Vrei să mergi în Brașov și să urci pe Tâmpa cu telecabina? Iată ce trebuie să știi

Weekendul trecut am fost în vizită prin Brașov. Am prins vreme bună, așa că m-am decis să urc pe Tâmpa, cu telecabina. Iubesc muntele și voiam să văd Brașovul de dus.

Mi-ar fi plăcut să știu următoarele detalii înainte de a ajuns sus, pe Tâmpa, însă, mă bucur că le pot împărtăși cu voi, acum.

Preț urcare + coborâre cu telecabina din Brașov

Pentru a merge cu telecabina din Brașov până sus, la Tâmpa, ai de achitat 25 de lei, urcare plus coborâre. Plata de poate face atât de cardul, cât și cash. E un preț mai mult decât rezonabil, mai ales dacă e să comparăm telecabina de la Tâmpa cu telescaunul din Predeal.

Trebuie să stai bine cu nervii și să fii răbdător. Am stat la o coadă de peste 100 de persoane. Am așteptat mai bine de 60 de minute pentru a prinde loc în telecabină. Să nu mai spun că au fost grupuri de copii care s-au băgat în față doar pentru că profesorul lor coordonator le-a permis asta. Evident, a ieșit ceva scandal, iar unii dintre copii s-au conformat.

La fiecare 4 minute o telecabină își așteaptă turiștii pentru îmbarcare

Sunt două telecabine. Una pleacă și alta vine. O dată la 4 minute, dacă totul merge conform planului, telecabina urcă către Tâmpa fără probleme. Peisajul este unul de vis și, dacă nu se îmbulzesc turiștii, poți face poze reușite din telecabină.

Dacă ai ajuns sus, pe Tâmpa, după un drum care durează foarte puțin, să știi din start că foamea nu poate fi potolită așa ușor. Nu am găsit restaurantul deschis, doar câțiva comercianți care vindeau produse gata ambalate și câteva suveniruri (unele chiar amuzante). Eu visam la o ciorbă și poate o cană de vin fiert. Nu am găsit sus, la înălțime, nimic care să îmi potolească foamea. Data viitoare neapărat îmi voi lua sandvișuri la mine.

Există un spațiul special amenajat, aproape de litere gigantice cu BRAȘOV, de unde chiar te poți trage în zeci de selfie-uri pe care să le pui pe Instagram sau să le păstrezi amintire.

Încă mai sunt turiștii care nu respectă natura, din păcate

Cred că ar fi bine ca turiști să nu uite că merită să acordăm mai multă atenție naturii, implicit să nu arunce ambalajele pe jos. Știu, e rușinos să te tragă cineva de mânecă dacă ai comis-o, însă e mai bine așa decât să primești vreo amendă.

Coborârea cu telecabina are și ea nevoie de un timp de așteptare. Estimez că am stat la o coadă de aproximativ 30-40 de oameni, undeva la vreo 15 minute. A fost mult mai lejer totul și am putut să admir încă o dată Brașovul de la înălțime.

Și, cel puțin la fel de important este să nu vă rătăciți cartela de dus-întors cu telecabina, pe care trebuie să o introduceți într-un aparat atât la intrare cât și la coborâre. Ar fi păcat să mai achitați alte sume de bani.

Așadar înarmați-vă cu răbdare și admirați Brașovul de sus pentru că merită. Recomand să mergeți cu mai mulți prieteni pentru ca timpul de așteptare de la coadă să treacă mult mai repede. Internetul funcționează sus, pe Tâmpa, foarte bine, nu ca la cota 2000 din Sinaia.