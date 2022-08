Reclamația ta nu reprezintă interes pentru comerciant? Scanezi codul QR și contactezi ANPC

Dacă ai ceva de reclamat, iar comerciantul nu găsește o soluție amiabilă, scanezi codul QR și ajungi direct la ANPC. Din câteva răspunsuri pe care le completezi pe site, știi exact ce ai de făcut.

Situații sunt multe: Am intrat pe site, am văzut un produs care îmi place, l-am adăugat în coș, însă suma pe de plată e alta. Sau am făcut plata, dar nu știu unde s-au dus banii. Am introdus un e-mail greșit și produsul digital pe care l-am cumpărat e acum în “aer”.

Am sunat în legătură cu comanda, însă m-au pus în așteptare mai bine de 30 de minute. Sau, cel mai rău, nu au număr de telefon cei de la care am făcut comanda, iar pe e-mail am impresia că e liniște.

Totul la un click distanță, inclusiv reclamațiile

De când shoppingul online ne-a intrat în reflex, totul pare că se întâmplă la un click distanță. De fapt, chiar așa e. Mai mult de-atât, banii se duc, toți, repede, fără nicio explicație. Într-un moment în care cade site-ul de pe care cumperi, se ivește o criză de zile mari: criza utilizatorului nemulțumit.

Cu siguranță, clientul are întotdeauna dreptate și ar face bine să-și exprime părerea în legătură cu problemele apărute. În situația în care este vorba despre o problemă majoră, atunci o reclamație trebuie formulată, rapid, ca să ajungă către soluționare.

Imaginea care însoțește acest articol este de astăzi, de când m-am dus la un magazin de cartier să-mi iau ceva pentru pauza de prânz. E pentru prima dată când am observat, într-un mod clar, că există o astfel de opțiune.

Soluționarea alternativă a litigiilor cu zone de scanare a codurile QR

Mesajul este: “Ai o problemă cu un comerciant? Adresează-te întâi acestuia. În cazul în care nemulțumirea nu este rezolvată de către comerciant și consideri că ți-au fost încălcate drepturile, te poți adresa: S.A.L. (achiziții directe) și S.O.L. (achiziții online de la comercianții din UE).”

Mi se pare genială încurajarea clienților de depune o primă reclamație față de comerciant. Pare totul mai la vedere, mai relaxat și mai aproape de o comunicare eficientă.

Nu știu dacă românul și-a creat un reflex din a reclama orice neregulă, însă sunt convins că ideea de “o a doua șansă” e mai mult decât utilă, mai ales pentru comercianții care sunt la început de drum și care sunt sortiți greșelii.

În opinia mea, dacă situația nu e roz și deja am nervii întinși la maximum, tot ce am de făcut este să scanez codul QR și să completez pe site situația pe care am întâmpinat-o.

Știi exact ce ai de făcut, fără să mai pierzi timp

În funcție de gravitatea situației, platforma va spune ce anume este de făcut. Sunt cazuri în care platforma îți sugerează să contactezi poliția și să depui o reclamație.

Chiar dacă pare un afiș banal și fără prea mult succes, din punctul meu de vedere este un pas înainte către digitalizare, dar și către o informare corectă a consumatorului.

Tot ce ne rămâne de făcut este să spunem atunci când ceva nu ne convine sau atunci când s-a produs o ilegalitate. Altfel, toate aceste soluții oferite de către ANPC vor intra în paragină înainte de a ști cum arată succesul.

Voi încheia prin a spune că doamna de la casă, atunci când m-a văzut că fac poza pentru articol, m-a întrebat dacă vreau să reclam ceva sau dacă am întâmpinat vreo problemă. Parcă m-a uns pe suflet! A fost politicoasă și deschisă la feedback. Așa da!