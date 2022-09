Ați observat că nu prea s-au înghesuit politicienii la deschiderea anului școlar? A făcut-o Alina Gorghiu, care a zis NIMIC și cineva a citat-o

Măcar au instinct de conservare. De asta nu s-au mai înghesuit ca în alți ani, când erau ca moțul pe dejecție, doar ca să se tragă în poze și să apară prin presă, apoi să dispară până în anul următor. Au ajuns atât de ”iubiți”, încât până și ei au realizat asta, apreciindu-i dimensiunea corectă și urmările sub formă de huiduieli.

Am aruncat un ochi pe paginile lor, știind că aveau obiceiul să posteze pe unde s-au afișat în prima zi a anului școlar. E o linișteee…

În Prahova, indiferent cine ar posta, și-o fură grav de la urmăritori, în special de la cei din Ploiești, care par mai vioi de când se spală cu apă rece. Doar pupăcioșii de partid le mai dau câte un pupic dorsal. Să fie primit, zic!

În atmosfera asta de crize de toate felurile au existat și politicieni care nus-au putut abține. Spre exemplu, Alina Ștefania Gorghiu, fost președinte care a îngropat PNL, actual președinte interimar la Senat, adicătelea al doilea om în stat. Zic că e un exemplu reprezentativ pentru ruptura care separă clasa politică de societate.

Mai precis, văd o știre, care citează un comunicat de la Senat, în care ni se spune ce a cuvântat doamna Gorghiu, prezentă la o școală din Argeș, una cu buda în interior, că doar nu se ducea la una cu buda-n fundul curții. Atențiune! Atențiune!

Alina Gorghiu: ”Lucrurile se mişcă în direcţia bună, dacă oamenii care conduc comunităţile sunt gospodari”

Atâta profunzime ne emoționează… Realizați, oameni buni, ce a zis? A zis NIMIC. A debitat o banalitate, o constatare de copil de grădiniță, ceva ce nu produce efecte. Doar nu vă imaginați că vreo putoare din administrație a tresărit la auzul cuvintelor doamnei Gorghiu: ”Hiii! Să mă apuc imediat de treabă, că a zis doamna șefa lu’ Senatu’…”

De ce am citat-o? Nu am făcut din asta o știre, așa cum am observat că site-uri cu pretenții au făcut-o, ci pentru a arăta că nimic nu s-a schimbat. Sunt localități fără apă caldă menajeră, sunt școli cu buda în curte, sunt școli fără aviz ISU, sunt copii cu burticile goale, sunt rechizite inaccesibile, la fel și hăinuțe. În acest context, într-o țară eșuată, cu un sistem de educație eșuat, cu o clasă politică eșuată în fața electoratului, dar prosperă în lumea ei, una paralelă cu cea aflată în criză.