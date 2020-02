Două zile din viața unor ploieșteni reveniți dintr-un concediu în Italia

Dacă te întorci din Italia și ai conștiință civică, respect pentru cei pe care ai putea să îi îmbolbnăvești, iată ce ai putea să pățești pe meleagurile natale. Doi ploieșteni, soț și soție, au testat pe pielea lor, apoi ne-au trimis concluziile:

Maria C.: ”În perioada 16-18 februarie am călătorit în Veneția împreună cu soțul. Totul bine și frumos, am mers la serviciu, a inceput weekendul și... isteria.

Nu spun că nu este o treabă serioasă, dar să fiu sunată ieri de la serviciu - o institutie de stat în care, fie vorba între noi, s-ar presupune că este formată din oameni inteligenți și cu capul pe umeri și sa fiu "sfătuită" să nu mai vin săptămâna aceasta la muncă...?!...mi se pare deja exagerat.

Zic, hai, pentru linistea lor să încercăm să obținem o rezolvare, mai ales că deja presa vuia, comunicate de presă peste comunicate de presă.

Mergem la Boli Infecțioase - nu au ce să ne facă, un control de rutină eventual si atat, să mergem la privat că ei au teste măcar. Mergem la Mediurg, nu mai au teste nici măcar de gripă, pentru că la fel... o luase lumea razna. Mergeți acasă și vă sunăm după ce vorbim și noi mai sus. Sună, mergeți la DSP sau/și medicul de familie, pentru că instituțiile de stat sunt singurele abilitate să vă dea medical pe carantină sau să ia o altă masură.

Nu mai zic că eu voiam să merg la muncă! Soțului i s-a spus să se ducp la muncă, este tardiv acum, oricum au luat contact. Deh, firma privată.

Azi dimineață (n.r. - luni), mergem la DSP. În continuare pe principiul "hai să îi liniștim pe ceilalți". Am plecat de acolo cu mai multi nervi decât ne-am dus. Doamna doctor, o isterică și ea pentru că altfel nu o pot numi, ne spune că ”am venit acolo ca să îi îmbolnăvim???", deși, dacă nu am fost în regiunile unde este carantină acum, de ce îi deranjăm??? Am zis că eu nu am nicio problemă, dar sefii nu mă lasă să merg la muncă. Ne-a mai spus că ea trebuie să supravegheze tot județul Prahova și că ce ar ieși. dacă ar fi toti asa crizați ca noi?!

Ah, da, și trebuie să aibă în vedere chinezii, nu romanii. Nu am reușit să ne întelegem cu dumneaei sub nicio formă. Probabil nu avusese timp să își bea cafeaua de dimineață. Noroc cu domnul doctor, că am reușit să ne înțelegem cât de cât. Mergem liniștiți la muncă. Ne-a luat datele de contact, ne-a oferit numarul dumnealui de telefon, să îl sune conducerea dacă are probleme cu mersul meu la serviciu. Și timpul meu pierdut, ziua de muncă pierdută și treaba pentru care va trebui să stau peste program, să recuperez, banii pierduți și nervii pe care îi am?!

Cine este acum responsabil și unde este adevărul acestei masive isterii?! Ca să nu mai spun de ce îmi transmit colegii că se întamplă la muncă în lipsa mea și reacțiile pe care le au unele persoane când aud că mă voi întoarce în colectiv... "Dumnezeu să ne ferească pe toți"?! Dar ce am, cumva lepra?! Mi-e teamă să merg la serviciu...”