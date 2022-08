Când vezi că ceva nu merge, nu insiști ca boul, ci schimbi fie și cu ceva ce a funcționat în trecut. Situația din energie tinde să devină dramatică

Companiile din energie susțin că se va ajunge la blocaj, pentru că Guvernul României nu are bani să le plătească diferența de la plafonarea facturilor. Să nu plângem de mila speculanților și să ne întoarcem acolo unde ne-a fost bine, pentru că altă soluție nu există.

La vremuri de criză se văd marii oameni politici, cei care au bărbăție și își asumă decizii radicale. Acum vom vedea dacă suntem conduși de slugi sau încă mai avem o urmă de demnitate și asumare în clasa politică.

Așa-zisa liberalizare a pieței energiei a fost un fiasco. Era evident că aici se va ajunge, pentru că liberalizarea nu a fost altceva decât acordarea posibilității unor intermediari să facă speculă.

S-a spus că nu se poate fără, că este o cerință de afară, că asta înseamnă capitalismul. Dacă nu facem asta, pierdem altele. Îmbrobodeala asta a ținut ani buni, dar toate au o limită. Iar limita la vreme de criză mondială este și mai evidentă.

Practic, în momentul de față, nimeni nu are o altă soluție care să reducă impactul asupra populației și asupra mediului economic, cu excepția revenirii la o piață reglementată în domeniul energiei. Se mai poate? Sigur că se poate, pentru că este un domeniu strategic, un domeniu vital pentru existența și independența fiecărei națiuni, așa că un stat responsabil își va proteja populația și economia.

Observați că toate statele caută soluții și le aplică, chiar dacă ele nu par tocmai democratice. Poate că nu este măsura una democratică, dar suntem la vreme de război. Așa se spune, nu? Situațiile excepționale cer măsuri excepționale.

Spre exemplu, Germania tocmai a anunțat că scade TVA la gaze naturale de la 19% la 7%, pentru a ajuta clienţii să înfrunte scumpirile cauzate de războiul din Ucraina

Concret, din 31 de miliarde de lei, bani pe care îi cer companiile din energie și care reprezintă diferența de la plafonare până la ce numesc ele ”preț real”, Guvernul nu are acum nici măcar 10% din sumă. Așadar, statul le plătește în primă fază aproximativ 2,5 miliarde de lei, iar restul când s-o putea, dacă s-o putea.

Asociațiile prestatorilor din sectorul energetic (pentru că s-au și asociat, ca să fie carteliazarea mai evidentă), spun la unison că va fi jale, că fără bani nu vor mai putea furniza energie. Serios? Facem pariu că dacă se revine la piața reglementată nu va da nimeni faliment? Facem pariu că dacă dispar toți intermediarii care nu produc nimic, dar vând orice la sprapreț scad și costurile? Am funcționat fără sincope zeci de ani, chiar dacă am închis în mod iresponsabil capacități de producție energetică, am subvenționat acolo unde era cazul și nu mai putem face asta în continuare? Desigur, putem…

Au intrat în business, au zis că fac punga mare, iar acum se plângă că statul le-a dat țeapă cu plățile. E prima oară când iau ei țeapă, nu noi. Emoționant, ce să zic…

Să ne fie milă de falimentul unor bișnițari, care peste noapte au răsărit ca ciupercile, oficializându-și statutul de speculanți, de această dată cu complicitatea statului? Ni se rupe sufletul de ei, de nu o să mai dormim cu lumina stinsă, dar recunoaștem că mai mult ni se rupe sufletul de noi, cei care plătim și care, la un moment dat, putem decide ce e mai bine pentru noi. În fond, pentru asta trăim, nu?

Statul român, prin reprezentanții lui, poate oricând să renunțe la atitudinea de bou perseverent în prostie și să se orienteze către cei pe care chiar trebuie să îi reprezinte și să le apere interesele. Altfel, va fi statul speculanților, nu al contribuabililor.

Și încă ceva… un stat responsabil, cu lideri pregătiți, nu plătește compensații paliative pe timp de criză, ci vine cu soluții noi, care să mărească producția, să elimine orice tentativă de speculă și astfel să limiteze la maxim efectele unei crize economice mondiale, pe care nu o contestăm, dar pe care o suspectăm ca fiind susținută tocmai în beneficiul speculanților.