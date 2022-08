Mai noi ori mai vechi? – VIDEO

Ziua bună! Putem să ne imaginăm doar cum arăta trecutul îndepărtat, deși, nu l-am trăit pe pielea noastră, pentru a ști cum a fost cu adevărat. Deasemenea, ne întrebăm deseori cum va arăta oare viitorul, dacă prezentul pe care îl trăim nu prea seamănă cu ce ne imaginam noi despre el, în copilărie? Trecut, prezent, viitor; iată despre ce va fi vorba azi. Și pentru că se spune că “viata bate filmul”, ce-ar fi să vedem dacă este chiar așa?

Filmele:

În anul 1973 a fost lansat un film de marcă, ce propunea o imagine despre cum va arăta chiar anul în care trăim noi, 2022. Vă invit să contemplați această peliculă dimpreună cu scenariul pe care și-l imaginau oamenii de atunci, despre cum va arată viitorul lor. Vă las pe dumneavoastră să identificați asemănările între viitorul imaginativ al altora și prezentul, cât se poate de real, al nostru. În rolul „Sol” îl veți regăsi performând, în ultimul său mare rol, pe Edward G. Robinson. Pe numele său real, Emanuel Goldenberg, acesta s-a născut pe 12 decembrie 1893, la…București. Marele artist a fost clasificat de către Institutul American de Film ca făcând parte din categoria actorilor marcanți ai secolului XX. După o carieră cinematografică întinsă pe mai mult de cinci decenii, acesta s-a stins din viață la Hollywood, chiar în anul lansării filmului despre care facem acum vorbire.

Filmul mai nou este de data aceasta, despre cum ne imaginăm noi, cei din prezent, că ar fi fost trecutul îndepărtat. Scenariul semnat și de actorii Matt Damon și Ben Affleck (protagoniști în acest film) a fost adaptat după faptele reale ce s-au petrecut acum mai bine de 600 de ani, în Franța. Pe foarte talentata actriță Jodie Comer, probabil că ați remarcat-o și în serialul “Killig Eve”. Eu sigur da! 👍. Pelicula înfățișează într-un mod cutremurător, condiția femeii din evul mediu european. Vă las, ca la finalul peliculei să analizați dacă și cât de mult s-au schimbat lucrurile de atunci, pe marginea acestui subiect.

Filmul mai vechi: Soylent green (Hrana verde); An: 1973, Regia: Richard Fleischer; Cu: Charlton Heston, Edward G. Robinson; Gen: Dramă, SF.

Filmul mai nou: Ultimul duel (The last duel), An: 2021, Regia: Ridley Scott; Cu: Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver, Jodie Comer; Gen: Dramă, Istoric.

Melodiile:

Melodiile propuse pentru astăzi sunt deasemenea despre trecut și viitor, despre amintiri și năzuințe, despre prezent și viață. Melodia mai veche este câștigătoare a unui premiu “Grammy” în anul lansării sale. În schimb, melodia mai nouă, deși este frumoasă, nu a câștigat niciun premiu. Pur și simplu îmi place mie…și sper că și vouă 😊.

Melodia mai veche: Those were the days; Artist: Mary Hopkin; An: 1968, Gen: Pop.

Melodia mai nouă: Future / Past; Artist: John Mark McMillan; An: 2014; Gen: Indie, Folk.

Vizionare ori/și audiție plăcută!