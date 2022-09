Mai noi ori mai vechi? – VIDEO

Salutare! O să vă spun din capul locului că recomandările filmelor de astăzi sunt dominate de familia Kinski, mai exact, actorii: Klaus Kinski, tatăl și Nastassja Kinski, fiica. Chiar dacă cei doi n-au jucat niciodată împreună, au dovedit fiecare în parte și în mod separat, că sunt doi actori remarcabili.

Moștenirea familiei Kinski

Colaborarea lui Klaus Kinski cu regizorul, producătorul, scriitorul și actorul de renume Werner Herzog, i-a adus și primului la rândul său, faima binemeritată. Kinski a jucat în nu mai puțin de 130 de filme dar cele mai remarcabile realizări ale sale, rămân tot cele 5 producții în care a jucat sub regia lui Herzog.

Astăzi va propun una dintre cele 5 creații ale artei clasice cinematografice create de Herzog. O peliculă eclectică, aș putea spune chiar psihedelică, inspirată dintr-un caz real și care combină câteva elemente pe care doar Werner Herzog ar putea să le aducă împreună: 1) marele fluviu Amazon, 2) muzica renumitului tenor Caruso, 3) triburile de indieni din junglă, 4) un vapor cu aburi ce nu plutește doar pe apă și 5) nebunia frumoasă a lui Kinski. Ca să înțelegeți la ce mă refer când spun nebunie este ne voie de două elemente: primul, vizionarea peliculei de față și cel de-al doilea, citarea acestui scurt fragment din cronica documentată a filmului:”Când filmările erau aproape de final, șeful tribului Machiguenga, ai cărui membri au fost folosiți cu precădere pe post de figuranți, l-au întrebat pe Herzog dacă e de acord să-i lase să-l ucidă pe Kinski pentru el. Herzog a refuzat.” 😊

Fiica sa, Nastassja, în schimb ne dovedeste faptul că deși uneori talentul se poate moșteni pe linie paternă, în cazul de față, înfățisarea este mai mult ca sigur, o moștenire dobândită 100%, pe linie maternă. 😉 În filmul pe care vi-l propun pentru astăzi, o veți regăsi interpretând un personaj pe cât de celebru, pe atât de complex. Pe de o parte putem descoperi o ființă frivolă precum o efemeridă iar pe de altă parte, remarcăm undeva interiorizat, un caracter de fier, reziliant și uneori chiar nemilos. Este remarcabil faptul că la numai 18 ani, Nastassja a reușit, sub îndrumarea marelui Roman Polanski să creeze o Tess d’Urberville despre care unii critici de film declară, că se bate de la egal la egal cu personajul din romanul omonim al lui Thomas Hardy. Aș vrea să vă povestesc mai multe despre acest film minunat, însa cuvintele mele pălesc fad în prezența unei pelicule atât de magistrale, conturată precum o pictură în pastel și desprinsă parcă din acea atmosfera contemporană cu Tess din roman.

Filmele:

Filmul mai nou: Fitzcarraldo (Fitzcarraldo); An: 1982, Regia: Werner Herzog; Cu: Klaus Kinski, Claudia Cardinale; Gen: Acțiune, Aventură.

Filmul mai vechi: Tess (Tess); An: 1979, Regia: Roman Polanski; Cu: Nastassja Kinski, Peter Firth; Gen: Romance, Dramă.

Trei tenori și rock cu viori

Melodiile de astăzi vor fi pe măsura peliculelor propuse, motiv pentru care vă invit să ascultați două piese clasice dar foarte iubite de întreg publicul de pe mapamond.

În melodia mai veche vi-i propun pe cei trei mari tenori ai secolului XX, Pavarotti, Domingo, Carreras, într-o interpretare de mare finețe. Vă rog să remarcați în mod special și “jocul” scenic al celor trei, în care Carreras și Domingo sunt aliați pe de o parte și se-arată în egală măsură fascinați și oarecum “invidiosi” pe vocea lui Pavarotti iar cel din urmă, la rândul său se prezintă la fel de încântat de interpretarea, în tandem vocal, a celor doi. Un moment de artă unic și irepetabil în timpul vieții noastre.

Melodia mai nouă este despre cum poți face un public rock să încremenească într-un concert live, ascultându-te în transă. Este vorba despre o variantă de mare finețe în interpretarea Orchestrei Simfonice din San Francisco, alături de “băieții” de la Metallica. Piesa celor din urmă este supercunoscută, însă în această formulă de interpretare putem să întelegem, dacă mai era nevoie, de ce muzica adevărată, înseamnă note pe portative, trasformate cu ajutorul instrumentelor în sunete maiestuoase, care pot mângâia sufletele tuturor oamenilor. Secvența de final, cu dirijorul orchestrei simfonice care se asează în șezut pe scenă, merită toți banii.

Melodiile:

O sole mio ; Artist: The three tenors: Placido Domingo, Jose Carreras, Luciano Pavarotti; An: 1994, Gen: Operetă