Ce îmi place cel mai mult la David Popovici? Mai importante decât medaliile sunt mesajele pe care le transmite și felul în care vorbește în limba maternă

Cine nu-l apreciază pe David Popovici? Dar, dincolo de performanțele sale, dacă vrem să rămânem cu ceva de la el, atunci să fim atenți nu la clasamente, ci la felul în care acest copil excepțional se comportă și vorbește.

Ca mulți dintre români, nu știam despre existența lui până nu a început să aibă rezultate. Este ceva firesc, pentru că nimeni nu cunoaște toți sportivii până în momentul în care se afirmă cumva. Nu e o crimă să nu cunoști pe toată lumea, dar este păcat să nu iei ce e mai bun de la cei care ajung în vârf.

Rezultatele lor vin, apoi sunt uitate în mare măsură și doar cei de top rămân în conștiința publică, așa cum au rămas Nadia, Hagi și Năstase, așa cum vor rămâne Halep și, mai nou, David Popovici. Și mai sunt în perioada aceasta sportivi din multe domenii care au câștigat competiții mondiale și europene. E un semn că se poate!

Ne place să sunt români, de parcă am avea vreun merit în asta. Și dacă tot ne mândrim cu performanțe la care nu am contribuit cu nimic, cred că cel mai bine ar fi să ne gândim la cum să profităm de lecțiile de viață pe care le-au oferit și le oferă. Da, să profităm, în sensul frumos și mai ales util.

Așadar, ca mulți dintre dumneavoastră, îl urmăresc cu atenție pe înotătorul român David Popovici. Are calități native incontestabile, fără de care nu poți performa la un asemenea nivel, dar cel mai mult contează munca depusă. Este titanică!!! Și peste toate, îmi place să ascult ce și cum spune. Aici are un mare plus peste cei mai mulți dintre sportivi.

Școala nu l-a ocolit pe David Popovici și nici David nu a ocolit școala. Vorbește curat, corect, frazează atât de clar încât oricine poate înțelege, dar niciodată nu rostește cuvintele doar de dragul de a spune ceva lipsit de substanță. Vorbește liber, nu-și caută cuvintele și se vede că este natural. David are mereu un mesaj. Spre deosebire de ceea ce știți că fac ”speakerii motivaționali”, cei mai mulți dintre ei nedemonstrând nimic în viața privată, dar dând lecții despre drumul spre succes, David vine cu rezultatele care să îi susțină vorbele.

Să ne oprim la două exemple:

”Îmi doresc de când mă știu să devin cel mai rapid din istorie la ceva. Sper să reziste cât mai mult, dar în același timp, sper să vină cineva să poată să-l bată și după care să ne întrecem ca de la egal la egal, însă nu exclud varianta de a-l bate eu curând. Așa că, fix recordul ăsta nu va rezista foarte mult, o să vin eu din urmă, din urma mea.”

”Am muncit pentru visul meu. Asta am făcut. Și cel mai mult îmi doresc să fie exemplul urmat de tinerii din România. Doar așa se poate, prin muncă și sacrificiu. Sunt extrem de fericit că am ajuns un exemplu. Cred că acesta este cel mai mare câștig din munca mea.”

Așadar, abia ajuns la vârsta majoratului, conștientizează perfect ce reprezintă și ce beneficiu aduce comunității. Și știe să spună asta fără nicio tentă de aroganță. Să te bucuri mai mult pentru ceea ce oferi este ceea ce îl definește cu adevărat pe David Popovici și ceea ce ar trebui să reprezinte adevăratul câștig pentru românii care chiar își doresc să reușească și să își inspire astfel semenii.