumuri inutile, care presupun timp și bani pierduți.

Deși am transmis lunar, tot online, citirea contorului, facturile emise de Hidro Electrica au întârziat cu…lunile.

Explicația pentru această situație o regăsiți aici: De ce întârzie facturile de curent emise Hidroelectrica? Explicația companiei

Abia zilele trecute am primit online factura pentru consumul de curent aferent lunii iunie, termenul scadent fiind de 45 de zile.

Nu știu când voi primi și restul facturilor pentru a ajunge la zi cu plata curentului consumat până acum, însă faptul că voi plăti 0,76 lei/kwh, indiferent de consum, merită așteptarea 🙂

Apropos, voi cum stați cu primirea facturilor la curent?