Ploiești – Senatorul habarnist și primarul isteric se bat în postări precum fetele cu poșetele

Sunt oameni plătiți cu peste suta de milioane (în lei vechi, desigur), ba chiar dublu la oficial. Neoficial nu ne băgăm, că lumea e rea și vorbește vrute și nevrute. E suficient să ai măcar imaginea veniturilor oficiale, să îți reamintești că TU îi plătești, apoi să vezi cu ce se ocupă.

Concret, senatorul PSD Radu Oprea, care este și purtător de cuvânt al formațiunii la nivel național, publică un text pe pagina sa de facebook, pe care îl redăm integral.

Radu Oprea: ”Ploiestiul este în faliment?

Cum vor resimți ploieștenii catastrofala administrație Volosevici?

Apa caldă și incălzirea pentru iarnă sunt în pericol extrem de mare. Fostul operator Veolia cere în tribunal restanțele pe care Volosevici nu le-a plătit în valoare de 118 milioane de lei. La această sumă se vor adăuga și penalitățile și cheltuielile de judecată. Noul operator, desemnat pe repede înainte, nu a primit nicio plată pentru serviciile prestate în perioada mai-iunie, iar acum amenință că renunță la contract pentru că a fost dus cu vorba în stilul lui Volo.

Iarna care vine riscă să prindă Ploieștiul fără operator al sistemului de termie și fără gaze contractate. Lui Andrei Volosevici nu îi pasă pentru că nu face nimic în afara conferințelor de presă unde mai are să dea vina pe extratereștrii pentru incompetența lui.

Despre centrul de radioterapie, anveloparea blocurilor și alte proiecte ratate în postarea viitoare…”

Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, care teoretic este în PNL, nu rezistă tentației de a-i răspunde celui care l-a făcut isteric (așa parcă se numește un tip care are reacții isterice?…). Tot teoretic Oprea îi este aliat la guvernare lui Volosevici, PSD + PNL = love, însă cum Volosevici pare doar teoretic membru PNL și prietenia lor de conjunctură este tot teoretică.

Și intră ”Volo” la comentarii, la postarea lui Oprea:

”Este ireal alt senator al României îmi cere sa nu aplic hotărârea de consiliu local din 2019…adică sa nu fi acordat subvenție la gigacalorie pe care ..repet în 2019 Consiliu Local a dispus-o!!! Ireal !!! Real Ploiestiul NI ESTE IN FALIMENT…dar mai avem un habarnist!!!”

I-a zis-o, na! E bine că au timp. Altceva ne interesează: ce înseamnă ”ni este în faliment”? Știm că este o greșeală typo, adicătelea a tastat omul greșit (i e lângă u pe tastatură), cum și noi facem frecvent (tăiați-ne capul!), însă dacă nu e o greșeală și, la o adică, dacă Ploieștiul intră în faliment, primarul va spune că el niciodată nu a spus sau scris că ”nu este”, afirmând că ”ni, este”, ceea ce poate fi interpretat oricum, chiar și în varianta ardelenească ”ni la el, măăă!”??? A? Dacă n-a greșit? (*Acum sunt convins că recitiți exprimarea asta alambicată. Și eu am făcut-o, după ce am scris, ca să înțeleg ce am vrut să spun).

Stați așa, că nu s-a terminat! Radu Oprea îi dă replica, tot la comentarii, că are timp. Ni, la răspunsul lui, dacă ne permiteți: ”Vad ca este grea semantica, eu v-am atras atentia in conferinta de presa, cu buna credinta si din timp, ca trebuie sa pregatiti in mod responsabil perioada iernii si bugetul pentru subventie. Evident ca nu ati facut nimic pentru ca altfel nu am fi in situatia actuala, cu restante si in pericol sa nu avem caldura iarna viitoare. Ma asteptam sa veniti cu solutii concrete nu cu reactii isterice.”

Spuneți dumneavoastră, dacă Ploieștiul nu este un oraș vesel… Radu Oprea nu era la fel de critic când Ploieștiul avea primari PSD. Mai mult decât atât, tată său a fost viceprimar și nu se făcea să îi atragă atenția, că-și lua un pui de omor corecțional acasă. Mi ți-l fezanda nea Nae, de nu mai ieșea senator din el. Nici când nea Nae nu a mai fost vice, dar primar tot de la PSD avea Ploieștiul, nici atunci nu era critic Radu. În fond, ce să critice? Fonduri europene vraiște aveam? Aveam! Zgârie nori s-au făcut? Nu s-au făcut, dar nici nu erau necesari, că stricau superbitatea de arhitectură locală. Spital nou aveam? N-aveam, dar nici acum n-avem, deci de ce să critici…

Hai, nu vă mai certați ca fetele! Mai bine un cântecel vesel să cântăm și să intrăm și noi în rândul marilor orașe, București, Timișoara! Dacă ele au probleme grave cu căldura, noi de ce să nu avem? Păi, ori suntem oraș mare, ori nu mai suntem? Ce atâtea probleme mici, cu gropi, șobolani, fonduri pierdute. De ce să accesăm fonduri moca, atât timp cât putem să ne împrumutăm? Păi, ori suntem îndatorați, ori nu mai suntem?