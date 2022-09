Jurnalul ploieşteanului rămas fără apă caldă: Mi-e frig și vreau să vină DNA-ul!

Mi-e frig rău… am și răcit. Parcă a fost vară acum trei luni, iar apă caldă mi se pare că nu mai am de 6 luni.

Azi-noapte au fost 4 grade afară. Am vrut să dau drumul caloriferelor electrice și apoi mi-am adus aminte de factura de curent. Am renunțat. Am început să caut pilotele groase și le-am pus peste cele subțiri. Mă gândesc cu groază, dacă acum e așa, ce-o fi la iarnă?

Robinetul bolborosește când dau drumul la apă caldă. Deși știu că nu avem, sunt de-a dreptul masochistă și, în fiecare dimineață, verific.

Acum vreo 2 zile, când am dat drumul, a început să curgă un fir timid de apă rece. Mi-am băgat degetul în firul de apă și l-am ținut acolo în speranța că îl voi simți încălzindu-se. Și l-am ținut până am simțit că mă ia cu frig. „Oprește apa! Tu știi că apometrul înregistrează apă caldă acum?”, m-am trezit cu reproș în spatele meu. Uffff, de parcă nu știam… Dar am sperat. Și speranța mea merită poate câțiva centimetri cubi de apă… ☹

M-am uitat cu scârbă în perioada asta la toate emisiunile despre criza apei calde. Toți sunt o apă și-un pământ! Dau vina unii pe alții, nimeni nu rezolvă nimic. Mă gândesc la DNA și la primarul din Ilfov. Sigur, dacă încep verificările și pe la noi, prin Ploiești, își vor justifica salariații DNA banii de salarii… Mă rog, nu mai comentez. Sunt nervoasă, răcită, și… mi-e frig. Vreau să fac un duș fierbinte să mă încălzesc și să-mi treacă gândurile negre. Să am, să iau. De unde atâtea dușuri fierbinți? Doar scriu la „jurnalul ploieșteanului rămas fără apă caldă”. Dacă aveam cum să fac un duș fierbinte, nu scriam asta acum…

Apa rece a devenit parcă și mai rece. Mă dor dinții când mă clătesc după ce mă spăl. Nu e de bine. Trebuie să ajung clar la dentist. Dar, până atunci, îmi încălzesc apă și pentru a mă spăla pe dinți.

Am vrut să văd dacă pot să-mi pun centrală termică de apartament. Nici n-am apucat să deschid gura că mi-au sărit vecinii în cap: nu îmi vor da acordul pentru separația de gaze. Deci m-am liniștit…

Și uite așa, toate vecinele mele drăguțe, brusc nu mi se mai par la fel de drăguțe. Nu știu care din ele e împotrivă pentru separație, așa că prefer să nu mai vorbesc cu niciuna. Știu că, poate, m-am supărat „ca văcarul pe sat”, cum se spune. Dar asta fac lipsurile, înrăiesc oamenii. La fel s-a întâmplat și în pandemie: lipsa libertății ne-a întors unii împotriva celorlalți.

Fac socotelile. Mai devreme de 15 octombrie nu se va da drumul la apă caldă și/sau căldură. Din vina cui? Suntem în 22 septembrie și eu deja simt că nu mai pot. Și nu sunt singura.

Centrală termică, boiler, instant de apă caldă… ar fi soluții, nu? Dar de ce să fiu nevoită să apelez la ele dacă eu ar trebui să am apă caldă? E frustrant! Bani cheltuiți pentru greșeala autorităților!

Pentru diseară am de gând să organizez baie generală. Pun apă la încălzit în oalele de conserve și voi da drumul caloriferelor electrice ca să nu fie prea frig în casă după baie.

Suntem în Ploiești, în anul Domnului 2022, și așa am ajuns să trăim. Cred că ar fi cazul să vină și pe la noi băieții de la DNA așa… „la o cafea”. Se descoperă fel de fel de lucruri și lumea are fel de fel de revelații „la cafea”… 😉