Punct de vedere consumator, nu jurnalist: De ce nu mai comand mâncare prin Tazz? Pentru că mi se pare cea mai mare țeapă în ultima vreme…

Atunci când au apărut, aplicațiile pentru comanda la domiciliu mi s-au părut geniale. Într-un singur loc găseai adunate mai multe restaurante și fast-food-uri și îți puteai alege.

Contra unei taxe de livrare, îți aduceau mâncarea la ușă. Produsele erau aceleași cu cele din restaurant, la același preț.

Treptat, lucrurile au început să se schimbe…

La început în bine: Diverse restaurante au început să afișeze meniuri exclusiv pentru livrarea la domiciliu, iar acestea erau mai avantajoase ca preț. Adică merita să plătești taxa de livrare pentru că, evident, „ieșeai mai bine”, cum se spune.

În timp însă, aceste „exclusiv livrare” au început să dispară iar locul lor a fost luat de ofertele cu 20 sau 25% mai puțin. Teoretic părea ok numai că era doar aparent.

La restaurant era un anumit preț, iar prin Tazz, prețul era mai mare fix la același produs (nu știu cum e la Glovo, nu folosesc). Dacă aplicai reducerea de 20 sau 25%, aveai șanse să ajungi la prețul din restaurant dar, de obicei, tot rămâneau de plată 2-3 lei în plus.

Să luăm exemple concrete din Ploiești (nu, nu am poze pentru că am încetat de ceva vreme să comand prin aplicațiile de livrare la domiciliu, dar puteți verifica la orice restaurant): La KFC, meniul de 5 Crispy Strips este 27 de lei la restaurant. Prin Tazz este 42,5 lei. Deci nu vorbim de o diferență de 1-2-3 lei. În plus, mai plătești și taxa de livrare.

La Regina Nopții, autoservirea de pe strada Ulierului. Musacaua de cartofi la restaurant este (sau, mai bine zis, era prin luna iunie) 13 lei porția. Prin aplicație este 16,2 lei. Aici diferența este mai „umană”.

La McDonalds aceeași poveste. Un meniu McChicken la restaurant este 21,80 lei. La livrare era, în luna iunie, peste 27 de lei.

La Noodle Pack, un restaurant deschis în incinta Afi Ploiești, un meniu pentru copii (am luat eu duminică) este 13 lei acolo. Prin aplicație (ieri am verificat) este 17 lei. Pardon, 16.99 dacă vă încălzește cu ceva.

Și, la toate acestea adăugăm taxa de transport de minim 8 lei. Uneori taxa de transport este 1 leu. Dar aceste ocazii sunt puține, probabil, periodic, anumite restaurante au această modică taxă de livrare. Plus că, noi cel puțin, un tips pentru livrator tot punem… așa că ieșim destul de „șifonați” din afacerea asta..

După ce, recunosc, mi-am luat ceva țepe vreo câteva luni, am decis că cel mai bine mă reorientez spre restaurantele care oferă livrare la domiciliu direct. Am găsit câteva în Ploiești așa că, mă gândesc serios să îmi dezactivez Tazz din telefon.

În afară de faptul că mă stresează cu notificările zilnice, e vreme bună de când nu am mai folosit-o.

Dacă și Glovo procedează la fel, nu știu dacă aceste aplicații vor avea viață lungă atâta vreme cât sunt restaurante la care poți comanda la preț de meniu și, peste o anumită sumă, ai livrarea gratuită.