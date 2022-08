Majorarea salariilor bugetarilor printr-o nouă OUG este sinucidere bugetară și cancer pentru sectorul privat

Nu avem nimic împotriva unui nivel de trai mai bun pentru fiecare român. Toți ne dorim să trăim mai bine, să câștigăm măcar pentru a ne asigura un trai decent. Sunt nevoi firești și nimeni nu este de condamnat pentru că își vede interesul și încearcă să obțină cât mai mult din munca prestată, asta în cazul în care chiar muncește.

Haideți să discutăm sincer, deschis, fără a pune privații împotriva bugetarilor sau invers. Suntem o țară falimentară. Obiecții? Atât timp cât producem mai puțin decât cheltuim/consumăm, iar diferența este susținută prin împrumuturi la dobânzi fabuloase, mult peste ceea ce putem duce, cum să ne imaginăm altfel decât falimentari?

Cu toate astea, apare o nouă ordonanță, similară cu cea dată de PSD în 2017, când cu totul altfel stătea situația economică, o ordonanță care impune noi creșteri salariale pentru sectorul bugetar. Astăzi, în 2022, o astfel de măsură este inoportună și deopotrivă sfidătoare la adresa românilor care își câștigă existența producând în sectorul privat și alimentând astfel sectorul bugetar. Ordonanța a fost contestată la CCR, dar stați fără stres, pentru că în toamnă va trece și va produce efecte.

Privații nu susțin un asemenea ritm de creștere salarială. Nu au cum și în criză mulți nu prea au nici de unde. Desigur, sunt domenii care performează acum, dar sunt puține. Statisticile arată că există creșteri salariale în privat, dar apar sporadic și sunt undeva în zona de 4-5%/an, respectiv mult sub inflație. Atât s-a putut…

În zona bugetară, marea bubă este prin administrațiile publice locale, cele mai multe dintre ele cu resurse diminuate, dar cu venituri pentru angajați care din start au fost aprobate la limita superioară permisă de lege. Merită banii? Performează? Să ne gândim doar la Ploiești, un oraș care între 1989 și 2022 nu rămăsese niciodată fără apă caldă. S-a reușit ”performanța” acum… Păi, nu ar merita toți cei implicați o nouă majorare de salarii și sporuri, plus alte drepturi.

Multe primării sunt în faliment, iar numărul lor va crește. Și-au aprobat salariile maxime, nu produc nimic și așteaptă mereu rectificări de la Consiliile Județene pentru acoperirea deficitului. Și CJ-urile le dau cât au nevoie. Nu accesează fonduri, nu atrag investitori. Nu fac investiții în infrastructură și nu au nicio șansă să devină atractive ca zone cu oportunități de afaceri.

De ce mai există? De ce nu se face o reorganizare administrativ teritorială? De ce să nu se comaseze și să aibă o singură primărie, în loc de 5 la cate 1000-2000 de locuitori? Uite de aia, ca să aibă control politic mai bun în teritoriu, ca să prostească mai ușor naivii care încă mai mușcă minciunile lor. Apoi, timp de 4 ani, îi plătesc iar degeaba, dar nesimțit de mult pentru… nimic.

Suntem țara cu ”drepturi câștigate legal”, dar fără obligații

Colcăiala sinecuristă din administrațiile publice nu poate avea ca rezultat performanța. Neamuri, prieteni, obligații și mandate de câte patru ani, apoi iar o serie de minciuni. Se pierd finanțări pe bandă rulantă. Uneori e rea voință, de cele mai multe ori e incompetență. Și cei care pierd bani vor beneficia de majorări salariale. Plătesc proștii din privat, care nu au încotro, care sunt executați și dacă nu au de unde, dacă au fost închiși sau limitați ca activitate în pandemie, care cu greu își fac loc pe piața presupus concurențială, plină de firme de partid.

Apoi, vin bugetarii care spun că au drepturi câștigate legal. Corect! Dar omit să spună că legea au făcut-o ei și ai lor, pentru ei și pentru ai lor. Și multe ”drepturi” nu sunt acordate pe bază de contributivitate, ci pentru că ei vor și pot.

Dacă privații făceau legea, ipotetic vorbind, poate că sistemul bugetar ar fi fost conceput pe bază de competență, remunerat pe criterii de performanță. Cine nu-și făcea treaba… zbura. Vă umflă râsul, știu. Și pe mine, doar pentru că am încercat să îmi imaginez cum ar fi fost.

Trebuie să spun că sunt și bugetari care își fac treaba. Nu am o statistică, dar ar fi haos dacă acești oameni nu ar exista. Și e nedrept față de ei și de munca lor să îi băgăm în aceeași oală.

Totuși, în condiții ce criză, de unde bani pentru noi majorări de salarii în sectorul bugetar?

Sunt doar două variante! Două și nimic mai mult… Ori crești presiunea fiscală pe privați, ori te împrumuți din surse externe. O să râdeți, dar se recurge la ambele variante în paralel.

Modificările aduse Codului Fiscal sunt fix în direcția asta, respectiv ”să producem mai mulți bani prin noi taxe și impozite sau prin majorarea celor deja existente”. Uitându-ne pe gradul de colectare, mai degrabă am fi pus presiune pe zona de evaziune sau pe cea care găsește tot felul de lacune legislative pentru a da firmele de gard (insolvență). O colectare eficientă ar fi însemnat bani la buget. Că după aia se scurgeau în veniturile complet nejustificate ale unora, asta e cu totul altă poveste.

Continuăm să ne și împrumutăm. Plătesc proștii din privat și ratele și dobânzile. Și să nu ne mințim cu marile corporații. Aici plătesc doar leasingul de personal și dări nesemnificative. Profitul se externalizează.

Am fi putut avea drumuri, am fi putut avea investiții în cercetare și dezvoltare în orice domeniu, apoi am fi avut profit.

Suntem sclavii unor sclavi mai mari, singura diferență fiind că sclavilor mai mari nu le pasă că pun presiune, că fac împrumuturi ca să-și asigure bunăstarea zilnică. Azi sunt, mâine pleacă și nimeni nu-i mai întreabă de sănătate. Se retrag cu pensii mari, cu acumulări pe care nici salariile nesimțite nu le pot justifica. Plătesc proștii…

Lideri politici îngălați la vorbă și la faptă, dar slugi perfecte, executanți fără scrupule și fără remușcări. Pe lângă ei, o armată de executanți mai mici care să beneficieze de binefacerile din OUG.

Și știți ce e cu adevărat ”remarcabil”? Atât timp cât nimeni nu protestează, înseamnă că mai e loc de strâns șurubul… Nu se mai protestează, pentru că oamenii nu mai văd alternativa. Sub o formă sau alta toți au fost la putere și toți au fost la fel. Dacă ați vedea ce se află în spatele celor care se dau acum virgini în politică, ați realiza că sunt tot matroane ale bordelului care dăinuie de peste 32 de ani.

Încă o dată, nu am nimic cu cei din sectorul bugetar, cu cei care chiar își fac treaba și au dreptul la un trai decent, dar nu pot să nu mă întreb dacă ei nu cumva au ceva cu cei din sectorul privat atunci când acceptă majorările, știind că sunt bani luați de la gura altora, respectiv de la gura celor care lucrează la fel de onest în privat, dar pentru care nimeni nu dă ordonanțe de urgență. Gândiți-vă la asta…