Într-o țară în care Vulpița și prințul consort fac rating maxim, să știți că cei care privesc fascinați au drept de vot

Se apropie anticipatele și poate vă faceți vreun gând în privința schimbării. Permiteți-mi să vă deprim!

Până săptămâna trecută nu știam cine sunt Vulpița și Viorel. Văzusem că tot apar în postări și în știri, dar nu simțeam nevoia să aflu detalii, din simplul motiv că uneori aparențele chiar nu înșală. Știți cum se spune... nu judeca după aparențe, dar ce alte argumente îți mai trebuie când vezi o imagine cu un individ, la tv, forând cu abnegație în fosa nazală? E suficient pentru o părere, una care te face să te oprești asupra subiectului.

Zilele treceau și am început să aud tot mai multe glume cu personajele cheie ”Vulpița și Viorel”. Constat că nu pot fi atât de ignorant, încât să nu aflu cine sunt cei despre care se vorbește mai des decât despre Orban. Pornind de la convingerea că nu sunt doi adolescenți din lotul național de informatică, dau un search și mă lămuresc rapid: doi amărâți, vai steaua lor, despre care cred că este păcat să râzi. Ca multe alte victime ale disperaților după rating, au căzut și ei în plasa prostitorilor de oameni.

Nu contează detaliile, ci doar faptul că pe seama unor oameni necăjiți, lipsiți de cele mai elementare noțiuni de educație, fără a fi vina lor, niște cretini au împins ”subiectul” la maxim. Să râdă oamenii, să le plângă de milă, să se crucească în fața etalării prostiei, chiar nu contează. Important este să se benocleze la tv, să zbrârnâie punctele de rating și să se vândă publicitate. Cinic, nu? O fi, dar asta este lumea în care trăim. Se fac bani din prostie, nu doar la tv, ci și în supermarketuri, pe piața serviciilor, în oricare domeniu. E cea mai facilă cale de a face mulți bani, dacă ești suficient de cinic.

Și nu Vulpița și consortul mă îngrijorează, pentru că asemenea lor sunt mulți, nu doar în România. Să vedeți câți sunt în SUA, spre exemplu. Fiecare țară are faliții ei, e drept că în proporții diferite. Nu mă îngrijorează nici faptul că o televiziune ridică prostia la rang de artă, iar CNA-ul reacționează cu o ”amendă record” abia după o lună în care amărâții ăia au fost umiliți, expuși mediatic excesiv. Ei nu știu ce înseamnă lezarea demnității. Am pus ghilimele la amendă record, pentru că este o glumă în raport cu încasările din publicitate. A meritat investiția în amendă. Sunt mai multe televiziuni complet tabloidizate. Ele există pentru că românii se uită, parcă hipnotizați, fără să conștientizeze cum se spală creierul.

Și dacă toate acestea spuneam că nu mă îngrijorează, am ajuns și la motivul pentru care am simțit nevoia să scriu aceste rânduri, la ceea ce cred că ar trebui să îngrijoreze pe toată lumea: lipsa educației. Imaginați-vă doar unul dintre efecte: acești oameni au drept de vot. Are sens să mai detaliem? Faptul că am avut un premier ca Viorica, faptul că și prin actualul executiv am auzit indivizi debitând prostii, faptul că vom mai avea parte de asemenea specimene în frunte, nimic nu e întâmplător.

Poate, într-o zi, vom avea ocazia să ștampilăm oameni educați, care să aibă ca prioritate majorarea semnificativă a bugetului pentru educație, iar banii să nu se ducă doar pe vouchere tip pomeni, bude de 150.000 de euro reabilitate în fundul curților etc.. Priviți doar în aceste zile cum pleacă primarii și directorii PSD spre PNL și cum sunt primiți cu brațele deschise. O să vină iar vremea când vor face invers, iar și iar... și iar. Nu contează cum, totul cu gândul la procente. În politică e exact ca la tv: rating maxim = bani mulți, nu contează cum. Cu cât sunt mai mulți needucați, nu neapărat proști din naștere, cu atât procentele sunt mai mari. Cât despre USR și PLUS, la cum se păruiesc în interior, mai că ai crede că te uiți la Vulpița și Viorel. Asta da alternativă!

În concluzie, chiar dacă vom avea alegeri anticipate, în țara în care Vulpița și Viorel fac rating maxim, să nu vă așteptați la rezultate spectaculoase după numărarea voturilor.