Umbra lui Buhnici la Mamaia nu e ca cea a lui Mircea la Cozia

Ori o ducem prea bine și nu avem alte preocupări, ori nu ne dăm seama ce urmează și astea au rămas ultimele noastre griji. Și dacă urmează să ne fie din ce în ce mai rău, atunci poate că asta merităm.

Două vorbe despre Mamaia și alte două despre tataia Buhnici:

Mamaia e scumpă și goală

Eu zic că e bine, că așa trebuia să se întâmple de mulți ani și că întotdeauna se dovedește că adevărata concurență învinge nesimțirea speculanților. De vreo două zile tot văd că apar știri cu scăderea prețurilor la cazare și masă, însă este cam târziu. Românii care frecventau locul au preferat oferta la jumătate de preț de la bulgari sau greci, chiar dacă și acolo s-a mai scumpit puțin. E de înțeles că sunt scumpiri, că doar vedem în ce prăpastie se grăbesc unii să ne ducă. Oricum, tot e mai bine să plătești un preț corect în alte părți, pentru condiții de la nivelul decent în sus, decât să te jupoaie nesimțiții de la noi.

Te uiți la oferte, cauți referințe de la alții care au avut experiențe în zonele care te interesează, compari și faci alegerea corectă. Ce o fi atât de greu? Ce atâtea lamentări cu cât de nasol e în Mamaia, ce japcă fac ai noștri, ce adaosuri nesimțite practică, de parcă tot românul are pensie specială. Culmea e că ăia cu pensii speciale nu calcă pe acolo 🙂

În fine, puțin îmi pasă dacă vreun nene de prin HoReCa dă faliment. Dacă nu știe să facă business, să dea. Ghinion! Am auzit tot felul de motive, tot felul de justificări. Ba că la noi e sezonul prea scurt, ba că a fost pandemie, ba că nici clima nu ne mai ajută. Surpriză! Și la bulgari a fost și este cam la fel. Altă întrebare?…

Și când zic că Mamaia e goală, nu o zic cu vreo conotație libidinoasă, precum remarcile lui Buhnici.

Tataia Buhnici și felul idiot în care a ales să îi facă soției un compliment și să spună că mișcarea este bună pentru sănătate

A vorbit un cetățean, după ultimele standarde… un influencer. A luat foc țara. Hai, na! Pe cine influențează Buhnici, ca să fie ”influencer”, să conteze. Nu el a cultivat mitocănia și prostul gust în România. El doar a întreținut puțin arderea.

Am urmărit cândva I Like IT la Pro, apoi mi-am pierdut interesul când totul a devenit exclusiv publicitar. Am înțeles că instruia lumea și cum să facă profit din criptomonede. V-ați îmbogățit? Ați sărăcit? Treaba voastră, eu am trecut peste. Fiecare cu alegerile lui, dar nu Buhnici a fost farul meu călăuzitor în materie de IT și investiții.

Cât despre postarea care a inflamat spiritele, putea să găsească o formulare mai elegantă și era ok.

Sunt convins că atunci când a scris despre ”pielea de minoră” s-a gândit ca la ea ca la un etalon biologic. Refuz să cred că e vreun obsedat libidinos. Și dacă e, iar nu contează. Ignori tolomacul și mergi mai departe. Ai vergeturi și celulită? Poate nu o fi tocmai ok estetic, dar ce să vezi… nu avem toată viața 16 ani. Nici Buhnici nu are. E drept că dacă ia ceva la bord și activează displayul etilotestului, atunci are 16 ani, că atât are creierul în acele momente de euforie&prostie. De unde și felul în care nu-și mai alege cuvintele.

Suntem diferiți, nu trebuie să ne facem plăcuți pentru toată lumea, cum nu toată lumea trebuie să ne fie pe plac. Nu trebuie să ne intereseze nici fetishurile bizare ale vreunui ”influencer”. Dacă în corpul meu mai găzduiesc încă o jumătate din cantitatea pe care trebuie să o car zilnic pe picioare, iar e treaba mea. Știu că nu e bine și apreciez când primesc un sfat dat cu bun simț. Dacă vreau și pot, o să fac ceva pentru mine, dacă nu… nu. La fel și voi. Ar fi bine să putem, dar niciodată nu o să mă motiveze postările unora care se vor mai inteligenți decât o vergetură, în caz că etalonul nu vă deranjează.

Dar mulți s-au inflamat… Zeci de articole, zeci de mii de comentarii, jigniri între cei care îl susțin sau nu. Suntem zdraveni la cap? Asta e o temă în care să te implici atât de puternic? Am văzut și dezbateri la tv. Wow! E drept că sunt acele televiziuni pe unde apar toți cocalarii blindați de aur, plus pițipoancele la secțiunea asistente, plus o impresionantă colecție de sâni și fese (ați observat că nu mi-am permis să scriu țâțe și buci, deși despre asta e vorba).

Nu am înțeles de ce mulți au sărit să îi jignească soția. Înțeleg că el a expus-o situațiilor jenante, că nu a anticipat ce reacții generează constatările lui idioate, dar nu cred că e cazul să faci apoi femeia în toate felurile. Poate ce e frumos pentru el e urât pentru alții, cum ce e frumos pentru noi e urât pentru Buhnici. Și vă întreb iar: pe bune, am ajuns să vorbim despre asta? Uite că tocmai o fac, dar măcar justific prin expunerea ridicolului situației.

Vă mai amintiți când ministrul de Interne din pandemie spunea despre românii din diaspora: ”Au poate 1.500 de euro salariu. De banii ăștia copiii se fac golani acasă și nevestele curve?” Desigur, vă amintiți, dar parcă lumea nu s-a inflamat la fel de mult. Grav e că pe Rus îl plăteam toți. Dacă vreți să știți ce mai face Ioan Rus, să știți că e bine, îl plătim în continuare, pentru că unele lucruri sau stări din viață chiar se plătesc.

M-a amuzat și reacția BCR, care a anunțat că a reziliat contractul cu Buhnici, pentru că nu se raportează la aceleași valori. Dar când se raporta în liniște la valorile modificate unilateral din contractele de creditare era bine? Întreb și eu, nu dau cu dobândă.

Apropos, am și un contract cu o bancă. Mă gândesc să scriu o prostie pe undeva, poate se supără pe mine și reziliază contractul. Menționez că al meu e ipotecar.

Buuun… Ce facem mai departe? Mamaia ar putea să își revină, dacă cei care fac profit acolo înțeleg că profitul nu se face oricum. Buhnici poate să își revină sau nu, oricum nu el dă tonul în rândul exprimării nefericiților din România. Problema e ce facem cu uraganul economic care vine din toamnă, cu pierderea treptată și sigură a tuturor libertăților. Facem ceva sau rămânem la vergeturi, celulită și mirarea online în fața speculei?

Ca să închei totuși pe un ton optimist, am și o veste bună: la ce foamete vine, rar o să mai vezi celulită și vergeturi, chiar dacă nu mergi la ”săliță”. N-o să mai ai după ce să mai mergi nici la oliță.

Vacanță plăcută să aveți și să nu nimeriți cu Buhnici pe vreo plajă, că o să înghițiți din shaorma cu sentiment de vinovăție! Și chiar nu e cazul…