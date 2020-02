Dacă Irina Rimes a fost ambasador la Ziua Brâncuși, să-l facem pe Guță organizator la Festivalul George Enescu

Ministerul Culturii a ales-o pe Irina Rimes să promoveze în online ”Ziua Brâncuși”, onorând-o cu titlul de ambasador al evenimentului. Dacă vă întrebați ce legătură are sula (unealta) cu prefectura, atunci sunteți o persoană în deplinătatea facultăților mintale, care a realizat că la Ministerul Culturii sunt angajați și căldărari, a căror preocupare trebuia să fie execuția de oale și cazane de cupru, nu organizarea și promovarea de evenimente culturale.

Și cum nefericita alegere a Irinei Rimes trebuia confirmată, iată ce a declarat aceasta:

„Nu ştiu dacă sunt cea mai bună alegere pentru a face puntea între generaţii, dar mulţumesc pentru încredere. Aparent, eu nu ascult 5Gang, dar mă gândeam că poate ar trebui să apelăm şi la tinerii vloggeri, pentru că au mai mare influenţă. Ca o idee, pe viitor.

(...) Am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor. Eu sunt mai mainstream, aşa. Când am văzut prima dată Coloana Infinitului, am avut impresia că mă hrănesc cu ceva care nu era din lumea mea.”

Biata Irina Rimes... Fata nu are vreo vină. Nu este lumea ei. Dacă ar fi fost invitată pentru promovarea vreunui concurs de talente muzicale, din sfera ei de activitate, s-ar fi descurcat ok. Este o fată destul de talentată și apreciată de fanii genului. Deloc obraznică, fără apariții de prost gust, Irina Rimes a fost pusă acum într-o ipostază jenantă. Vina aparține celor de la Ministerul Culturii.

„Simpla prezenţă a ei deja contează enorm, pentru că intrăm pe un segment de public care altfel nu ar fi fost interesat”, a completat-o ministrul Bogdan Gheorghiu.

Dacă vor fi la fel de inspirați în continuare, așteptați-vă ca manelistul Nicolae Guță să fie desemnat organizator și M.C. la Festivalul George Enescu. În acest caz, merită să facem un mic exercițiu de imaginație în privința discursului din deschiderea evenimentului:

Guță, MC pe sistem: ”Vă pupă fratilii vostru, Nicolae Guță, cel mai mare bagabont al muzicii, pă sistem! Trăiască familiile voastre, că ați venit aicișea, să facem frumos în memoria lu băiatu ăsta, George, mare talent!

Profit dă ocazie, să salut prezența la toți cocalarii din minister, care ie strânși acilea... fără număr. Se știeee!

Ca și surioara mea, Irina pă talent, mă rog la bunu' Dumnezeu, să moară toți dujmanii la concurența lu' domnu' compozitor Enescu, respectiv să moară urmașii lu Betonven, Bivaldi, Verdea, ăștia de-a făcut și ei cică muzică, da' nu la fel. Bine că n-am adus-o pă Narcisa Șantalia, că ți-i beștelea aia, de-i făcea zdermțe. I-auzi, solo Enescuuuu! (urmează un scurt intermezzo pentru exemplificare, la plăcerea auditoriului).

Io n-o să-i zic domnu' compozitor lu' Georgică Enescu, cum i-a zis Irina lu domnu' scluptor Brâncuși, pentru că să moară familia mea, adevărat vă zic, George e ca fratele meu. Tot pă note o ardea și el, tot cu fani, tot cu dujmani. Deși nu l-am cunoscut personal la vreo paranghelie, că îo sunt mai mult plecat la evenimente, simt pă sufletul meu că a fost băiat-băiat. Le zicea, frate, de-ți dădea lacrima, aleatoriu, când la stângu', când la dreptu'.

Acu, pă final dă discurs, tre' să vă mărturisesc ceva ce mă arde pă suflet: o fi avut mai multe femei dăcât mine?”

Acestea fiind spuse, Guță s-a retras din fața publicului, scuzându-se că este invitat la Abces Infect, unde Vulpița și cei trei care au violat-o cu acordul ei și-au încheiat epopeea, iar prostia trebuie să aibă continuitate.

(n.r. - dacă vă întrebați de ce am scris scluptor, dujmani și alte minunății în discursul lui Guță, să știți că puteam și mai rău de atât, dar v-am cruțat).

Vă pupă fratilii vostru! Ne auzim la următorul eveniment organizat de Ministerul Culturii, tot pă talent talent, pă sistem și pă cultură.