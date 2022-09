Șocul unei eleve din Ploiești, după ce a început primul an de liceu: „Doamne, oare toți sunt mai deștepți ca mine?”

Maria, adolescenta din redacția noastră care a semnat până acum mai multe articole, a făcut importantul pas de trecere de la școala generală la liceu. Am întrebat-o cum i se pare acest pas după prima săptămână și ne-a răspuns fără a sta prea mult pe gânduri.

„Nu știu cum a trecut așa repede timpul, dar anul acesta m-am trezit făcând marele pas pe care îl reprezintă despărțirea de școala generală. Nu mi s-a părut mare chestie în prima fază, dar cu fiecare zi ce trece observ mai multe diferențe.

Sincer, este ciudat ca de la o simplă școală de cartier să trec la a învăța la unul dintre marile colegii din Prahova. A fost o schimbare bruscă, dar mi-am spus în permanență pe parcursul verii că mă pot acomoda în orice mediu, indiferent de colectiv, profesori și materie. Totuși, cred că ce m-a șocat cel mai tare în primele zile a fost grupul în care mă aflu, mai exact, noii mei colegi de clasă.

Să nu se înțeleagă greșit, sunt departe de excelență. Nu sunt nici ceva geniu matematician, nici vreun poet înnăscut și nu-mi pot aduce aminte ultima seară în care am stat trează pentru a învăța vreo lecție Cu toate acestea la fosta mea școală am reușit să ies în evidență datorită notelor mele, prezenței la concursuri și faptului că eram printre puținii care răspundeau la ore.

Ei bine, obișnuită așa, nu mă așteptam să am vreo problemă la noua școală. În ciuda acestui fapt, m-am trezit în a doua zi de școală stând în bancă și uitandu-mă, la propriu ca fraiera, la noii mei colegi. Aceștia răspundeau întrebărilor profesorilor, purtau discuții cu ei, iar eu nu înțelegeam ABSOLUT nimic. Până și la materiile la care, consider eu, că mă descurc am fost luată prin surprindere de lucrurile pe care cei de la mine din clasă le știau, iar eu nu. Doamne, oare toți sunt mai deștepți ca mine?

Avea dreptate mama când îmi spunea că nici nu am idee câte nu știu și habar n-am că nu le știu, și că sunt alții de vârsta mea care mă bat la cunoștințe la orice oră din zi și din noapte…

Să nu mai spun cât de mirată am fost când am auzit că unii chiar au citit cărți în vara aceasta. Nu-mi pot aduce aminte ultima oară când am stat să citesc o carte de plăcere, și nu pentru examen.

Un alt lucru care m-a surprins a fost nivelul de la care unii profesori au început să lucreze cu noi. Desigur, asta s-a întâmplat deocamdată doar la vreo două-trei materii, nu mai mult, deoarece nu prea ai timp să lucrezi în prima săptămână de școală.

La fosta mea școală profesorii lucrau la nivelul clasei, adică nu unul foarte ridicat, așa că nu sunt obișnuită cu așteptări mari de la ei. Bănuiesc că va trebui să mă obișnuiesc și cu această schimbare.

Ce mai urmează? Rămâne să văd în perioada următoare…

Îmi propun să țin pasul, îmi propun să ajung și eu să am discuții cu profesorii și, mai ales, să ajung să mă simt de nivelul colegiului unde am intrat. Hai, că pot! Doar n-o fi așa greu…