PSD a câștigat la moțiunea de cenzură, dar președintele Ciolacu le-a îngropat partidul. Logica faptelor

Spectacol grotesc, ieri, în Parlamentul României. Moțiunea PSD a dărâmat mai mult PSD-ul decât PNL-ul. Cine va avea de câștigat și de ce?

Ce credeți? A fost o demonstrație de forță a PSD-ului, ieri în Parlament. Dacă te iei după numărul de voturi în favoarea moțiunii și ești suficient de naiv, atunci spui că... da, PSD a arătat ce poate. Cu sprijinul lui Mikey Mouse și al lui Bulan și Meleșcan, pe fondul abținerii lui Motociclean Trădătorean, PSD a strâns suficiente voturi pentru a face jocul PNL.

Dincolo de discursul ușor ieșit din limitele decibelilor care definesc poluarea fonică, Ludovic Orban avea motive să fie bucuros. PSD-ul ”a înfrânt” în favoarea PNL, ba chiar și a USR. Să trăiți, domn Florian! Mare om, mare strateg! Așa zice lumea. Aproape că nici nu s-a observat că unele voturi au venit și de la actuala putere. Ba chiar s-a negat vehement asta. Mbine, dar altfel nu iese la vopsea.

Ce urmează? Astăzi, președintele Iohannis ar urma să desemneze noul premier. Teoretic are de ales: apoliticul pe care l-a decorat, care este boss la SNSPA, Remus Pricopie - propunerea PSD și Ludovic Orban, propunerea PNL. Dacă ne uităm la istoricul relației Procopie - Iohannis, am putea crede că nu sunt motive ca președintele să nu-l agreeze, în calitate de propunere a noii majorități. Încă nu am fumat ceva tare, nici nu avem de gând, așa că varianta pică. Remus Pricopie este omul potrivit de refuzat în conjunctura nepotrivită pentru PSD. Ghinion!

Rămâne domnul Orban, proaspătul picat la moțiune. Președintele îl repropune Parlamentului și abia acum urmează spuma moțiunii: ce va face PSD-ul!!! Variante:

1. Îl respinge. O dată, de două ori, ajungându-se astfel la condiția declanșării anticipatelor. Va fi dezastru pentru PSD, dar doar pentru ei, nu și pentru cei care asta așteaptă de 30 de ani. La cum arată sondajele, la cât de puțin timp a trecut de la guvernarea analfabeților și țoapelor tupeiste, românii nu aveau cum să uite și să ierte. degeaba se împăunează PNL-ul, pentru că nu ar avea vreun merit deosebit. Nici lor nu le sunt iertate multe, dar e mai fresh ura față de PSD. La pândă stă USL-ul. Ceva din poveasta asta, procentual vorbind, se va revărsa și ranița lor electorală. Doar PSD-ul are de pierdut la anticipate. Mă rog, ar mai avea și Ponta, Meleșcanu sau Tăriceanu, dar ei nu intră la capitolul pierderi prin dispariție, ci la un câștig național prin neatingerea pragului electoral. Așadar, dacă se va ajunge la anticipate, PSD e praf. Manevra cu Ciolacu înfipt interimar, dar la momentul oportun, poate fi considerată bomboana de pe coliva PSD, pusă tacticos de... tacticieni.

2. Cea de a doua variantă este cea mai de circ. Respectiv, PSD și Pro România să voteze în Parlament un al doilea guvern Orban, asta după ce tocmai l-au prăbușit pe primul. Mai de circ de atât nu există. În fapt, ar fi singura șansă a PSD să nu se ajungă la anticipate, cu speranța că până la generalele din toamnă lumea va mai uita și va mai recăpăta din procentele pierdute. Mai mult decât atât, PNL s-ar eroda la guvernare, urmând să ia atât măsuri nepopulare care să repare prostiile PSD-ului, dar să și comită propriile prostii, ceea ce a dovedit că poate cu succes. Românul cyu mai puține noțiuni și informații despre lumea politică va sta în fața acestei situații, mirându-se cu un aer dăncilian: ”Mă, ăștia-s proști? Păi au dărâmat guvernul, ca să-l voteze pe același? Mare-i grădina lui Klaus!” Sunt mulți în PSD care nu sunt de acord cu ”strategia” lui Ciolacu, însă nu prea au variante și nici putere să facă ceva. Într-un fel... mai bine că nu au.

În următoarele zile se va afla clar dacă Marcel Ciolacu este groparul PSD. În funcție de rezultat, ar putea să devină chiar simpatic.

Se întâmplă toate acestea într-o țară vândută pe multe generații, care continuă să se împrumute, care nu prea mai produce mare lucru, dar consumă frenetic ”pe caiet”, fie că este ținut caietul de bănci, fie că este ținut caietul de birtul de la colțul străzii. De asta am început textul cu ideea de spectacol grotesc.

PS: Habar nu am cu cine o să votez, dar un lucru e cert: dacă apuc, o voi face! Măcar la gândul că o ieșire masivă la vot va face din scena politică românească o lume mai bună, fără kelemeni și alți decidenți de conjunctură, ajunși la putere doar pentru că noi stăm în case în zilele în care se votează. Ar fi o premieră în ultimii 30 de ani.