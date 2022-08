Mai noi ori mai vechi? – VIDEO

Bună ziua! Despre filmul mai vechi pe care vi-l propun pentru astazi, mi-ar plăcea să cred că ar trebui să fie subiect de studiu la orice facultate de arhitectură, psihologie sau știinte sociale. Pe mine, atunci când l-am vizionat pentru prima dată (la recomandarea unui prieten din copilarie, acum arhitect) m-a acaparat complet și m-a ținut lipit de ecran până la final!

Filmele:

Un privitor nefamiliarizat cu peliculele alb-negru ar spune despre actorii din filmul mai vechi că sunt prea teatrali și că uneori exagerează cu jocul scenic…dar cei care iubesc astfel de pelicule, realizează că vorbim totuși despre anul 1949 și că fără un astfel de joc scenic, filmul de față nu ar fi devenit o atare declarație, un crez, o lozincă. Ar putea fi vorba, la fel de bine, despre orice domeniu, altul decât cel abordat în film, pentru că până la urmă este vorba despre o chemare la care nu poti răspunde decât cu perfecțiunea pe care o vezi tu. Filmul este despre spargerea tiparelor, despre unicitate și despre credința că ceea ce faci este cel mai aproape de impecabilul din sufletul și ochii tăi.

În contextul noilor tensiuni militare apărute la o altă graniță a României, în Serbia, mi-am amintit de un film cutremurător despre acea perioadă. Cu această ocazie, iată că vă propun să analizăm împreună, prin intermediului filmului mai nou, către ce poate duce un conflict inutil între niște popoare care de-a lungul anilor au conviețuit în bună înțelegere sfârșind prin a fi instigate unele împotriva celorlalte, de catre niște minți bolnave. Filmul are o distribuție de marcă și vi-l recomand pentru felul direct în care “vorbește” despre adevărurile nespuse în programele de știri.

Filmul mai vechi: The Fountainhead (Izvorul); An: 1949, Regia: King Vidor; Cu: Gary Cooper, Patricia Neil; Gen: Dramă, Vocațional.

Filmul mai nou: Savior (Salvator), An: 1998, Regia: Peter Antonijevic; Cu: Dennis Quaid, Nastassja Kinski, Stellan Skarsgård; Gen: Dramă, Război.

Melodiile:

Melodiile de astăzi sunt, într-o oarecare măsură, alese pe specificul filmelor. Așa că, pentru melodia mai nouă, l-am propus pe un artist de origine croată care este foarte iubit în toate țările fostei Iugoslavii; o dovadă în plus că muzica împacă și unește oamenii. Melodia mai veche este una fără cuvinte dar care ne poate lăsa ușor…fără cuvinte. Pentru că în această scurtă și rară secvență de film, apare unul dintre cei mai iubiți artiști de jazz pe care i-a avut lumea. Să ne bucurăm și noi de această compozitie unică, în interpretarea autorului său, Glenn Miller (la trombon). Este o piesă foarte iubită și care, în mod miraculos, te duce instantaneu “în starea de bine” (in the mood), încă de la primele acorduri.

Melodia mai veche: In the mood ; Artist: Glenn Miller; An: 1941, Gen: Jazz.

Melodia mai nouă: Umoran ; Artist: Jasmin Stavros; An: 1993; Gen: Pop.

Vizionare ori/și audiție plăcută!