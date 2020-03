Apel către Primăria și Consiliul Local Ploiești: ”ANULAȚI GRATUITĂȚILE DIN TRANSPORTUL PUBLIC!”

Dacă nu sunteți rupți de realitate, dacă măcar în ceasul al 12-lea înțelegeți că măsurile ar trebui adaptate problemelor reale, atunci vă rugăm să faceți ceea ce este cu adevărat util pentru comunitate.

Stimați edili ploieșteni, suntem cu toții îngrijorați de ceea ce trăim în aceste zile. În ceea ce ne privește, suntem în contact permanent cu oamenii, cu problemele pe care le ridică. Sunt atât de multe, încât cu greu reușim să le răspundem, deși le contabilizăm pe toate, pentru a le aduce la cunoștința dumneavoastră.

Cunoașteți o parte dintre necazurile oamenilor, dintre greutățile pe care le întâmpină. Nu este momentul să ne certăm, să facem reproșuri. Vom avea timp suficient după, vom avea timp (sperăm!) la urne. Până atunci, putem să ne spălăm multe dintre păcatele inacțiunilor trecute, ale deciziilor greșite.

Ceea ce vă propunem astăzi este ”ANULAREA GRATUITĂȚILOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT DIN PLOIEȘTI”.

Încă de ieri am luat la cunoștință și am prezentat public decizia municipalității de a reduce frecvența circulației autobuzelor, troleelor și tramvaielor TCE Ploiești, program grupat acum pe 3 intervale. Ați motivat decizia ca fiind necesară în contextul reducerii riscului de propagare a coronavirusului. Sunteți siguri că ați procedat bine? Iată ce am constatat:

Aveți un val uriaș de critici din partea ploieștenilor activi, cei care folosesc transportul public pentru a merge la muncă. Știți că sunt din ce în ce mai puțini, dar încă sunt. Restricțiile impuse de ordonanța militară le limitează și mai mult posibilitățile de deplasare. Ar fi trebuit să știți că nu toată lumea lucrează ca la primărie, intrând pe la 8-9 și iesind pe la cel târziu 16.00.

Știți de ce sunt autobuzele pline în cursul zilei? Desigur, știți! Gratuitatea pentru persoanele de vârsta a treia produce acest efect. Inutil să mai reluăm că sunt cei mai expuși, că plimbându-se unii, fără noimă, îi expun și pe alții nevinovați. Știm cu toții că această ”gratuitate” nu a fost o formă de protecție socială, ci o pomană electorală, atât timp cât este acordată pentru venituri de până la 2000 și ceva de lei, în timp ce angajații cu minimul pe economie plătesc bilete sau abonamente. Apelul întregii lumi este ca bătrânii să stea acasă, iar Ploieștiul face și el parte din această lume, deși uneori nu pare. În cazuri excepționale, bunicii noștri își pot permite un bilet-două. Nu-i lăsați să traverseze orașul cu autobuzul, doar pentru că au auzit ei că ”dincolo era mai ieftin (mălaiul)”.

Să nu ne mai mințim cu protecția socială, măcar acum, în al 12-lea ceas! Și nu o luați ca pe o probă de cinism, dar dacă le mai dați ocazia să se expună așa, s-ar putea să nu mai contați pe votul lor. De aceea, vă rugăm, ANULAȚI gratuitățile pe mijloacele de transport în comun, pentru binele lor, pentru bine nostru, măcar în acestă perioadă!

Facem acest demers, asumându-ne criticile, poate ura unor persoane vârstnice. Aceasta să fie cea mai mare problemă a noastră, în acest moment. Vă rugăm, analizați cu celeritate această solicitare, apoi dați vina pe noi în campanie, dacă nu sunteți suficient de responsabili să vă puteți asuma.

