De ce are nevoie urgentă de sprijin financiar Spitalul Județean de Urgențe Ploiești? O facem pentru noi!

Pot să vă răpesc câteva minute? Hai, știu că mai toți avem timp acum, mai mult decât ne doream. Să vă spun ce se întâmplă la Spitalul Județean de Urgență Ploiești și ce putem face, dacă vrem.

Mai glumim, încercând să treacă zilele astea mai ușor. Și nu pe seama situației, ci a particularităților care scot din noi atât ce avem mai bun, dar și ce avem mai rău. Nu suntem perfecți și asta se vede din cum ne manifestăm fiecare, mai ales în online.

E clar că suntem îngrijorați, unii mai mult, ații mai puțin. Nu am întâlnit nici măcar unul, atât de pasiv, încât ceea ce se întâmplă să nu-l afecteze. Ne gândim că va trece problema de sănătate și sperăm cu cât mai puține pierderi de vieți. Apoi, ne gândim că ne va fi greu, că se pierd locuri de muncă, toate vor fi mai scumpe, toate vor fi altfel, prea puține schimbate în bine. Că ne-a pocnit natura în moalele capului sau oculta mondială, iar nu contează, neputând să mai schimbăm ceva. Suntem prea mici. Important este să scăpăm teferi și să nu ne pierdem mințile, libertatea și mai presus de toate umanitatea, acea stare care ne ține uniți și ne face puternici. Ceea ce se întâmplă acum este și o lecție utilă pentru toți, indiferent de statut social.

Până atunci, putem face două lucruri concrete: să stăm în case, pentru a limita pe cât posibil răspândirea virusului și să ajutăm, după posibilități. Cum? Un exemplu este în articolul publicat AICI.

Am făcut un apel alături de colegii mei, nu doar cei din redacție. Am înțeles că sunt și alte publicații care fac asta. Felicitări! Nu am îndoieli că vom duce la bun sfârșit achiziția unei linii PCR pentru SJU Ploiești.

Și acum, partea urâtă. Aș fi putut să o ignor, dar cred că ar fi mai bine să nu. Să vă explic. Am citit comentariile. Incredibil de multe. Unele de susținere, altele scrise într-o română aproximativă, dar vehemente. În această ultimă categorie sunt cei care spun: "să dea medicii și asistentele din șpăgile lor!" Ce aș vrea din tot sufletul să înțelegem: dacă poți să ajuți, nu o faci pentru personalul medical, deși ar trebui să te rogi să nu se îmbolnăvească, pentru că o să stai afară, pe bordură, dacă ai nevoie și spitalul se închide. Nu o faci nici pentru managerul spitalului. O faci și PENTRU TINE! Teasigurăm că vom supraveghea cu cea mai mare atenție donațiile și felul în care au fost folosiți banii.

Nu vor lua aparatul acasă, dar, cu ajutorul lui, cu o testare în 2-3 ore, nu în 2-3 zile, au șansa să salveze mai multe vieți. Se eliberează mai multe paturi cu suspiciuni care nu se confirmă. Asta face acestă linie PCR!

Poate că nu ai de unde să donezi, poate nu vrei, dar abține-te de la posta comentarii jignitoare. Avem și prieteni și neprieteni în SJU. Am scris mult și repetat despre prostiile și neregulile de acolo,despre momentele în care s-a făcut jaf, la fel cum am scris și despre oameni excepționali din același loc.

Am avut de pătimit cu părinții, cu prietenii, din cauza unor indolenți, dar am văzut și multă dăruire din partea unora. Ca peste tot... Știm că mulți și-au pierdut viața sau sunt afectați definitiv din cauza stafilococilor, la fel cum multe vieți au fost și sunt salvate acolo. Am văzut și că, în ultima vreme, s-au schimbat multe la SJU. Nu este vina celor din SJU că nu avem un spital nou, așa cu multe loaze politice au promis. Cu ele vom discuta separat, după ce va trece toată această nebunie.

Nu este timp de răfuieli acum, de reproșuri! Vom avea timp după, pentru am contabilizat destule. Acum este despre salvarea de vieți, printre care și a ta.

*După ce ne-am alăturat acestui demers, sunând și dând mail-uri la toți oamenii de afaceri pe care îi cunoaștem, dar și publicând articole pe această temă, am stat de vorbă cu câteva cadre medicale de acolo. O doamnă doctor plângea... Citise comentariile. Domnia sa este una dintre cei care au cumpărat din resurse proprii consumabile și materiale de protecție. Nu au făcut-o toți și nici nu ne așteptam la asta, dar măcar din respect pentru unii dintre ei, am putea să oprim circul răfuielilor și reproșurilor. Și cadrele medicale sunt speriate, chiar dublu-speriate, dacă mi-e permisă exprimarea: atât din cauza periclitării stării lor de sănătate, pentru că au cunoștințele necesare și înțeleg cât de periculoasă este situația, cât și din cauza faptului că asta ar duce la închiderea spitalului, unicul din Prahova care ar putea face ceva pentru noi.

În cazul în care considerați că puteți și este cazul să sprijiniți acest demers, la finalul textului aveți detaliile necesare în scrisoarea de intenție a SJU Ploiești. Vă mulțumim, indiferent de decizie!