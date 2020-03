Vreți să fim utili? Să începem prin a ne convinge bunicii să nu mai iasă din case

Am fost nevoit să ies astăzi din bârlog pentru diverse. Greu de făcut jurnalism așa, chiar frustrant. Noroc cu tehnologia și cu instituțiile care chiar comunică bine, înțelegând că doar informațiile oficiale, verificate, pot să ne păstreze pe toți cu mintea limpede. La rândul nostru, înțelegem că altfel nu se poate și că toți trebuie să facem un efort. Mi-am luat mânușile, masca și...

...o tură prin Ploiești. Contează enorm să avem o imagine cât mai corectă asupra a ceea ce se întâmplă.

Străzile sunt diferite, mai aerisite, comparativ cu ceea ce eram obișnuiți să trăim în nebunia cotidiană. Puținele mașini ale celor care încă mai lucrează în alte părți decât acasă, mașini de aprovizionare și mașini de poliție, cu remarca faptului că am văzut destule încât să pot confirma că sunt pe străzi, acolo unde ar trebui să fie mai mereu.

Am trecut și prin două magazine, unde ”isteria cumpărăturilor” s-a domolit. Aveau de toate. Le-am întrebat pe angajatele de acolo cum se simt după o săptămână de ”forjă”. Obosite, destul de stresate și ca noi toți... îngrijorate. Am aflat că la Kaufland au primit 50 de lei în plus, impozabili, adică vreo 28 de lei net. Mai rar atâta mărinimie, după o săptămână de muncă teribil de grea. Mă rog, o să mai vorbim pe larg despre asta, în editorialul următor.

Ne întoarcem la ceea ce am văzut prin magazine, pe trotuarele din oraș și prin autobuzele și tramvaiele (pline!): bătrâni, incredibil de mulți vârstnici, tocmai cei care ar fi trebuit să fie cei mai trecuți prin viață, mai experimentați, mai înțelegători. Știu că nu vă spun o noutate, dar insist tocmai pentru că: 1 - ei sunt cei mai expuși și în pericol să își piardă viața, 2 - tot ei sunt cei care își pot îmbolnăvi copiii și nepoți, vecinii.

Nu sunt toți bătrânii așa, dar mă îngrijorează numărul foarte mare al inconștienților, veniți dintr-o lume paralelă, una cu puțină spre deloc educație, dar una care are drept de vot. Bine că nu se votează la sfrârșitul acestei săptămâni...

Nu toți au copii sau nepoți și unii chiar nu pot fi contientizați, poate doar speriați. Culmea e că sunt fanii unor televiziuni consacrate în spălări de creiere și era de așteptat să țină măcar cont de alarmiștii de acolo. Dar... nu o fac. Se vor speria abia când vom avea primele decese. Nu pot să vă mint ca Neti Sandu și să vă spun că 19-le din COVID 19 e număr maestru și că va fi bine, că vă vin rudele în vizită și că o să luați bani. Tot ceea ce puteți să luați în aceste zile este coronavirus. Și cel mai rău este că, involuntar, vă veți transforma în dealeri.

Nu, nu va fi bine, dar va trece. Depinde de noi ca numărul celor afectați să fie cât mai mic, iar consecințele să nu fie dezastruoase. Așa că, măcar cei care comunicați că bătrânii ”zburdalnici”, încercați tot ce este posibil pentru a-i determina să nu mai zburde prin lume ca în prima tinerețe. Ar putea fi ultimul lor drum. Fiecare convins să stea în casă este un câștig pentru noi toți. Spuneți-le și că, pe lângă românii care munceau cinstit afară, din lipsă de victime s-au întors și hoții, bombardierii care din lipsă de preocupare se vor antrena pe buzunarele lor.

Și pentru că nu doar cu vorbe vom reuși, cu riscul de a fi cel mai înjurat și mai urât de ”plimbăreții fără destinație”, aș avea o propunere pentru administrația ploieșteană: SUSPENDAȚI CĂLĂTORIILE GRATUITE PE TCE! Nu au nevoie, nici să meargă la taxele și impozitele locale, nici la cumpărături în celelalt capăt al orașului, nici la nepoți. Nu este momentul! Cele câteva excepții, unde părinții nu au alte variante pentru a-i lăsa pe cei mici se pot rezolva și fără această gratuitate. Când astfel de gratuități nu existau, lumea funcționa, se mișca și nu am auzit să fi murit cineva. Abia acum e posibil să auzim... Și chit că o să mă înjurați, vă mai rog o dată: STAȚI ACASĂ, OAMENI BUNI!