De ce vă bateți joc de oameni? Cazul anunțului măririi pensiilor și salariului mimim

Marius Budăi, ministrul Muncii, a reușit cu succes să își bată joc de românii cei mai năpăstuiți. Și asta nu pentru că intenția măririi pensiilor și salariului minim nu ar fi bună, ci pentru faptul că a deschis gura, deși e posibil ca măsurile propuse de PSD și nu devină realitate.

Nimeni nu contestă că este nevoie de pensii și salarii decente, nu doar cel minim. Criza se acutizează, mai ales cu sprijinul tacit al statului român, care tolerează voit specula, știut fiind faptul că încasări mai mari în privat generează venituri mai mari din taxe și impozite.

Traiul de zi cu zi continuă să se scumpească, toate prognozele specialiștilor fiind în sensul degradării nivelului de trai. Pe acest fond oamenii au așteptări. Nu vorbim despre categoriile privilegiate, care au venituri fabuloase în instituții sau societăți de stat, nici despre cei care au venituri din pensii speciale, la care nu au contribuit niciodată. Aici e și vina populației, care nu reacționează conform discriminării la care este supusă, aflându-se într-o stare vegetativă, care încurajează perpetuarea tuturor nedreptăților.

Pe acest fond, să ieși public și să amăgești lumea, doar din calcule electorale, reprezintă o formă de cinism impardonabil. Cam așa s-a întâmplat ieri, când ministrul Muncii, Marius Budăi, de la PSD, a ieșit public să anunțe măsurile propuse de partidul său. Apostrofat de premier, a subliniat că nu a ieșit de capul lui, ci a fost o decizie a partidului.

Ca primă reacție, atât PNL și UDMR au sărit la gâtul PSD, reproșându-le oamenilor lui Ciolacu faptul că nu respectă protocolul alianței de guvernare, fiind de bun simț să se discute astfel de măsuri în alianță, apoi să se iasă public, dacă se găsește finanțarea și dacă măsurile au șanse de aplicare.

Altfel, totul este un circ electoral. PSD va spune: ”noi am vrut, dar nenorociții s-au opus” (nu zic că parțial nu ar avea dreptate, că doar trăim în această lume și îi vedem ”performând” pe toți). Liberalii și udemeriștii se vor apăra, spunând că situația de criză nu permite astfel de majorări, că efortul bugetar de 11 miliarde de lei nu poate fi susținut, bla bla, bla… cunoașteți placa. Bine că bugetul a permis achiziția a zeci de milioane de doze de vaccin, pentru care suntem buni de plată (vezi AICI de ce), plus alte manevre oneroase pe banii din buget.

Nu am intrat încă în detalii, dar promit să mă informez și să vă spun dacă și pensiile speciale își mai iau un ”elan” de 10 procente. În plus, interesant este și cum vor supraviețui multe societăți comerciale din zona IMMurilor, grevate de cheltuieli suplimentare în creștere, societăți care și așa abia supraviețuiesc. În caz de faliment, are statul capacitatea absorbției forței de muncă? Are statul capacitatea să mai plătească ajutoare de șomaj în plus? Nu este normal să faci mai întâi un calcul de impact pentru astfel de măsuri, apoi să ieși public cu date care să fie convingătoare?

Pentru a nu exista confuzii, interpretări precum cea a opoziției față de astfel de măsuri ABSOLUT NECESARE, consider că este o bătaie de joc să amăgești populația. Dacă se concretizează, foarte bine! Dacă nu se concretizează, oamenii au mai asistat a încă o scenă de cinism politic.