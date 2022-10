La Gara de Vest din Ploiești, duminica, cu o gravidă după voi? Nu! Toaleta publică e închisă!

Eram în stație la Gara de Vest din Ploiești împreună cu iubita mea care este gravidă. Obișnuit fiind cu CFR-ul și cu felul în care se mișcă lucrurile, nu m-a impresionat să văd o întârziere de aproximativ 30 de minute.

Am zis că muntele poate aștepta și că, oricum, la un moment dat tot vom ajunge la destinație. Optimismul meu a pălit în doar câteva secunde, imediat ce graviduța și-a dorit să meargă la toaletă. Pentru cei care nu știu, o gravidă merge destul de des la toaletă, mai ales dacă sarcina are ceva luni bune de evoluție.

Și atunci am căutat, aproape cu disperare, o toaleta. Norocul meu de moment? Păi, am găsit toaleta. Era foarte aproape de peron și scria mare și prețul: 2 lei. Plata cu cardul nu era acceptată. Nicio problemă.

Aveam mărunt pregătit. Doar că… toaleta era închisă. Duminica nu are program, nici pentru femei, nici pentru bărbați. Acum începe panica și mi se revarsă nervii pe… Nu am pe cine pentru că problema rămâne. Toaleta e închisă, graviduța tot vrea la toaletă.

Care a fost soluția?

Am mers la prima benzinarie pe care am găsit-o la aproape 10 minute de mers pe jos. Am rezolvat problema. Am prins și trenul, iar printre gândurile mele, într-un calm de meditație, am umplut câteva frigidere, congelatoare etc.

Să ne înțelegem. Tariful este 2 lei. Nu se poate achita cu cardul. Afară e frig și, evident, dacă e duminică, așteptarea e degeaba. Poate doar dacă ai chef să aștepți până luni, când se redeschide.

Toaleta de la Gara de Vest Ploiești

Toaleta se află în Gara de Vest din Ploiești, iar duminica nu are programul cu publicul. Necesitățile fiziologice se pot pune pe modul de așteptare, iar dacă CFR-ul își pune trenurile în așteptare, să spunem undeva la vreo 30 de minute, primul boschete devine o ofertă pe cinste.

Pentru anul 2022 și pentru pretențiile pe care le avem de la societate, să nu ai o toaletă deschisă într-o zi de duminică e mai mult decât rușinos. Ca să nu mai zic că toaleta are program de funcționare, de luni până sâmbătă, între orele 7 dimineața și 19 seara. Apoi, în funcție de noroc, poate-poate ajungi la destinație fără probleme cu vezica.

Un salariu mizer și o viață deloc roz

Sunt convins că oamenii care lucrează acolo au un salariu mizer și o viață deloc roz. Sunt convins că e bine că există măcar toaleta asta. Totuși, sunt nemulțumit pentru că ne mulțumim cu puțin. Sunt nemulțumit pentru că duminica trebuie să am grijă ce beau și ce mănânc, altfel mă fac de râs sau, mai rău, ajung să alerg spre benzinării.

Cred că ar fi bună o hartă digitală a tuturor toaletelor publice disponibile, cu sau fără bani, cash sau cu cardul, din Ploiești. Sau sunt prea puține și nu merită efortul? Sau.. lasă că țin până acasă.