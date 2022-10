Circul penibililor din politică – Rareș Bogdan versus Marcel Ciolacu , plus încă unul de care acum am auzit în premieră

O țară aflată în criză, chiar nu contează că și altele sunt, are nevoie de politicieni serioși, nepărăsiți de o minimă decență în fața unui popor din ce în ce mai apăsat de nevoi. Și nu vorbim doar despre cei mai săraci dintre români, ci și despre antreprenorii care stau cu sufletul la gură, unii văzându-și afacerile în pragul colapsului.

Dar politicienii de la noi nu știu ce este decența. Se ceartă acum cei aflați în coaliția de guvernare, parcă într-un concurs de penibilitate.

Rareș Bogdan, da… acel Rareș Bogdan care a eliminat pensiile speciale (sau nu le-a eliminat???), râde de Marcel Ciolacu, al cărui lexic este evident că este unul de criză, adică la minimul necesar pentru a cere fără emoții un pahar cu apă.

Rareş Bogdan a declarat că are câteva mii de cărţi în plus citite faţă de Marcel Ciolacu şi dacă se apucă să vorbească de liderul PSD, acesta „trebuie să îşi ia trei firme de consultanţă să-i pună vorbele în gură”. Liberalul a mai precizat că s-a luptat cu „personaje mult mai cultivate ca Marcel Ciolacu” şi l-a dat exemplu pe Victor Ponta.

Rareș Bogdan nu s-a limitat doar la Ciolacu, luându-l în colimator și pe ministrul Muncii. I-a cerut lui Marius Budăi să „nu mai stea toată seara să mintă pensionarii cu plânsete de crocodil” şi să rezolve problema pensiilor. El a mai afirmat că PSD, prin Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor ar fi bine să găsească bani pentru ca pensiile să crească cu cât mai mult posibil.

Replica pentru Rareș Bogdan vine de la un alt ilustru politician PSD, de care aud pentru prima oară (de ilustru ce e). Se numește Marian Mina și a zis așa: „Eu cred că dacă «se apucă» Rareş Bogdan de Marcel Ciolacu aşa cum ameninţă pe la televizor, maxim poate să strige cu ochii ieşiţi din orbite: MARCEEEL CIOLACU PREŞEDINTE! MARCEEEL CIOLACU PREŞEDINTE! MARCEEEL CIOLACU PREŞEDINTE! Aşa cum numai un «intelectual» fin ca el ştie! Curaj, Rareş! Dar nu te apuca aşa cum ai făcut cu pensiile speciale ultima dată! Fii profesionist, măcar o dată…”

Trebuie să recunosc că amândoi au dreptate, că fac parte din niște găști de circari, pe care însă nu uităm că îi plătim doar ca să ne facă viața mai grea și rareori amuzantă. Dacă am vrea amuzament, am plăti bilet la un stand up de calitate.