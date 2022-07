Mai noi ori mai vechi? – VIDEO

Ziua bună! Am să vă prezint, de această dată într-un mod mai succinct, recomandările mele de muzică și filme de calitate pentru acest final de săptămână, tocmai pentru că este vorba de o perioadă alocată vacanțelor și timpului de calitate pe care ni-l dedicăm 100% nouă și celor apropiați. Așadar:

Filmele:

Filmul mai vechi este o adaptare cinematografică după o nuvelă scurtă de Rudyard Kipling. Actorii britanici din acest film sunt mult, mult prea mari pentru a mai avea nevoie de vreo prezentare iar povestea, povestea este una…de-a dreptul, fascinantă.

Filmul mai nou este unul deosebit și asta pentru simplul fapt că este un S.F. oarecum atipic. Filmul de față se poate situa foarte ușor, la limita dintre ficțiune și o posibilă, viitoare realitate. Vă va plăcea în mod special de Adam Driver 😉 dar și de Joel Edgerton, ambii în roluri secundare.

Melodiile:

Melodia mai veche este o secvență din primul film al unei trilogii foarte populare în anii ’60. Trei filme pe care unii dintre părinții ori bunicii noștri, le-au vizionat cu drag la acea vreme, în cinematografe. Sper să le trezească tuturor amintiri frumoase 😊.

Melodia mai nouă este deasemenea o secvență dar de această dată, dintr-un concert ce a fost susținut de Luciano Pavarotti, în anul 2002; concert în care a cântat alături de unii dintre cei mai mari interpreți de muzică ai lumii. În această bucată, puteți simți acea chimie specială dintre el și marele James Brown.

Recomandările:

Fimul mai vechi: The man who would be king (Omul care voia să fie rege), An: 1975, Regia: John Huston; Cu: Sean Connery, Michael Caine, Christopher Plummer; Gen: Aventură, Dramă.

Filmul mai nou: Midnight special (Un destin special), An: 2016, Regia: Jeff Nichols; Cu: Adam Driver, Joel Edgerton, Michael Snannon, Kirsten Dunst; Gen: SF, Dramă.

Melodia mai veche: In ginocchio da te; An: 1964; Artist: Gianni Morandi; Gen: Pop.

Melodia mai nouă: It’s a man’s world; An: 2002; Artist: Luciano Pavarotti&James Brown; Gen: Pop,operă.

Vizionare ori/și audiție plăcută!