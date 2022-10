Mai noi ori mai vechi? – VIDEO

Salutare! Pe scurt, protagonistul filmelor de astăzi este marele Jack Nicholson… și cu asta am spus tot😊. Prima producție este o comedie spumoasă iar cea de-a doua este o dramă satirică; ambele producții fiind multi-premiate și ambele lăsând frumoase amprente de neșters și foarte adânci, în memoria publicului și a criticilor de artă.

Mizantropie, alienare și alte apucături

Filmul mai nou este o pledoarie pentru toleranță. Actorii sunt geniali, rolurile sunt desemenea concepute pe măsura supremației lor iar scenariul filmului face absolut toți banii. Dar simt că nu pot să vă destăinui mai multe despre peliculă în sine, pentru că astfel v-aș nărui toată plăcerea de a o urmări. De remarcat, pe lângă toți ceilalți protagoniști de mare clasă, scurtele și delicioasele apariții, pe parcursul poveștii, ale lui Cuba Gooding jr.

Filmul mai vechi este o capodoperă clasică a dramaturgiei, transpusă în film, sub producția lui Michael Douglas. A fost un pariu pe care acesta a mizat și pe care l-a câștigat cu brio. Echipa de actori este una de aur iar povestea în sine și rolurile protagoniștilor, pe masură. De remarcat în mod cu totul special, în rolul negativ al asistentei medicale Ratched, cea pe care, atât cinematografia mondială cât și publicul cinefil au pierdut-o deopotrivă și definitiv, în urmă cu două săptămâni: actrița Louise Fletcher.

Filmele:

Filmul mai nou: As good as it gets (Mai bine nu se poate); An: 1997, Regia: James L. Brooks; Cu: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr., Skeet Ulrich, Shirley Knight; Gen: Comedie.

Filmul mai vechi: One flew over the cuckoo’s nest (Zbor deasupra unui cuib de cuci); An: 1975, Regia: Milos Forman; Cu: Jack Nicholson, Louise Fletcher, Danny DeVito, Christopher Lloyd, Will Sampson, Brad Dourif; Gen: Dramă.

Și pentru că v-am obișnuit deja cu recomadările mele “altfel” în privința melodiilor, nici astăzi nu o să mă dezic de la această regulă și astfel îmbinând titlurile celor două melodii am să vă spun doar că…

…ei sunt lumea unei zile perfecte

Melodia mai nouă este compusă de Lou Reed și este interpretată de o pleiadă de artiști vocali. Ei sunt acompaniați la rândul lor de orchestra simfonica a BBC și o să-i amintesc aici în ordinea apariției lor: Lou Reed, Bono, Boyzone, Brett Anderson, Burning Spear, David Bowie, Dr. John, Sir Elton John, Emmylou Harris, Evan Dando, Gabrielle, Heather Small, Huey, Ian Broudie, Joan Armatrading, Lesley Garrett, Robert Cray, Shane MacGowan, Skye Edwards, Suzanne Vega, Tammy Wynette, Thomas Allen, Sir Tom Jones. Am ținut să-i enumerez pe toți măcar pentru simplul fapt că, la rândul lor, ne fac ziua perfectă😉.

Melodia mai veche pe care v-o recomand pentru astazi este una compusă de Lionel Ritchie și Michael Jackson și interpretată sub bagheta lui Quincy Jones (care a fost și producătorul acesteia), de un mega grup de artiști de marcă. La rândul său, acest “single” a făcut istorie la momentul apariției lui iar pe lângă faptul că piesa a fost ascultată și vândută în milioane de exemplare, banii strânși din vânzările acesteia au fost la rândul lor donați în scopuri caritabile pentru copiii înfometați ai Africii anilor ’80. Aici nu am mai enumerat numele artiștilor deoarece acestea apar pe parcursul videoclipului, în dreptul fiecăruia.

Melodiile:

Melodia mai veche: We are the world ; Artist: USA for Africa; An: 1985, Gen: Pop

Melodia mai nouă: Perfect day ; Artist: Various artists; An: 1997; Gen: Pop.

Vizionare ori/și audiție plăcută!